Fekete Hétfő: hullottak a fejek az NFL-ben

Chip Kelly vezetőedzőtől egy év után szabadult meg a San Francisco 49ers, vele bukott Trent Baalke menedzser is, és a San Diego Chargers is elköszönt Mike McCoytól, míg Gary Kubiak egészségügyi okokból mondott le a Denver Broncos éléről. A Browns viszont ragaszkodik Hue Jacksonhoz, és a Jetsnél is marad Todd Bowles. Ez történt az NFL-alapszakasz utolsó fordulójának másnapján, a Fekete Hétfőn.

Habár a múlt héten még arról szóltak a hírek, hogy Chip Kelly marad a San Francisco 49ers élén, hétfőre biztossá vált, hogy egy év és egy borzalmas szezon után elbúcsúzik tőle a csapat. Kelly a 2016-os szezonban mindössze két győzelmet tudott felmutatni: mindkétszer a Los Angeles Rams ellen nyert.

Kellyvel együtt repült Trent Baalke, a csapat menedzsere is, aki sokak szerint a 49ers legnagyobb kerékkötője volt.

Chip Kelly és Trent Baalke (jobbra) együtt repült Friscóból Forrás: AFP/2016 Getty Images/Ezra Shaw

A hírek szerint Baalke-nak leginkább azért kellett mennie, mert míg Chip Kelly mindenképpen draftolni szerette volna Dak Prescott irányítót, a menedzser megvétózta az edző szándékát. Prescottot a Dallas Cowboys vitte el, ahol az előszezonban lesérülő Tony Romo helyére beállva óriási szezont produkált, és az NFC első helyezettjeként röpítette a rájátszásba a tavaly gyengélkedő Cowboyst.

A rettegett nap másik áldozata Mike McCoy volt, aki négy évet töltött a San Diego Chargers élén. Az idei Fekete Hétfő ezzel együtt jóval csendesebbre sikerült, mint a korábbi években, hiszen több alulteljesítő edzőt már szezon közben kitettek.

A sort a Los Angeles Rams nyitotta Jeff Fisher elbocsátásával, majd a Jacksonville Jaguars is megszabadult Gus Bradleytől, míg a sort az utolsó héten Rex Ryan zárta, akitől az asszisztensként dolgozó ikertestvérével, Rob Ryannel együtt köszönt el a Buffalo Bills.

Jeff Fisher 165 alapszakaszbeli vereségével az NFL legrosszabb edzője Forrás: AFP/2016 Getty Images/Adam Glanzman

Szertefoszló Kelly-mítosz

Chip Kelly 2013-ban került a Philadelphia Eagleshez, miután korábbi csapatával, az NCAA első osztályában játszó Oregon Ducksszal végigvertek szinte mindenkit, és a 2011-es nemzeti bajnokságon is csak hajszállal maradtak alul a Cam Newton irányítóval felálló Auburn Tigers ellen.

Kelly támadófilozófiája egyedülálló volt, hiszen a hurry up offense-nek nevezett rendszer olyan gyorsan pakolta egymás után a támadóplayeket, hogy a védelmek egyszerűen nem tudtak lépést tartani ezzel a tempóval.Ami működött a college-ban, csődöt mondott az NFL-ben. Kelly az első két szezonjában 10-6-os mérleget produkált, de ez jószerivel az előző Philly-edző, Andy Reid (ma Kansas City Chiefs) érdeme volt, hiszen az általa összeállított játékosállomány olyan minőséget képviselt, ami predesztinálva volt a jó eredményekre.

Chip Kelly nem bírta a nyomást Philadelphiában Forrás: AFP/2015 Getty Images/Elsa

A college-nál jóval szűkebb játékoskeretű NFL-csapatban viszont nem működött a hurry up offense, és Kellynek sokan felróják, hogy görcsösen ragaszkodott a saját rendszeréhez, ahelyett, hogy a játékosok tudásának megfelelő sémát játszatott volna. Az Eagles hanyatlása a 2015-ös szezonban kezdődött, amikor Kelly megkapta a general manageri feladatokat is az edzői posztja felé, és gyakorlatilag szétverte az életképes Eagles-keretet. Nick Foles irányítót a sérülékeny Sam Bradfordra cserélte, megszabadult LeSean McCoytól, a csapat sztárfutójától, és megszerezte DeMarco Murrayt, aki élete egyik legrosszabb szezonját játszotta Philadelphiában.

Super Bowl vagy halál

A szakma már azon is meglepődött, hogy Kelly nem hagyott ki egy évet, hanem azonnal elfogadta a San Francisco 49ers állásajánlatát, ahol a türelmetlenségéről híres Jed York tulajdonos Super Bowl-győzelem vagy halál jelszóval korábban azt a Jim Harbaugh-t is kiutálta a csapat éléről, aki többéves agónia után a Super Bowlig vezette a csapatot - igaz, aztán mindenkivel összeveszett, akivel csak lehetett. Harbaugh menesztésével pedig beindult a Frisco hanyatlása: sem utódja, Jim Tomsula, sem Chip Kelly nem húzta egy évnél tovább, így valószínűleg a 49ers megüresedett edzői állása a legkevésbé vonzó a szakemberek számára.

Jed York egy sajtótájékoztatón annyit mondott, hogy egy olyan edző-menedzser-párost szeretne felfogadni, akik együtt és egymásért dolgozva képesek a csúcsra juttatni a 49erst, de amikor egy újságíró megkérdezte, hogy nem esetleg a saját szerepét kellene-e átgondolnia, csak annyit válaszolt, hogy ő a franchise tulajdonosa, és a tulajdonosokat nem lehet kirúgni.

Jed York (jobbra) itt még Jim Tomsula társaságában Forrás: AFP/2015 Getty Images/Justin Sullivan

A legfrissebb hírek szerint egyébként York kiszemeltjei közt van Eliot Wolf, a Green Bay Packers futballügyekért felelős igazgatója, aki a korábbi Packers-menedzser Ron Wolf fia, illetve Brian Gutekunst, aki a játékosok személyügyi felelőse a Packersnél. York a chiefses futballügyi igazgatót, Chris Ballardot is megkereste a megüresedett menedzseri posztra, de Ballard elhárította az ajánlatot, mondván, tökéletesen érzi magát a Chiefsnél, és egyelőre nem szívesen menne onnan sehova sem.

Vissza a college-ba?

Habár korábban sokan elképzelhetetlennek tartották, hogy Kelly alább adná a vezetőedzői posztnál, a legújabb hírek már arról szólnak, hogy a szakember szívesen dolgozna támadókoordinátorként is egy NFL-csapatnál.

Nem is mással hozták hírbe, mint a New England Patriotsszal, hiszen a csapat támadókoordinátora, Josh McDaniels jó eséllyel pályázhat egy vezetőedzői pozícióra máshol, Kelly képességeit pedig maga Bill Belichick is elismerte, de a Seattle Seahawks élén álló Pete Carroll is nagy rajongója az álláskereső edzőnek.

Chip Kelly feladja vezetőedzői álmait az NFL-ben? Forrás: AFP/2016 Getty Images/Joe Robbins

A B-terv mindenesetre logikusabb: ha Kelly kihagy egy évet, a következő szezonban sikerrel pályázhat valamelyik egyetemi nagycsapat edzői pozíciójára, hiszen a college világában még mindig az egyik legnagyobb mágusnak tartják, és egy egyetemi csapatnál meg is kaphatná azt a teljhatalmat, aminek köszönhetően az Eaglesnél elbukott. Egy biztos: anyagi gondjai nem lesznek, ugyanis mind az Eaglestől, mind a 49erstől a szerződése lejárta előtt rúgták ki, így akár két csapattól is kaphat fizetést a 2017-es szezonra, miközben nem feltétlenül kell dolgoznia.

A legpechesebb csapat

Egészen más helyzetben van Mike McCoy, akitől hétfőn szintén megvált a San Diego Chargers, hiszen a mindössze 44 éves szakembernek még bőven van keresnivalója az NFL-ben. McCoy három évig volt a Denver Broncos támadókoordinátora, és innen vitte el a Chargers, ahol az első szezonban a rájátszásig jutott, de az utolsó két éve a játékosok sorozatos sérülései miatt rendkívül rosszul sikerült. Az irányítósuttogóként is emlegetett szakember egyértelmű választás lenne a Broncosnál, hiszen korábban is dolgozott együtt John Elwayjel, de a manapság a Chicago Bears élén álló John Fox is nagy tisztelője a fiatal McCoynak, aki egy nyilatkozatban elmondta: sokkal jobb edző annál, amit a Chargersnél mutatott, és amilyen hamar lehetséges, szeretne újabb NFL-munkát kapni.

Akinek összeforrt a sorsa a Broncossal

Az idei Fekete Hétfő legnagyobb meglepetése nem is egy edző kirúgásához kötődik. A Denver Broncos edzője, Gary Kubiak az utolsó alapszakasz-meccs után hétfőn jelentette be, hogy egészségügyi okok miatt visszavonul.

Az irányítóként játszó Kubiaket 1983-ban draftolta a Broncos, pont abban az évben, amikor az első körben a csapat legendás QB-jét, John Elwayt is kiválasztotta a csapat. Kubiak 1983-tól 1991-ig volt Elway cseréje, és játékosként három vesztes Super Bowlon is részt vett, hogy aztán edzőként megforduljon a szerencséje: az 1994-es szezonban a San Francisco 49ers irányítóedzőjeként, majd az 1997-es és a '98-as évadban a Broncos támadókoordinátoraként nyert bajnokságot. Később nyolc évet töltött a Houston Texans élén, hogy aztán visszatérjen Denverbe, ahol Peyton Manning irányítóval tavaly megnyerte az ötvenedik Super Bowlt, idén viszont a Denver Broncos be sem jutott a rájátszásba.

Payton nem megy sehova, de mások még bukhatnak

Évek óta jósolgatják, hogy Sean Payton edzőnek lassan lejár az ideje a New Orleans Saints élén, idén pedig egyre komolyabb pletykák szóltak arról, hogy Payton veszi át Jeff Fisher megüresedett vezetőedzői posztját a Los Angeles Ramsnél.

Ebből idén nem lesz semmi, legalábbis Payton egy rádiónyilatkozatban közölte, hogy szándékában áll New Orleansben maradni, még annak ellenére is, hogy sokak szerint rá is ráférne egy olyasfajta levegőváltozás, mint Andy Reidre, akitől 14 év és egy botrányos, 4-12-es szezon után vált meg a Philadelphia Eagles, hogy aztán a Kansas City Chiefs élén újra sikereket arasson.

Sean Payton nem megy sehova Forrás: AFP/2016 Getty Images/Jonathan Bachman

Nincs veszélyben a munkája Marvin Lewisnak (Bengals) és Todd Bowlesnak (Jets) sem, és úgy néz ki, hogy Jim Irsay Colts-tulaj is ad még egy évet Chuck Paganónak. Bill O'Brien Texans-főnök feje viszont még a porba hullhat, ha a rájátszásra a harmadik számú irányítóval ráforduló Oakland Raiderst nem sikerül legyőzni, és sokak szerint a Detroit Lions élén is várhatóak változások. A Lions épphogy becsúszott a playoffba, ahol viszont a Seattle Seahawkshoz látogatnak, és ez a handicap könnyen egy vereségbe, illetve Jim Caldwell állásába kerülhet.

Az új reménységek: Shanahan és McDaniels

Bob Quinn, a Lions general managere ugyanis Josh McDanielst, a Patriots támadókoordinátorát, és Matt Patricia Pats-védőkoordinátort is kiszemelte magának, ami nem is véletlen, hiszen Quinn a Lions előtt évekig a Patriotsnál dolgozott.

Josh McDaniels, annak ellenére, hogy néhány éve a Denver Broncosnál csúfosan leszerepelt, az egyik legkeresettebb szakember lehet az edzőt kereső NFL-csapatoknál, de Kyle Shanahan még nála is népszerűbb.

A mindössze 37 éves Shanahanért a Jaguars a Rams és a Broncos is bejelentkezett. Az utóbbi lenne talán a leglogikusabb választás, hiszen a szakember édesapja, Mike Shanahan 14 évig volt a Broncos edzője, ezalatt pedig két Super Bowlt is nyert John Elway irányítóval és az akkor még támadókoordinátorként dolgozó Gary Kubiakkel. Shanahan mellett a pedigrén túl az szólhat, hogy a denverihez hasonló rendszert futtatott Atlantában, amivel Matt Ryan irányító képességeit maximálisan kihasználva a Cowboys mögött második kiemeltként juttatta a playoffba a csapatot.

Kyle Shanahan édesapjával, Mike-kal a Washington Redskins edzőtáborában Forrás: AFP/2010 Getty Images/Win Mcnamee

A Broncosnál szóba jöhet még Darrell Bevell, a Seahawks támadókoordinátora, illetve Vance Joseph, a Dolphins-védőkoordinátora, akivel Kubiak szerződtetése előtt interjúzott is a csapat, illetve a Lions védelméért felelő Teryl Austin is.

A Jaguars már túl van egy interjún Tom Coughlinnal, a kétszeres Super Bowl-győztes egykori New York Giants-edzővel, de a hírek szerint Shahid Khan tulajdonos azt sem tartja kizártnak, hogy a Gus Bradley helyére szezon közben beálló Doug Marrone marad a csapat élén. A hírek szerint Josh McDaniels, az egykori Falcons-edző, jelenleg a Tampa Bay Buccaneers védőkoordinátoraként dolgozó Mike Smith és az Arizona Cardinals támadókoordinátora, Harold Goodwin is képben van a csapatnál.

Goodwin iránt a Buffalo Bills is érdeklődik, ahova egyébként Sean McDermottot, a Panthers védőkoordinátorát is meghívták egy interjúra, de akár a Rex Ryant helyettesítő Adam Lynn is megkaphatja a munkát, akit a 49ers-vezetőség is szívesen látna a csapatnál. A Los Angeles Rams is tárgyalna Goodwinnal és McDanielsszel, azon kívül Matt Patricia, Steve Wilks, a Panthers asszisztense, és Steve McWay, a Redskins támadókoordinátora is képben van náluk.