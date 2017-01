Sóvágó Lajos a férfi tornászok új szövetségi kapitánya

Sóvágó Lajost nevezték ki a férfi tornászok szövetségi kapitányává, míg a női válogatottat továbbra is Draskóczy Imre irányítja.

A magyar szövetség (MATSZ) keddi közleménye emlékeztet rá, hogy a szervezet elnöksége azért írt ki pályázatot, mert az eddigi megbízatások december 31-én lejártak.

Az új kapitányok munkája hivatalosan január 1-jével kezdődött.

Draskóczy Imre az elmúlt időszakban is betöltötte ezt a pozíciót, ugyanakkor a férfiak eddigi kapitánya, Kovács István nem pályázott. Így esett a választás Sóvágó Lajosra, aki húsz éven át dolgozott az angol tornasportban, Leedsben vezetőedzőként, és a Londonban olimpiai nyolcadik helyezett Hidvégi Vid felkészülését is irányította angliai egyetemi tanulmányai alatt. Sóvágó korábban Magyarországon a KSI SE és az UTE vezetőedzőjeként is tevékenykedett.

Kovács István a tájékoztatás szerint azért nem pályázott, mert a jövőben kiemelten az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berki Krisztián felkészítésével foglalkozik a sikeres 2020-as tokiói olimpiai kvalifikáció, illetve az eredményes ötkarikás szereplés érdekében.