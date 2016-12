A rúdfitnesz nevű sportot ideje komolyan venni, nemcsak azért, mert lélegzetelállító erő- és akrobatikus elemeket mutatnak be a sportolók, hanem azért is, mert már világbajnokságot is rendeznek benne. Hogy a salgótarjáni rúdfitneszeseknek vannak-e világbajnoki ambíciói, azt nem tudjuk, mindenesetre még a szilveszteri buli előtt edzettek egyet.