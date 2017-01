Visszavonult Gary Kubiak, az NFL-bajnok Denver Broncos edzője

Gary Kubiak, a Denver Broncos főedzője állandósuló migrénes panaszai miatt hozta meg a döntést. Összesen 22 évet húzott le az NFL-ben, ahol főedzőként egy, asszisztensként három bajnoki címet nyert.

Hétfőn délután bejelentette visszavonulását Gary Kubiak, a Super Bowl-címvédő Denver Broncos főedzője. Az 55 éves szakember az idény eleje óta jelentkező, és azóta állandósuló migrénnel indokolta döntését.

„Hihetetlenül nehéz döntést kellett meghoznom. Szeretek dolgozni, szeretem a focit, de a munkával járó mellékhatásokat már nem tudom tovább elviselni – idézi Kubiakot az NFL hivatalos oldala. – Az utolsó két szezonban mindenemet odaadtam a csapatnak, de ez az idény már különösen megterhelő volt. Nehéz szívvel vonulok vissza, de ez a legjobb döntést, amit hozhattam, úgy a magam, mint a családom és a Denver Broncos számára."

Gary Kubiak szívből fájlalja a döntést Forrás: AFP/2017 Getty Images/Justin Edmonds

Kubiak tíz szezonban dolgozott főedzőként, 2006-tól 2014-ig a Houston Texansnál, ahol 2011-ben és 2012-ben is főcsoport-elődöntőbe jutott, majd az utóbbi két idényében a Denver Broncosnál, amelyikkel az előző idény végén megnyerte a Super Bowlt.

Kubiak összesen 22 idényt húzott le az NFL-ben. A San Francisco 49ersnél kezdett, mint az irányítók edzője, és első idényében mindjárt SB-t nyert (49ers–San Diego Chergers 49-26), tanítványa, Steve Young a döntő legértékesebb játékosa (MVP) lett, miután máig rekordot jelentő 6 touchdownt passzt osztott ki.

Otthon, Denverben

A következő idénytől visszatért Denverbe, ahol 1983 és 1991 között teljes játékoskarrierjét töltötte, mint az azóta a hírességek csarnokába (Hall of Fame) beiktatott John Elway cseréje. A Broncosszal a támadásokért felelős edzői (offensive coordinator) minőségben nyert újabb két Super Bowlt (1997 és 1998) Elway utolsó két szezonjában.

Előbb cseréje, majd edzője lett a legendás QB-nek:

Kubiak munkásságának sikerét fényesen tükrözi, hogy 2005-ig tartó tizenegy szezont felölelő munkássága idején a Broncos 66 501 yardot és 465 TD-t hozott össze – a legtöbbet a ligában a vizsgált időszakban.

Ezt követően jött első főedzői megbízatása Houstonban a fentebb már említett eredményekkel, majd egy évre Baltimore-ba költözött, ahol újra offensive coordinator lett John Harbaugh mellett, a Ravens pedig 19 év óta a legeredményesebb támadójátékát prdukálta, bejutott a rájátszásba, ahol a főcsoport elődöntőjében egy nagyon jó meccsen 35-31-re kikapott a New England Patriotstól.

A 8. edző, aki SB-győzelmet követő szezonban visszavonul:

Az idény végén aztán több csapat is csábította Kubiakot főedzőnek, ő azonban a New York Jetsnek, a Chicago Bearsnek, sőt még a 49ersnek is nemet mondott, és már úgy nézett ki, hogy a következő szezonban is Marylandben marad, amikor befutott a Broncos megkeresése, ő pedig azonnal igent mondott, és első szezonjában meg is nyerte a Super Bowlt, 24-10-re verve az előzetesen sokkal esélyesebbnek tartott Carolina Pantherst.

Az idei szezonban a csapat hiába indított négy győzelemmel, szépen lassan leolvadtak, és a 16. héten a Kansas City Chiefstől elszenvedett vereséggel (10-33) eldőlt, hogy lemaradnak a playoffról.