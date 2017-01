Claudio Pizarro nem akar visszavonulni

Még nem döntött visszavonulása időpontjáról Claudio Pizarro, a Werder Bremen labdarúgócsapatának sztárcsatára.

A Bundesliga legidősebb - 38 éves - mezőnyjátékosa csütörtökön, a spanyolországi Alhaurín El Grandében, klubja edzőtáborában azt mondta: addig játszik, amíg a szervezete engedi. Hozzátette: most még jól érzi magát fizikailag. "Még nem döntöttem el, mikor hagyom abba, még nem is gondolkodtam róla. Majd a testem megmondja, mikor elég" - fogalmazott a perui futballista, akinek a szezon végéig szól a szerződése, de mint mondta, nem az eredménytől teszi függővé, hogy a következő idényben is játszik-e.