Szabó Krisztián: Tudatosan kell agresszívebbnek lennem

Szabó Krisztián négyszeres Európa-bajnok, mégsem tartja magát profi autóversenyzőnek. Sízőként kezdte, aztán váltott egy nagyot: sikeres lett kamionnal, vasszöcskével, de az eddigi legjobb eredménye a ralikrosszos Eb-győzelem, noha nem is agresszív versenyző. Még csak 24 éves, de már van egy fia és egy diplomája, közben pedig bámulatos tudatossággal építi a versenyzői karrierjét is.

A 2016-os ralikrossz-Európa-bajnok Szabó Krisztiánnak 13 éves koráig a síelés volt a fő sportja. "Édesapám síoktatóként dolgozott, így szinte kötelező volt a testvéreimmel együtt kipróbálni. Versenyeztem is, de sosem voltam profi, diákolimpiát és korosztályos magyar bajnokságot is nyertem. Jó eredményeket is elértem, de azt gondoltam, szeretnék egyszer a legjobb lenni a világon valamiben, és az nem a síelés lesz."

Érdekelte a quadozás, de a szülei valami biztonságosabbat szántak neki, így jutottak el végül az autókrosszhoz. Hamar jöttek a sikerek, a második szezonjában nekivágott a junior-Európa-kupának, amit nagy meglepetésre meg is nyert, utána pedig megvédte a címét. Innentől egyre tudatosabban gondolkodott a versenyzői karrierjéről.

Szabó Krisztián újoncként bronzérmes lett a ralikrossz-Eb-n Fotó: Hirling Bálint - Origo

Ahogy a gokartozás ízére ráérző fiúk többnyire F1-es világbajnokok akarnak lenni, neki a Dakar – ahol az apja versenyzett is – a nagy álma, de már tizenévesen tudta, hogy a sivatag inkább a harmincas, tapasztalt versenyzők terepe.

Ennek rendelek alá mindent, de időközben alakultak új célok, megismertem új sportágakat.”

Bár iskolásként sokat gokartozott, később úgy döntött, az aszfaltos versenyek helyett marad a "laza burkolatú" szakágaknál. Adta magát, hogy az autókrosszban kategóriát váltva, nagyobb autóba üljön, amellyel szintén Eb-t nyert, majd jött a ralikrossz.

Egy futamra a 2014-es idény végén be is ugrott, ott mindjárt harmadik lett. A 2015-ös idény különlegesen alakult: bemutatkozott a ralikrossz-Eb-n, de mellette versenyzett egy kamionos sorozatban is az Egyesült Államokban – mindkét szériában bronzéremmel zárt. "Ma nem attól lesz valaki nagyon jó pilóta, ha egy területen kiemelkedő, hanem ha több helyen is kipróbálja magát, és mindegyikben jól szerepel, illetve gyűjti a tapasztalatokat, a kilométereket."

Kamionozni Jobbágy Ákos, az OXXO Racing Team vezetője hívta, miután indított egy projektet Amerikában. Két szempontból is komoly erőpróbát jelentett Szabónak: megesett, hogy egymást követő három hétvégén Európában, Amerikában, majd ismét Európában versenyzett, de "ezt inkább kalandnak fogtam fel".

Másrészt a kamionozás és a ralikrossz "egyáltalán nem összeegyeztethető. A ralikrossz autóm egy 1600 köbcentis Skoda, elsőkerék-meghajtású, viszonylag erős, 235 lóerős, viszont nagyon jó féktávot lehet vele venni, és nagyon jó a kanyarsebessége. Könnyű, jól kezelhető. A kamion viszont irgalmatlanul erős, ott a kigyorsításra kell koncentrálni, utcai fékek, utcai gumik vannak rajta, ezért vigyázni kell, nehogy túlmelegítsd. Öt és fél tonna, nem lehet vele rövid féktávokat venni, a kanyarsebessége sem nagy, viszont jobban gyorsul, mint bármi, amit eddig vezettem, mert közel ezer lóerő és három-négyezer NM a nyomatéka. Erős vas."

Szerzett is a ralikrosszban használható tapasztalatokat, amelyek jól jönnek majd az aszfaltos szakaszokon az ívek megválasztásánál és az esős futamokon.

2016 aztán az előző idényt is felülmúlta. Kamiont ezúttal nem vezetett, de megszületett a fia, Mózes, angolul lediplomázott az IBS-en, ralikrosszban pedig Európa-bajnok lett. Egész idényben csak Szabó és Ulrik Linnemann nyert futamot, az idényzárót hatpontos hátrányból várta a magyar versenyző. Szabó a vasárnapi elődöntőt és döntőt is megnyerte, így végül egyetlen ponttal övé lett a bajnoki cím.

"Egy kivétellel minden versenyen jól mentem, és akkor elérkezett ez a bizonyos utolsó forduló. Arra gondoltam, innen csak nyerni tudok, mert a második helyem biztos, ezért csak a saját dolgomra figyeltem. Érdekes ez, mert például nagyon jó a pole-ból indulni, de onnan csak veszíteni lehet (pozíciókat), hátulról viszont sokat nyerhetek, és ez nekem jobban fekszik."

Ezzel együtt nem tartja magát agresszív pilótának, noha az autóversenyzést jellemzően a kontrollált agresszió művészetének szokás tartani. Tudatosan kell arra figyelnem, hogy picit agresszívebb legyek. Nem arra kell ügyelnem, nehogy összeütközzek valakivel, hanem arra, hogy igenis hagyjam ott az autót, és ne legyek túl engedékeny. Tavaly ez sokat javult, korábban többször elvettem a gázt, inkább vigyáztam a kocsimra és magamra. A bajnoki címhez elengedhetetlen volt, hogy kicsit erőszakosabb legyek.”

Nem agresszív, inkább alulról feszegeti a határokat Fotó: Hirling Bálint - Origo

Mindez nemcsak versenyzői felfogás, kicsit életszemlélet is: "Még mindig nem tartozom az agresszívek közé, inkább alulról feszegetem a határokat, mintsem túllőjek rajtuk, hogy onnan vegyek vissza. Inkább óvatosan kezdek, ha beülök egy új autóba, először kipróbálom lassan, majd szépen egyre gyorsulok és gyorsulok."

A kisfia júniusban született, ez azonban nem változtatott a versenyzésén, inkább "a közúti közlekedésemen, amikor ott van velem". Nem osztja tehát a klasszikus képletet, miszerint minden gyerek körönként egy másodperc pluszt jelentene, már csak azért sem, mert a fiamon kívül is vannak, akik hazavárnak”.

Annál többet számít érzelmileg a gyerek, aki ugyan ott volt a németországi idényzárón, de külön aludt az édesanyjával. "Nagyon stresszes hétvége volt, péntektől vasárnapig csak a versenyre figyeltem, fontos volt, hogy tudjak pihenni", de megérte, meglett a bajnoki cím, és az utolsó futam végén életében először örömében elsírta magát a sisak alatt.

Két, elképesztően sűrű év van mögötte Fotó: Hirling Bálint - Origo

"Mózes születése után két-három héttel államvizsgáztam, ami azért elég sűrű időszak volt." Azóta nyugodtabb kicsit az élete, noha a versenyzés mellett dolgozik is – a családi vállalkozásban felel a beszerzésért, továbbá tartja a kapcsolatot a külföldi beszállítókkal –, és igyekszik minél többet együtt lenni a családdal.

Idén még nem vált a vb-re, az Eb-címvédés a célja, és a további tapasztalatszerzés. A vb nagyobb falat, nyolc-tízszeres a költségvonzata, de már elkezdenek dolgozni, hogy 2018-ra az is megvalósulhasson. Változás azért lesz, Skoda helyett Audi A1-essel hajt majd, amitől újabb előrelépést remél. "Az autókon mindig vannak apróbb változtatások, de nem fejlődik jelentősen futamról futamra, inkább télen lehet nagyot előrelépni." Az Audival egy speciális edzésen is részt vesz: Svédországban és Finnországban befagyott tavakon tudnak gyakorolni.

Ezt már mind elérte 24 éves korára Forrás: Szabó Krisztián

Noha az FIA az év közép-európai tehetségének választotta (a díjat Jean Todttól vehette át), itthon pedig volt már az év ralikrosszosa, végtelenül szerény maradt, nem is nevezi magát profi autóversenyzőnek, mert nem kizárólag ebből él, igaz, foglalkozik vele sportpszichológus és fizioterapeuta is. Jólesik neki, ha díjakat kap, de az igazi sikereket a pályán érheti el, és ott juthat el a nagy álma, a Dakar-indulás beteljesüléséig.