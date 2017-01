James, Brady, McGregor? Az év legjobbja kerestetik

LeBron James eddig tarolt az év nagy amerikai díjátadóin, mint a 2016-os év legjobb sportolója, de sok óriási teljesítményt láttunk az előző naptári évben, már csak az NBA-ből is. Ha ehhez még hozzátesszük az NFL és a UFC legjobbjait, komoly konkurenciaharc alakul ki. Íme tizenegy sportoló, aki elégedetten tekinthet vissza az elmúlt esztendőre.

NBA

LeBron James

James hivatalosan már több szavazáson is nyerni tudott, hiszen a Sports Illustrated és az AP Év sportolója díját is neki ítélték év végén, nyáron pedig az ESPY díjátadón is az ő nevét olvasták fel. Ehhez az kellett, hogy az NBA-finálék történetében egy csapat először tudjon 1-3-ról fordítani – ezt tette a Cleveland Cavaliers-szel a rekordhalmozó Golden State Warriors ellen, ráadásul ő maga emberfeletti teljesítményt nyújtott.

James az öt legfontosabb statisztikai mutatóban (pont, gólpassz, lepattanó, blokk, labdaszerzés) nem csak csapata, de az egész párharc legjobbjának bizonyult. Cleveland városa 52 év után nyert újra bajnoki címet major sport bajnokságban, a kosaras pedig a közeli Akron szülötte.

Stephen Curry

Ha három szóval kellene jellemezni Stephen Curry 2016-os évét, akkor ezek lennének azok: csúcsok, bukta és Durant. Mert a Golden State Warriors számára a finálé utolsó három meccséig minden álomszerűen alakult. Megdöntötte a Chicago Bulls 1996-os rekordját, és 73-9-es mérleggel zárta az alapszakaszt, Curry pontkirály lett, brutálisan megdöntötte saját NBA-csúcsát az alapszakaszban dobott legtöbb tripla tekintetében, és ellenszavazat nélkül MVP-vé választották.

Már karnyújtásnyinál is közelebb volt a bajnoki cím. Azonban LeBron James és a Cavaliers nem hagyta magát...Mit csinál ilyen esetekben egy tőkeerős NBA-csapat? Leigazolja a világ egyik legjobbját, Kevin Durantet. Curry számai csökkentek valamelyest, de jelenleg is ligaelsők.

Russell Westbrook és James Harden

Az egyéni statisztikákat tekintve fergeteges, amit ez a két játékos hoz a 2016/17-es szezonban. Westbrook, aki egyedül maradt Durant távozása után Oklahoma City-ben, a félidőhöz közeledve tripladupla (3 kategóriában ér el legalább dupla számjegyű mutatót) átlagot hoz (30,9 pont, 10,5 lepattanó, 10,4 gólpassz). Szezonátlagot tekintve erre utoljára Oscar Robertson volt képes 1962-ben. James Harden az egyetlen, aki a számokat tekintve vetekszik vele idén. Az önzőnek mondott játékosból idén irányítót faragtak, és épp ő adja a legtöbb gólpasszt a ligában, a Houston Rockets pedig a nyugati főcsoport harmadik helyén áll. Pár éve még csapattársak voltak:

NFL

Von Miller

A linebacker lett 2016-ban az 50. Super Bowl MVP-je, hiszen a bivalyerős denveri védelemnek ő volt a legfontosabb láncszeme. Két és fél sacket csinált Cam Newtonon, amelyek kulcsfontosságúak voltak a 24-10-es győzelemhez.

Elég jól bírta a népszerűséget, a Super Bowl-tól kezdve nem volt megállás, rengeteg tévéműsorban szerepelt, rekordszerződést is kapott a nyáron. Csapatának a második félév nem sikerült olyan jól, mint az első, a Broncos nem jutott be a rájátszásba a 2016-os szezonban.

Tom Brady

Brady az Brady. Januárban a Denver Broncos az AFC főcsoportdöntőjében szoros csatában legyőzte őket. Ősszel az első négy fordulót ki kellett hagynia. A Patriots azonban nem roppant össze, a társak hármat megnyertek a négy meccsből, majd 11-1-es mutatót hoztak a brillírozó Bradyvel a fedélzeten a szezon hátralévő részében, és 14-2-es mutatóval ligaelsők lettek. A szezon közben ő lett az NFL történetének legtöbb győztes meccsét behúzó irányítója.

Dak Prescott/Ezekiel Elliott

A Dallas Cowboys két újonca olyan jól muzsikált együtt, hogy igenis számolni kell velük. A dallasiak 13-3-as győzelmi mutatóval zárták az alapszakaszt, és a két újoncnak ebben hatalmas szerepe volt. Prescott harmadik számú irányítónak indult, végül átvette a klublegenda, Tony Romo helyét, és remekelt, Ezekiel Elliott pedig az egész NFL-t nézve a legtöbb futott yard tulajdonosa lett az alapszakaszban. A liga történetében először fordult elő, hogy egy újon irányító-futó párost beválasszanak a Pro Bowlba.

UFC

Conor McGregor

Az biztos, hogy ő a legnagyobb név a UFC-ben, ha dollármilliókról van szó, a gázsija csillagászati, de vele tuti a bevétel is. Az ír fenegyerek parádés évet tud maga mögött, annak ellenére is, hogy pocsékul kezdődött az esztendő, márciusban kikapott a meccsre épp csak beugró Nate Diaztól. Augusztusban azonban emlékezetes csatában vett revansot.

Majd nyert egy történelmi gálán, az elsőn, amit New York City-ben rendeztek. A UFC 205-ön Eddie Alvarezt győzte le, és így két súlycsoport világbajnokaként szilveszterezhetett.

Amanda Nunes

Egy év alatt szép csendben felvezetőmeccses bunyósból a UFC világbajnoka lett. Márciusban McGregor és Diaz első meccse előtt épphogy felfért a main cardra, de legyőzte Valentina Shevchenkót. A UFC 200-on már címmeccset vívott Miesha Tate ellen, és a sors úgy hozta, hogy végül ez lett a gála főmeccse. Majd bejelentették, hogy Ronda Rousey visszatér, és megvív a regnáló világbajnokkal.

Nem kellett volna ezt tennie, mert bár a sajtó csak az ő visszatérésről cikkezett, Nunes 48 másodperc alatt kicsinálta, így a brazilnak lehetett édesebb a pezsgő december 31-én.

Stipe Miocic

3 meccs, 3 győzelem, a meccsprémiumát megötszörözte 120 ezerről 600 ezer dollárra, világbajnok lett, majd meg is védte címét - röviden így lehet összefoglalni a nehézsúlyú bajnok Stipe Miocic évét. Ráadásul nem kis trófeákat gyűjtött be, hiszen előbb Andrei Arlovskit gyűrte le, majd egy jól helyezett ütéssel Farbrício Werdumot, és ezzel ő lett a nehézsúly új világbajnoka. Alistair Overeem volt az első, aki megpróbálta elvenni ezt tőle, de kudarcot vallott. Ráadásul egyik nagyágyú sem húzta ki az első menet végéig. Az Overeem elleni ütközet előtt remek kisfilm készült róluk:

A Trash Talk szakértői csütörtök este 20 órától a Sport1-en több kategóriában is átadják saját 2016-os díjaikat. Többek között kiderül az is, szerintük ki az év embere, melyik volt az év meccse vagy jelenete, ki szerepelt a legjobban a közösségi médiában vagy mi volt a legkedvesebb és legkínosabb története. Szavazati joga Kovács Sándornak, Kun Zsoltnak és Tőrös Balázsnak lesz, a műsorvezető-szavazatszámláló szerepét pedig Szaniszló Csaba tölti be.