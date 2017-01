Este kilenckor elszabadul a pokol

Bármelyik tornán, bármilyen sportágban, ha az első két kiemelt csap össze egy döntőben, ha a világbajnoki címvédő és a világelső küzd meg a világbajnoki címért, az már jó meccset ígér. Gary Anderson és Michael van Gerwen ráadásul őrült show keretében feszül egymásnak hétfőn 21 órakor a PDC dartsvébé döntőjében. Megjósolhatatlan, hogy mi fog történni, egy dolog azonban biztos: ezt látni kell.

Az újév másnapján a londoni Alexandra Palace-ban hatalmas bulit rendeznek, amelynek tétje 350 ezer font (kb. 126 millió forint) és a tény, hogy a győztes egy évig világbajnoknak mondhatja magát. Gary Anderson esetében ez zsinórban harmadszor fordulhatna elő, erre eddig csupán két ember, Eric Bristow és a 16 vb-címével rekorder Phil Taylor volt képes. Anderson az Alexandra Palace-ban sorozatban 17 meccset nyert meg, ez új rekord a vébé ezen helyszínén.

A 46 éves címvédő félelmetes formában van, ő dobta a legtöbb 180-ast (legtöbbet, amit három nyílból lehet) az idei vébén (összesen 49-et), az eddigi öt győzelméből négy alkalommal 100-as átlag felett zárt.

Elindult a lelki hadviselés

"Végre kezdenek jönni a 180-asok, a 140-eseim is jól vannak, a dupláim is nagyszerűek voltak eddig - kezdte Anderson. - Persze voltak szörnyű dobásaim, de most is azt mondom, hogy nincs mit veszítenem.

A munkámat két éve elvégeztem, amikor megnyertem az első vb-címemet úgy, hogy Phil Taylorral játszottam a döntőt, és a saját színpadán győztem le. Nekem ez még még mindig az ő színpada. Soha nem gondoltam volna, hogy egymás után kétszer világbajnok leszek. Ha sikerülne zsinórban harmadszor is nyernem, az csak hab lenne a tortán" - próbálta Anderson levenni a terhet a saját válláról.

Az Anderson-Wright elődöntő utolsó pillanatai:

A skót klasszis legutóbb 2014-ben kapott ki a vébén, pont mostani ellenfelétől, Michael van Gerwentől, a holland játékos akkor meg is nyerte a világbajnokságot.

"Michael az idén fantasztikusan versenyez. Ha valaki megérdemli, hogy világbajnok legyen, az ő. De el kell, hogy keserítsem, ha már bejutottam a döntőbe, nem adom fel, meg fogom nehezíteni a dolgát" - mondta Anderson.

Földöntúli színvonal

Van Gerwen egy másik hollandot vert meg az elődöntőben, Raymond van Barneveldet, nem is akármilyen teljesítménnyel. Minden idők egyik legszínvonalasabb meccsén 114,05-ös átlagot produkált, ez új rekord a világbajnokságok történetében, de Barneveld is 109,34-es átlagot dobott, a vébéken még soha nem veszített senki ilyen magas átlaggal.

"Raymond szenzációsan játszott, és ő kényszerített arra, hogy ilyen teljesítményt nyújtsak" - kezdte Van Gerwen, aki a harmadik vb-döntőjére készül. Ebből eddig egyet megnyert (2014, Wright ellen), egyet pedig elveszített (2013, Phil Taylor ellen).

Andersonnal vb-döntőben még soha nem találkozott.

Van Gerwen és Anderson idei vb-teljesítménye számokban Forrás: PDC.tv

"Semmit sem nyertem még. Bejutottam a döntőbe, de ez az ég világon semmit nem jelent. Ha kikapok, senki nem fog erre emlékezni. Nyerni szeretnék, még akkor is, ha a legjobb játékossal találkozom. Ugyanakkor tudom, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy megnyerjem a Sid Waddell trófeát. Fantasztikus döntő lesz, egy olyan meccs, amit mindenkinek látnia kell" - mondta a világranglistát vezető 27 éves holland dartsos.

A dartsvébéken megszokott őrült hangulatról az idén is gondoskodtak a soha nem szomjas szurkolók, akik fantasztikus színvonalú meccseken őrjönghettek. Elég csak azt említeni, hogy már most megdőlt a dobott 180-asok száma, a tavalyi vébén állították fel 654-gyel, most 666-nál járnak és még egy döntő hátravan a világ két legjobbjával.

Őrület a londoni Alexandra Palace-ban:

Az Anderson-Van Gerwen döntő 21 órakor kezdődik, a Sport 1 élőben közvetíti.