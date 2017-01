Budapest Limában kerül a világ érdeklődésének középpontjába

Bár 2017-ben sem olimpiát, sem nagy labdarúgó-világeseményt nem rendeznek, nem maradunk izgalmas sportesemények nélkül. Ha már az olimpiát említettük, akkor az idei év egyik legnagyobb kérdése az lesz, hogy melyik város nevét olvassa fel Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke szeptember 13-án Limában? Ha Budapestét, akkor a magyar főváros 2024-ben nyári olimpiát rendezhet. Idehaza a FINA vizes-világbajnokság és a budapesti cselgáncs-világbajnokság lesz a legnagyobb attrakció. 13+1-es válogatás a teljesség igénye nélkül, némi szubjektivitással fűszerezve az idei esztendő legérdekesebb sporteseményei közül.

Január 11-29. Férfi kézilabda-világbajnokság, Franciaország

Lassan hagyomány, hogy az új esztendő a magyar sport számára egy-egy férfi kézilabda világversennyel indul el. Nem lesz ez másképpen most sem. Együttesünk január 13-án az Európa-bajnoki címvédő németek ellen kezdi meg a csoportküzdelmeket Rouenben. Másnap jönnek a mindig veszélyes horvátok, majd három, viszonylag könnyebbnek ígérkező összecsapás vár a magyarokra. Sorrendben Chile, Szaúd-Arábia és Fehéroroszország ellen.

A veszprémi Nagy László minden bizonnyal utolsó világbajnokságára készül Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

Mivel a hatos csoportokból az első négy-négy együttes jut tovább, a nyolcaddöntő elérése szinte kötelező feladata lesz a Nagy László vezette magyar csapatnak. Ha már Nagyot említjük, a veszprémi klasszisnak minden bizonnyal ez lesz az utolsó világbajnoksága. (Persze nála sosem lehet tudni, de tény, hogy Nagy idén márciusban 36 éves lesz.) Visszatérve az esélyekre, a csoportból való továbbjutás esetén a legjobb tizenhat mezőnye egyenes kieséses rendszerben folytatja a világbajnokságot. A papírforma szerint a magyarok a csoport harmadik helyezettjeként léphetnek tovább – ej, de jó lenne ezt megcáfolni, mondjuk, a horvátok legyőzésével. (A nyitómeccs a németek ellen nem nekünk áll, bár erről meg a 2007-es németországi rendezésű vb jut az ember eszébe, amikor a csoport első összecsapásán máig sem feledhető játékkal vertük meg a sokkal esélyesebb Dániát.)

Ebben a gyönyörű normandiai városban, Rouenben játssza a magyar férfi kézilabda-válogatott a vb csoportmérkőzéseit Forrás: robertharding/Oliviero Olivieri/Oliviero Olivieri

Szóval, továbbjutás esetén a D csoportból a Katar, Svédország, Dánia, Egyiptom négyesből jöhet az ellenfél a legjobb nyolc közé jutásért. Mit mondjunk, egyik sem kellemes. Katar például a legutóbbi, 2015-ös vb ezüstérmese, igaz, a riói olimpián már nem tündökölt az arab ország összevásárolt csapata. Dániát jó lenne elkerülni, a svédek vagy az egyiptomiak ellen viszont lehetne keresnivalónk. Tovább már csak azért sem érdemes tekinteni, mert a legjobb nyolc közé jutással teljesítené az elvárásokat a magyar férfi kézilabda-válogatott. Az eseményről az Origo helyszíni tudósításban számol majd be.

Február 21-március 5. Északisí-világbajnokság, Lahti, Finnország

Elismerem, a februári választásban akad némi szubjektivizmus. A skandináv országok és Finnország szerelmeseként hosszú ideje tudom, hogy az északisí-világbajnokságnak 2017-ben a finnországi Lahti ad otthont. Észak rajongója ilyenkor úgy időzíti a szabadságát, hogy a vb leglátványosabb számát, a síugrók nagysáncversenyét lehetőleg a helyszínen tekinthesse meg – várhatóan ötvenezer elvakult finn, norvég, osztrák, német és lengyel szurkoló társaságában.

Lahti sísáncai. Itt rendezik meg február 25-én a nagysánc küzdelmeit az északisí-világbajnokságon Forrás: AFP/Olivier Morin

Mit remélek ettől a február 25-i szombat délutántól? Először is azt, hogy hatalmas hó lesz és a hőmérő higanyszála alulról súrolja majd a mínusz 20 fokot. (Meg azt, hogy nem lesz nagy szél, vagy köd, amely miatt a versenyt el kell halasztani. Másnap jön haza a repülőm, igen-igen szomorú lennék...) Síugrást ugyanis ilyen körülmények között kell nézni, a hóban topogva, átélve azt a fantasztikus hangulatot, amelyben ez a verseny zajlik. Egyben egyik tinédzserkori álmomat váltom most ezzel az utazással valóra; 1989-ben ugyancsak Lahti rendezte az északisí-világbajnokságot. Akkor még különös volt, hogy a síugrók „éjszaka" versenyezzenek.

A szlovén Peter Prevc a világbajnokság egyik esélyese Forrás: AFP

A Magyar Televízióban az eseményt közvetítő Vitár Róbert nem győzött csodálkozni, lelkendezni ezen. A csodálatosan kivilágított ékszerdobozba (stadion) egymás után érkeztek a kor akkori kiválóságai. Közülük a már veteránnak számító, 31 éves finn Jari Puikkonen lett a világbajnok, megelőzve az akkor még NDK színekben induló Jens Weissflogot és a legnagyobb esélyesnek tartott repülő finnt, Matti Nykanent. Puikkonen vb-győzelme után szinte felrobbant Finnország. A város vezetői erre a napra amúgy is tanítási szünetet rendeltek el. Most erre nem lesz szükség, mert február 25. szombatra esik. Vitár kolléga az 1989-es sportévkönyvben azt írta:

Boldog vagyok, hogy láthattam ezt a varázslatot. Ez az este Lahtiban, ez a síugrás lámpafénynél nemcsak az 1989-es esztendő, hanem egy harmincéves sportriporteri pályafutás egyik legfelejthetetlenebb emléke marad." Szerintem magam is így leszek ezzel, még akkor is, ha „csak" 28 éve vagyok sportriporter. Hogy ki fog nyerni? Ki a legnagyobb esélyes? Ördög tudja, de azt hiszem, nekem ez most teljesen mindegy.

Március 10-12. Rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokság, Rotterdam, Hollandia

Másfél évtizeddel ezelőtt egészen biztosan nem került volna bele egy ilyen év eleji összeállításba a rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokság. Most viszont ott tartunk, hogy az alig több mint egy év múlva esedékes olimpián akár megszülethet a magyar sport első téli olimpiai aranyérme. Ebben a sportágban – ahol a szerencsének és a lélekjelenlétnek egyaránt óriási szerepe van – a magyarok egyre erősebbek, a különböző Világkupa-versenyeken megszerzett győzelmek, érmek pedig egyértelműen azt mutatják, hogy a mieinkkel számolni kell majd Pjongcsangban.

Liu Shaolin Sándor Rotterdamban sem lesz esélytelen Forrás: AFP/2016 ISU/Todd Korol

Hogy pontosan kivel? Liu Shaolin Sándorral és Liu Shaoanggal mindenképpen. Liu Shaolin Sándor tavaly a szöuli világbajnokságon az 500 méteres versenyszámban világbajnok lett. Ezt a fantasztikus sikert kellene idén is megismételnie a hollandiai Rotterdamban. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy az egész mezőny már az egy év múlva sorra kerülő téli olimpia jegyében versenyez majd a kikötővárosban.

Április 22-28. Jégkorong divízió I/A-világbajnokság, Kijev, Ukrajna

2016-ban egy ország figyelte lélegzetvisszafojtva, hogy sikerül-e a magyar jégkorong-válogatottnak megkapaszkodnia az A-csoportos világbajnokság mezőnyében. Nem sikerült, de a csapat tényleg mindent megtett. Mást ne mondjunk, a fehérorosz válogatottat 5-2-re legyőzte, mégis kiesett. Ez azt jelenti, hogy idén újra a divízió I/A világbajnokság mezőnyében kell megpróbálni kivívni a feljutást.

Amikor a magyar jégkorong-válogatott legyőzte a fehéroroszokat a szentpétervári világbajnokságon Forrás: AFP/Yuri Kuzmin

Ez talán még annál is nehezebb feladatnak ígérkezik, mint a tavalyi szentpétervári vb-n való sikeres helytállás. A kijevi tornára bombaerős mezőny gyűlik össze. A magyarokon és az ukránokon kívül ott lesznek a dél-koreaiak, a lengyelek, a kazahok és az osztrákok. Közhelyszerű, de igaz: ebből a hatosból bármelyik két csapat feljuthat, de szintén bármelyik ki is eshet. Reméljük ez utóbbit a magyar válogatott elkerüli.

Május 19-21. Ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság, Budapest

Szinte meghúzódik a FINA vizes-vb és a cselgáncs-világbajnokság árnyékában egy másik budapesti világverseny, a májusi Ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság. Magyarország eddig egyszer 1999-ben rendezte meg a kontinensviadalt, akkor is Budapest volt a házigazda. „Egy sikeres verseny lebonyolításánál mindig kulcskérdés az, hogy milyen lehetőséget tudnak biztosítani a szervezők a bemelegítésre.

Az orosz Margarita Mamun is minden bizonnyal elindul a budapesti Európa-bajnokságon Forrás: MTI/Illyés Tibor

A kiváló adottságú Aréna mellett a SYMA (BOK) csarnok is a versenyzők rendelkezésére áll majd, így professzionális körülményeket tudunk biztosítani az Eb-n résztvevő delegációk részére.

Célunk, hogy minden induló és néző felejthetetlen élménnyel gazdagodjon májusban. Bízom benne, hogy a hazai ritmikus gimnasztika sportág hosszú távon profitálni tud majd ebből a nemzetközi versenyből" – mondta Körmendy-Ékes Judit, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség elnöke.

Június 16-25. Női kosárlabda Európa-bajnokság, Csehország

Azzal, hogy a magyar férfi kosárlabda-válogatott után a női nemzeti csapat is kijutott az Európa-bajnokságra, a sportág tavaly erőn felül tejesített. A férfiak majd augusztus végén, szeptember elején játszanak Kolozsváron, többek között az olimpiai bronzérmes spanyolokkal.

Női kosárlabda-válogatottunknak nehéz dolge lesz a csehországi Európa-bajnokságon Forrás: MTI/TASR/TASR/Martin Palkovic

A női kontinenstornát a nyár elején, Csehországban rendezik meg, ahol a Stefan Svitek vezette női csapat többek között a házigazda csehekkel is megmérkőzik a csoportküzdelmek során. Meg a spanyolokkal, akiknek bombaerős csapatuk van. Az A-csoport negyedik tagja Ukrajna lesz, talán ellenük lehet győzelmi esélyünk. Mind a nőknél, mind a férfiaknál bravúr lenne a továbbjutás.

Július 14-30. Vizes világbajnokság, Budapest

Világviszonylatban is a 2017-es év egyik legkiemelkedőbb sporteseménye lesz a budapesti FINA vizes-világbajnokság. Sokszor elmondtuk már, hogy ekkora versenyt Magyarország még nem rendezett meg. Annak tükrében, hogy a világbajnokság után alig másfél hónappal Limában eldől, hogy Budapest, Los Angeles és Párizs közül melyik város rendezheti meg a 2024-es nyári olimpiát, különösen fontos lesz a kiváló rendezés.

Hosszú Katinka a budapesti világbajnokság egyik legnagyobb sztárja lehet Forrás: MTI/EPA/Patrick B. Kraemer

Az esemény legnagyobb magyar sztárja a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka lesz, de nem szabad elfeledkeznünk a két vízilabda-válogatottról sem, amelynek mérkőzései legalább akkora érdeklődésre tartanak majd számot, mint az úszódöntők. Az olimpiai negyedik női és ötödik férfiválogatottnak egyáltalán nem lesz mindegy, hogyan szerepel majd hazai közönség előtt. Egy biztos, hogy ebben a 17 napban az egész sportvilág Budapestre figyel majd.

Július 23-29. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, Győr

Bár ifjúsági játékokról beszélünk, nagy hiba lenne egy kézlegyintéssel elintézni a közel egy héten át tartó győri rendezvényt. Már csak azért sem, mert az esemény a résztvevők számát tekintve vetekszik egy téli olimpiával.

Hugó a győri EYOF kabalafigurája lesz Forrás: Gyor2017.hu

Ezért sem lesz mindegy, hogyan bonyolítja le a három folyó városa az EYOF-ot. Amely részben egybeesik a budapesti FINA-világbajnoksággal. Mivel az EYOF a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik „édes gyermeke" egészen biztosak lehetünk abban, hogy júliusban egymásnak adják majd a kilincset a világ magas rangú sportdiplomatái Budapesten és Győrben.

Augusztus 23-27. Kajak-kenu világbajnokság, Racice, Csehország

Az anyai örömök elé néző Kozák Danuta nélkül, de komoly érmes reményekkel utazik a magyar válogatott a 2017-es kajak-kenu világbajnokságra Csehországba.

Szabó Gabriella (elöl) és Csipes Tamara a 2015-ös moszkvai világbajnokságon Forrás: MTI/Kovács Tamás

Egy évvel az olimpia után, egy újabb ciklus kezdetén az egész mezőny „méregeti egymást", de biztosak lehetünk abban, hogy a magyar sport egyik legerősebb bástyája Racice-ben sem dől majd le. Azon sem lennénk meglepve, ha a döntők után akár fél tucatnál is több aranyéremmel térnének haza a magyarok.

Augusztus 28-szeptember 3: Cselgáncs-világbajnokság, Budapest

A már említett limai NOB-kongresszus előtti utolsó nagy világversenynek is a magyar főváros ad otthont. A világon az egyik legkeményebb sportágnak tartott judo idehaza egyre népszerűbb – annak ellenére, hogy a tavalyi olimpián nem sikerült az éremszerzés.

A francia világsztár, Tedy Riner is ellátogat Budapestre Forrás: Brazil Photo Press/WILLIAM VOLCOV/William Volcov

A magyar válogatott erős csapattal áll majd fel a tatamira, egészen biztosak lehetünk abban, hogy a mindig félelmetesen erős mezőny remek küzdelmeket vív majd egymással. Egy világbajnoki cím persze nagyon jót tenne a sportágnak, de ezt nem ingyen osztogatják. A kásahegyen keresztülverekedve az a judoka tud aranyérmes lenni, aki a versenynapon fejben és fizikálisan is száz százalékos állapotban lép tatamira. Reméljük, legalább egy ilyen magyar versenyző lesz ezen a világbajnokságon.

Szeptember 13. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kijelöli a 2024-es nyári játékok helyszínét, Lima, Peru

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach feltép egy borítékot, kivesz belőle egy papírt és felolvas egy nevet. Ennél izgalmasabb momentuma aligha lesz a magyar sportéletnek ebben az évben. Az már mindenki tudja, hogy a három pályázó város Budapest, Los Angeles és Párizs.

Szeptember 13-án a NOB elnöke, Thomas Bach felolvas egy városnevet Limában Forrás: AFP/Fabrice Coffrini

Azt is tudjuk. hogy ellenfeleink fantasztikus pályaművekkel készülnek, de ugyanúgy teszünk mi, magyarok is. Ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tényleg ragaszkodik a két éve meghirdetett Agenda2020 elnevezésű programhoz, akkor Budapestnek egyáltalán nem rosszak az esélyei.

Október 14. Triatlon Ironman-világbajnokság, Hawaii, Egyesül Államok

A világ egyik legklasszikusabb sportversenye, amely gyönyörű környezetben, a Hawaii-szigetekhez tartozó Big Island (Nagy Sziget) nyugati oldalán zajlik. Ezen nem csak a profik, hanem az amatőrök is elindulhatnak. Közöttük akadnak magyarok is.

A Hawaii-szigeteken megrendezett Ironman-verseny az úszással kezdődik Forrás: AFP/2016 Getty Images/Sean M. Haffey

A Svédországban élő szemészorvos, dr. Cser Beatrix 2015-ben már kvalifikálta magát erre a versenyre, de akkor hallatlan balszerencséjére egy sérülés miatt nem tudott rajthoz állni. Nagyon bízunk abban, hogy Cser doktornőnek idén nagyobb szerencséje lesz és eljut álmai szigetére, Hawaiira. Az embert próbáló triatlonversenyt amúgy több alkalommal is úgy jellemezték, mint az a sportesemény, amely a világon a legszebb természeti környezetben zajlik.

November 24-26. Forma-1, Abu-Dzabi Nagydíj, Egyesült Arab Emirátusok

Ki nem emlékezne a 2016-os Forma-1-es idény záró futamára, amelyen Lewis Hamilton ugyan rajt-cél győzelmet aratott, ám ez sem volt elég számára az összetett világbajnoki cím megszerzéséhez.

Lewis Hamilton Abu Dzabiban. A brit pilóta jövőre ismét összetett világbajnok lehet Forrás: Getty Images/2016 Getty Images/Lars Baron

Azt a német Nico Rosberg nyerte meg, aki azonban – némileg váratlanul – visszavonult. Meglepetés lenne, ha 2017-ben nem Hamilton dominálna, miként azon is felkapná a fejét a sportvilág, ha az összetett vb-elsőség ismét az arab város pályáján dőlne el. Ugyanakkor ez a sportág annyi meglepetéssel szolgált már nekünk, hogy azon sem csodálkozhatnánk, ha a 2017-es idényzáró újfent hatalmas izgalmakat tartogatna.

December 1. A 2018-as labdarúgó-vb csoportjainak sorsolása, Szentpétervár, Oroszország

Az év egyik legnagyobb kérdése, hogy a magyar labdarúgó-válogatott kijut-e a 2018-as oroszországi világbajnokságra? Az oda vezető út rögös, mást ne mondjunk, március 25-én az Európa-bajnoki címvédő Portugália ellen kellene nyernünk Lisszabonban.

A vb-selejtezők sorsolása. Mennyire jó lenne, ha 2017 decemberében is érdekelt lenne Magyarország a 2018-as vb sorsolásakor Forrás: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

A selejtezők során eddig 5 pontot vesztettünk (hármat a Svájc elleni budapesti mérkőzésen, kettőt pedig Tórshavnban, Feröerrel szemben), ha komolyan gondoljuk a kijutást, akkor többet nem hibázhatunk.