Fa Nándor: Célzóművészet itt írni

Fa Nándor hatvan napja van non-stop versenyben, de a Csendes-óceán "goromba viszonyok közt búcsúztatja".

Hatvan napja van úton Fa Nándor a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyen. A hajós jól van, de igencsak küzd az elemekkel.

"Csak a hajó mozgásával egy ritmusban lehet bármit csinálni, másképp izomból nem megy. Stabil pozícióból csak akkor mozdulok valamerre, ha a lendület engedi, másképp nem is menne. Fölvenni a hydro generátort, az tíz perc. Itt most írni, az külön célzó művészet, és így is csak minden második betű az, aminek szánom" - áll a legfrissebb hajónapló-bejegyzésében.

Fa Nándor a legutóbbi posztjában közölte, hogy "szépen haladtunk, ha a térképre nézek, de borzalmas menet a valóságban". A vitorlázó jelenleg a Horn-fok felé tart, majd a Drake-átjáró (a kapu az Atlanti-óceánra) következik.

"Nagy, meredek és gyors a hullámzás, üti, veri a hajót, mindegy mit csinálok. Éjszaka már beejtettem 10°-ot, mert nem bírtam idegekkel a pofozást. Ahogy a hajó mozog ezek között a hullámok között, úgy az élet a hajóban nagyon megnehezedik és lelassul" - írta Fa, majd magyarázatképpen hozzátette a fenti sorokat a gépelés nehézségeiről.