Nem tudott wc-re menni a vonaton, megalázó helyzetbe került a brit paralimpikon

Anne Wafula Strike, brit paralimpikon nem tudott kimenni wc-re és bepisilt egy háromórás vonatúton. A mozgássérültek jogaiért vívott harcban szerzett érdemeiért kitüntetett sportoló a személyes megszégyenülés ellenére is a nyilvánosság elé állt.

A 42 éves sportoló Coventryből Harlow-ba utazott egy, a Guardian cikkében meg nem nevezett társasággal. A háromórás út során a sportoló nem tudott kimenni a mosdóba, miután az adott vonaton nem volt a mozgássérültek számára kialakított helyiség. Wafula Strike így – szégyen ide vagy oda – bepisilt, és ilyen állapotban kellett hazamennie a Brit Atlétikai Szövetség (UK Athletics) csillogó éves kongresszusáról.

A vasúttársaság teljesem megfosztott a méltóságomtól. Megkérdezném őket, hogy mikor fogom visszakapni tőlük. Mozgássérültként éveken át dolgoztam nagyon keményen azon, hogy önbizalmat és magabiztosságot szerezzek" – mondta a kenyai születésű atléta, akit 2007-ben a mozgássérültek érdekében végzett munkájának elismeréseként II. Erzsébet királynő MBE címmel tüntett ki.

Elmondása szerint használhatta volna az épek számára kialakított mosdót, de az meg olyan messze volt, hogy nem tudta a kerekesszékével megközelíteni, az ugyanis nem fért el az ülések közötti folyosón. A vonaton dolgozó kalauz azt javasolta, hogy szálljon le a vonatról, amikor az megáll, használja az állomáson lévő mozgássérült wc-t, majd várja meg a következő vonatot. Ez a megoldás azonban azt jelentette volna, hogy aznap már nem jut haza a sportoló.

Az, hogy használni tudjam a mosdót, a legalapvetőbb emberi jogaim egyike kellene, hogy legyen, különösen egy olyan fejlett országban, mint az Egyesült Királyság – idézi a lap Wafula Strike-ot. – Nem a tökéletességet szeretnénk, csak az alapvető jogaink biztosítását. De a megfelelő körülmények biztosításának hiányában úgy érezzük, hogy csak kolonc vagyunk a társadalom nyakán."

„Lehet, hogy a jövőben csak úgy fognak rám emlékezni, mint a nőre, aki bepisilt a vonaton, de akkor sem maradhattam csöndben. Nem a fogyatékosságom, hanem a társadalom által állított akadályok jelentik az igazi hátrányt az életben. A szövetség ülése csupa nagyszerű dologról szólt, eredményekről, érmekről és sztárokról. A szövetség mindig odafigyel, hogy az üléseit a mozgássérültek számára s megközelíthető helyen tartsa, ezt a példát kellene követniük más szervezeteknek is, hogy mi mozgássérültek is be tudjuk tölteni a szerepünket a társadalomban."

Anne Wafula Strike Kenyában született, kétéves volt, amikor gyermekbénulást diagnosztizáltak nála. A 2004-es athéni paralimpián első kenyai sportolóként indult kerekesszékes versenyszámban (T53 kategória, 400 méter), 2006 óta pedig már brit színekben áll rajthoz a versenyeken.