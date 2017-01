NFC-rangadóval búcsúzik az NFL-alapszakasz

Az AFC-ben már csak a sorrend változhat meg, de az NFC-ben még az utolsó hét is számít a rájátszás szempontjából. A tartalékirányítóval felálló Raiders több helyet is csúszhat, a Green Bay és a Detroit meccse pedig az NFC sorsát is eldönti. Az NFL utolsó alapszakasz-fordulója következik vasárnap.

Miami Dolphins-New England Patriots, vasárnap 19:00 (A mérkőzést a Sport TV élőben közveíti)

A New England Patriotsnak majdhogynem mindegy, mi lesz az eredmény itt, de mivel mégiscsak egy AFC East rangadóról van szó, Bill Belichick az ésszerű határokon belül jó eséllyel mindent megtesz a győzelemért. A Patriots-védelemnek meggyűlhet a baja a szezon végére csodálatosan felpörgő Jay Ajayivel, a Dolphins futójával, aki idén már három 200 yard fölötti meccsen van túl, és a Miaminak nagyon is kell ez a győzelem.

Matt Moore vállán nyugszik a Dolphins sorsa Forrás: AFP/2016 Getty Images/Rich Barnes

A floridaiaknak ugyanis még van esélye arra, hogy egy helyet előre lépjenek az AFC végső hatcsapatos sorrendjében, és mivel a jelenlegi állás esetén a wild card-körben az igen kellemetlen ellenfélnek ígérkező Pittsburgh Steelers ellen kéne játszaniuk, míg

ha nyernek, és a Chiefs is kikap, feljönnek egy helyet, és a papíron jóval könnyebb falatnak számító Houston Texansszel kerülnének szembe. Az esélyek persze most is egyértelműen Tom Bradyék mellett szólnak, pláne, hogy a Dolphinsban is a csereirányító Matt Moore játszik Ryan Tannehill helyett, de nem egy Miami-győzelem lenne a legnagyobb meglepetés, amit valaha láttunk az NFL-ben.

Denver Broncos-Oakland Raiders, vasárnap 22:25

A Denver Broncosnak szintén tét nélküli ez az este, és a Raiderst sem lehet kirobbantani már a rájátszásból, mégis érdemes pár szót ejteni erről a meccsről. Az oaklandiek irányítója, Derek Carr ugyanis az emlékezetes, múlt heti sérülése után nyilvánvalóan nem játszik, és itt lesz az első esély, hogy meglássuk, mire megy élesben a Raiders a tartalék Matt McGloinnal a center mögött a hazai pályán még mindig veszélyes Denver Broncos ellen.

Másfelől, ha a Raiders veszít, méghozzá úgy, hogy a Chiefs is kikap a San Diego Chargers ellen, akkor a második helyről visszacsúszhat az ötödikre, ami azt jelentené, hogy lőttek a pihenőnek az első héten, és ez végképp szétzilálhatja a Carr elvesztése miatt demoralizált csapatot.

Washington Redskins-New York Giants, vasárnap 22:25 (A mérkőzést a Sport TV élőben közveíti)

A New York Giants már biztosan a playoffban van, a Washingtonnak viszont muszáj nyerni, hogy kiköszörüljék a két héttel ezelőtti, Carolina Panthers elleni csorbát. Az esélyek tehát a Redskins mellett szólnak, de nem szabad elmenni amelett, hogy a Giants az NFL leghektikusabb csapata, ami egymás után képes megverni a Dallas Cowboyst és a parádés formában játszó Matt Stafford Detroit Lionsát, hogy aztán kikapjon a szezon eleji győzelmek után csak szenvedő Philadelphia Eagles ellen. Ha a Giants épp az elszántabbik arcát fogja mutatni a Redskinsnek, és kikapnak a fővárosiak, akkor...

Odell Beckham és Josh Norman párharca most is sokat ígér Forrás: AFP/2016 Getty Images/Al Bello

Detroit Lions-Green Bay Packers, hétfő 2:30 (A mérkőzést a Sport TV élőben közveíti)

...az esti NFC-North-szuperrangadónak beharangozott Packers-Lions tétjét is csökkenti, hiszen a Redskins vereségével mindkét csapat bejut a playoffba, sőt, akkor is, ha a Redskins ugyan nyer, de a Packers-Lions-duó döntetlent játszik.

Erre vajmi kevés az esély, de arra is, hogy a Detroit Lions képes lesz megverni a kirobbanó formában játszó Green Bay Packerst, ahol Aaron Rodgers és Jordy Nelson kettőse jó eséllyel nagy falat lesz a Detroit védelmének. Csak egy hibátlanul játszó védelem, és bombaformában lévő Matt Stafford tudná megállítani Rodgerséket.

Matt Stafford Forrás: AFP/2014 Getty Images/Leon Halip

