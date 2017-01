Csendben az NFL egyik legveszélyesebb csapata lett a Kansas City

A Dallas Cowboys cseresorral már nem annyira erős, Tom Bradyék viszont nem lazsáltak. Nagy a baj az Oakland Raidersnél, a Kansas City Chiefs és a Green Bay Packers egyre veszélyesebbnek tűnik, a Washington Redskins veresége véglegesítette a rájátszást. Az NFL 17. játékhetének összefoglalója.

Cserecsapattal a Cowboys is ki tud kapni

Az NFC első helyén magabiztosan trónoló Dallas Cowboys már a rájátszásra tartogatja a kezdőit, így Dak Prescott néhány drive után lejött a pályáról, hogy egy drive erejéig a visszatérő Tony Romo kezébe adja át a karmesteri pálcát. Romo szerzett egy touchdownt, aztán ő is lejött, és a harmadik számú irányító, Mark Sanchez vette át a helyét. El is adta kétszer a labdát.

A Dallasnál nemcsak Prescott pihent, hanem az év támadóújonca cím legnagyobb esélyese, Zeke Elliott running back és Sean Lee linebacker is a kispadon töltötte a meccset, ahogy a támadófal néhány kezdője is. A félgőzzel játszó Cowboyst a jó formában lévő Philadelphia Eagles könnyedén győzte le 27-13-ra, amiben oroszlánrésze volt az újonc Carson Wentz irányítónak (245 passzolt yard és két touchdown), valamint Zach Ertz tight endnek, aki 13 elkapásból 139 yardot és két touchdownt termelt.

A Pittsburgh Steelersnél a Roethlisberger-Bell-Brown hármas be sem öltözött a Cleveland Browns elleni meccsre, ahol Landry Jones irányított. A legendásan szerencsétlen Browns hosszabbításban volt képes kikapni a tartalékcsapattal játszó Steelerstől, így most már biztos, hogy Cleveland választhat elsőként a 2017-es drafton. A rémes szezon után ezenkívül csak az vigasztalhatja a csapatot, hogy Terrelle Pryor, az irányítóból átképzett elkapó a második olyan NFL-játékos, akinek volt ezer passzolt és ezer elkapott yardos szezonja is: ez előtte csak Marlin Briscoe-nak sikerült, aki 1968-ban még irányítóként, 1970-ben viszont már elkapóként lépte át az ezer yardot.

Terrelle Pryor történelmet írt Clevelandben Forrás: AFP/2016 Getty Images/Wesley Hitt

A másik AFC North-meccsen viszont a múlt vasárnapi vereség miatt teljesen demoralizált Baltimore Ravenst 27-10-re verte a Cincinnati Bengals. A hírek szerint valószínűleg ez volt Steve Smith Ravens-receiver utolsó meccse: az idén 38 éves, legendás elkapó valószínűleg nem lép már többé pályára az NFL-ben.

Steve Smith utoljára ültette hintába a Bengals-védőket Forrás: AFP/2017 Getty Images/John Grieshop

Bradyék nem lazsáltak

A New England Patriots nem vette félvállról a Miami Dolphins elleni meccset. Tom Brady idei 28 touchdownját mindössze két interception kísérte, ezzel pedig megdöntötte Nick Foles 2013-as 27-2-es rekordját. Ezen az estén három touchdownt hozott össze, az egyik ráadásul egy igazán parádés, 77 yardos megmozdulás volt Julian Edelmantől (érdemes megfigyelni Michael Floyd irgalmat nem ismerő blokkját is).

A nemrégiben a részegeskedése miatt az újságok címlapjára került Floyd megszerezte első patriotsos touchdownját is.

Brady viszont az év eleji, a Deflategate-ben játszott szerepe miatti négymeccses eltiltás miatt valószínűleg nem lesz a legértékesebb játékos a ligában. Erre a legnagyobb esélye az Atlanta irányítójának, az egész szezonban remekül játszó Matt Ryannek van, aki ezúttal a New Orleans Saints védelmét szedte szét, 35 pontot szerezve az első félidőben.

Buffalóban semmi sem változott

Rex Ryan távozása után nemcsak a Buffalo Bills védelme, de a támadói is kritikán alul teljesítettek. Ryan egykori csapata, a New York Jets szó szerint azt csinált velük, amit akart. A legnagyobb hiba azonban ezen az estén a Bills speciális egységéhez fűződik: miután a Jets egy mezőnygól után elvégezte a kickoffot, Mike Gillislee, a buffalói visszahordó egyáltalán hozzá sem ért a labdához, ami bepattogott a Bills end zone-jába, ahol a jetses Doug Middleton megszerezte, és ez egy ajándékba kapott touchdownt ért a New York-i csapatnak.

Tom Savage, a Houston Texans nem is oly rég kinevezett kezdő irányítója megsérült, úgyhogy Brock Osweiler jött be helyette, akit tavasszal 70 millióért szerződtetett a Texans, amit felháborítóan rossz játékkal hálált meg, így a kispadon végezte. A houstoni csapat ugyan már benn van a rájátszásban, de Osweilerrel a tartalékirányítóval felálló Tennessee Titanst sem tudta megverni.

Brock Osweiler azért hanyatt esésből összehozott egy touchdownt Forrás: AFP/2017 Getty Images/Wesley Hitt

A Jaguars is szépen indított a Colts ellen, de úgy látszik, Chuck Pagano Colts-edző ragaszkodik az állásához, így végül a Coltsnak sikerült elkerülnie az újabb égést. Ebből a csapatból is visszavonul egy legendás játékos: Robert Mathis linebacker.

A Chicago Bears nem boldogult a Minnesota Vikingsszel, pedig Matt Barkley irányító egy trükkös play során egy touchdownt is elkapott: ezzel Russell Wilson (Seahawks) és Blake Bortles (Jaguars) után ő a harmadik QB, aki TD-elkapással dicsekedhet a szezonban.

Oaklandben nagy a baj

Az Oakland Raiders és a Denver Broncos meccse arra volt jó, hogy megtudjuk, mire megy a múlt héten megsérült Derek Carr nélkül. Megtudtuk: nem sokra. A második számú irányító, Matt McGloin 11 passzából csak hat volt jó, de a legnagyobb baj, hogy ő is megsérült az első negyedben, úgyhogy a harmadik számú irányító, az újonc Connor Cook jött be helyette, aki tavaly még a Michigan State Spartansszel vesztette el az egyetemi futball elődöntőjét a későbbi bajnok Alabamával szemben.

Cook alapvetően nem reménytelen játékos, de most pontosan úgy nézett ki a pályán, mint egy túl korán mély vízbe dobott újonc, és ez kevés volt a Denver Broncos ellen. 21 passzából 14 sikerült, egy fumble-t és egy interceptiont is összehozott az egy szem touchdownja mellett. A Raiders így visszacsúszott az AFC ötödik helyére, és ugrott az első hetes pihenőjük, de így legalább a szintén nem túl acélos Houston Texans lesz az ellenfél.

Connor Cookot bedobták a mélyvízbe Forrás: AFP/2017 Getty Images/Justin Edmonds

Tyreek Hill megint megcsinálta

A félelmetes védelemmel rendelkező

Kansas City Chiefs csendben az NFL egyik legveszélyesebb csapatává vált. Rendszerint megverik az ellenfelet turnoverekkel – most Marcus Peters és Daniel Sorensen szerzett interceptiont –, és a San Francisco 49erstől pár éve elküldött irányító, Alex Smith is megbízhatóan játszik, ráadásul ebben a szezonban a negyedik olyan meccsét játszotta, ahol futott és passzolt touchdownt is szerzett. Rajta kívül ez csak Aaron Rodgersnek, Cam Newtonnak és Dak Prescottnak sikerült.

A hab a Chiefs tortáján pedig Tyreek Hill, aki most egy 95 yardos puntvisszahordásból szerzett touchdownt, méghozzá úgy, hogy a saját csapattársát takarította el az útból.

Az Oakland Raiders vereségével a Chiefs végül az AFC második helyén zárt, így a kansasiak pihenhetnek a wild card-körben.

A Redskins eldöntötte a playoff sorsát

A Washington Redskinsnek nyernie kellett volna a New York Giants ellen, de mivel kikaptak, így a rájátszásba jutás szempontjából tét nélkülivé vált az esti Lions-Packers-meccs. Abból a szempontból viszont fontos volt, hogy ki nyeri a csoportot, és ki kezdheti otthon a playoffot. A meccs igazi légiparádévá sikeredett. A szezon második felében MVP-formában játszó Aaron Rodgers 300 yarddal és négy touchdownnal zárta az estét, a leglátványosabb közülük az volt, amelyet az újonc Geronimo Allisonnak passzolt.

Rodgers így a legtöbb passzolt TD-vel, 40-nel zárta az évet, emellett mindössze hét interceptionje volt - az utolsó hét meccsen az arány 18:0. Az egyre félelmetesebben játszó Green Bay bárkire veszélyes lehet a playoffban - a legnagyobb gyengeségük viszont a cornerback sor lehet, ahol ismét megsérült két kezdőjátékos.

Matthew Stafford 347 yarddal és két TD-vel zárta a meccset. Stafford, aki ezen a meccsen átlépte a harmincezer passzolt yardot, és ezzel a legfiatalabb játékos lett, akinek sikerült ezt összehoznia, megint azon volt, hogy az utolsó pillanatban fordítsa meg a meccset, de volt egy eladott labdája is, kritikus helyzetben, két perccel a vége előtt.

Ezután ugyan Anquan Boldinnak passzolt még egy csodálatos touchdownt, de a onside kick nem jött össze, így a Green Bay Packers nyerte az NFC Northot, de a Redskins veresége miatt a Detroit Lions is bejutott a playoffba.

A wild card-kör menetrendje az utolsó alapszakasz-forduló után

január 7. szombat:

- Houston Texans-Oakland Raiders, 22:30

- Seattle Seahawks-Detroit Lions, 2:15

január 8., vasárnap:

- Pittsburgh Steelers-Miami Dolphins, 19:05

- Green Bay Packers-New York Giants, 22:40

A 17. forduló eredményei:

Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens 27-10

Tennessee Titans-Houston Texans 24-17

Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers 17-16

Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns 27-24

Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys 27-13

New York Jets-Buffalo Bills 30-10

Minnesota Vikings-Chicago Bears 38-10

Indianapolis Colts-Jacksonville Jaguars 24-20

Miami Dolphins-New England Patriots 14-35

San Diego Chargers-Kansas City Chiefs 27-37

Los Angeles Rams-Arizona Cardinals 6-44

Denver Broncos-Oakland Raiders 24-6

Washington Redskins-New York Giants 10-19

San Francisco 49ers-Seattle Seahawks 23-25

Atlanta Falcons—New Orleans Saints 38-32

Detroit Lions-Green Bay Packers 24-31