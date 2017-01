Indul az atlétika Nitro cirkusza

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint nagy szüksége van a sportágnak az olyan újító jellegű versenyekre, mint a február eleji Nitro Athletics.

A brit sportvezető erről azok után beszélt, hogy a többek között Usain Bolt nevével fémjelzett, három állomásos sorozat szervezői nyilvánosságra hozták a versenyek helyszínét és időpontjait.

A háromfordulós csapatversenyen - melyen olyan, egyáltalán nem szokványos számokat is rendeznek, mint a középtávú-, vagy a gátfutóváltó - az Usain Bolt vezette világválogatott mellett Ausztrália, Kína, Japán, Új-Zéland és Anglia csapata indul. Minden gárdában 24-24 atléta szerepel.

Bolt csapatának egyik csillaga, Asafa Powell már javában készül a versenyre:

A versenyeket a melbourne-i Lakeside Stadionban rendezik február 4-én, 7-én és 11-én.