Hogy tehették meg ezt Bernd Storckkal?

1991-ben Horváth Mariann nem ment el az Év Sportolója díj átadására, mivel a két vívóvilágversenyen megnyert négy aranyérme ellenére csak második lett Egerszegi Krisztina mögött. Idén az Év Edzője díjat biztosan nem kaphatja meg a fociválogatottat Eb-csoportgyőzelemre vezető Bernd Storck és a Rióban három aranyig jutó Kozák Danuta edzője, Somogyi Béla sem. Vajon miért tartják többre a magyar sportújságírók az egyetlen versenyzőt felkészítő Shane Tusupot és Kulcsár Győzőt, illetve a magyarokkal ma már egyáltalán nem dolgozó Dárdai Pált?

Január 12-én derül ki, hogy a magyar sportújságírók szavazatai alapján kik voltak a tavalyi év legjobbjai. Az Év Sportolója-gálán – a Nemzeti Színházban – tíz kategóriában osztanak ki díjakat, és az már egy héttel az átadó előtt kiderült, hogy kik végeztek a dobogón.Az év edzője Dárdai Pál, Kulcsár Győző vagy Shane Tusup lehet. A korábbi magyar szövetségi kapitány Dárdai Pál 2016-ban már csak a Herthára koncentrált, amellyel a Bundesligában hetedik lett, a csapat aztán kiesett az Európa Liga selejtezőjében, jelenleg pedig a harmadik helyen áll a német bajnokságban. Kulcsár Győzőnek egyetlen tanítványa, Szász Emese párbajtőrben megnyerte az olimpiát. Ugyanígy egyetlen versenyzője volt tavaly Shane Tusupnak, aki edzőként három olimpiai aranyhoz és egy ezüsthöz segítette feleségét, Hosszú Katinkát.

Korábban az év szövetségi kapitányára is lehetett szavazni

Nem került be viszont a top háromba Bernd Storck, aki az Eb-n a csapattal öt pontig és csoportelsőségig jutott.

A 44 év után elért Eb-kvalifikáció sem ért dobogót Storcknak Forrás: Anadolu Agency/Evren Atalay

„Értetlenül állok az előtt, hogy Bernd Storck nem került be az első háromba – mondta az Origónak Novák Miklós sportújságíró, aki az első helyre tette a német szakembert a voksoláson. – De emögött túl nagy tudatosságot, személyeskedést ne véljünk felfedezni, Storck szerintem annak lett az áldozata, hogy nincs már külön kategória az edzők és a kapitányok számára, a kettőt egy kalap alá vették.”

Dárdai Pál mindeközben olyan népszerű Magyarországon, hogy nem lennénk meglepve, ha mindenkit megelőzve besöpörné a legjobb edzőnek járó díjat. Novák szerint a Hertha edzője a dolgát sikeresen és jól végzi. Ezzel együtt nem hiszi, hogy egy magyarországi választáson a Herthával elért eredménnyel meg kellene olyanokat előznie, akik egy magyar csapattal sikeresek voltak, vagy akiknek olimpiát nyert a tanítványuk.

Dárdai Pálnak nagyon jó a kapcsolata a sajtóval, jó kommunikátor, és ez is sokat nyom a latban. Folyamatosan jelen van, megszólal hétről hétre, a Hertha szem előtt van, Dárdait pedig szeretik az újságírók” – tette hozzá a sportújságíró.

Novák Miklós szerint az sem mindegy, hogy valakinek egy vagy több tanítványa van. „Véleményem szerint könnyebb dolga van annak, aki csak egy versenyzőt készít fel. Én többre tartottam azt, amikor Fábiánné Rozsnyói Katalinnak mind a tíz versenyzője világbajnok volt, öten pedig olimpiát is nyertek.” Hozzátette, ha csak az eredményességet nézzük a kajak-kenuban, akkor valóban Somogyi Béla viszi a prímet, akinek a felesége-tanítványa, Kozák Danuta három aranyérmet nyert Rióban.

Hajdú B.: Az első három helyre nem kerülhet öt ember

Hajdú B. István televíziós kommentátor elismeri, soha nem szerette az év végi szavazásokat. „Valójában ez egy játék, de az igazi sportemberek ezt nem annak tekintik. Ebbe nem neveztek be soha, ezért nehéz összehasonlítani, hogy ki mit tett.”

Emlékeztetett rá, hogy 2004-ben négy női egyéni olimpiai bajnokunk volt, ám Nagy Tímea, a végső győztes Janics Natasa, Igaly Diána és Vörös Zsuzsanna közül utóbbi végül lecsúszott a dobogóról az újságírók szavazásán, ez pedig szerinte igazságtalan, hiszen mindannyian felértek a csúcsra a saját sportágukban. Hajdú B. hozzátette, szerinte Somogyi Bélának ugyanannyi munkája van Kozák három aranyérmében, mint Tusupnak Hosszú triplázásában.„Annál többet nyerni nem lehetett, mint Kozák Danuta nyert (500 egyes, páros és négyes) az olimpián, hiszen nem volt több verseny. Az első három helyre nem kerülhet öt ember.”

Somogyi Béla és Kozák Danuta – Rióban három aranyig jutottak, az edzőt mégsem díjazzák a Nemzeti Színházban Forrás: youtube/sportklub

A kommentátor emlékeztetett arra, amikor 1991-ben Horváth Mariann vb-t és Eb-t nyert egyéniben és csapatban, a gálán csak második lett – a 200 háton 17 évig megdönthetetlen világcsúcsot úszó – Egerszegi Krisztina mögött.

Ekkor a párbajtőrvívó nem vette át a díjat, vélhetően azért, mert nem értette, miért nem ő nyert.

2010-ben Sidi Péter beszélt arról az Origónak, hogy ha most nem nyer a szavazáson, akkor soha, hiszen őt választották abban az évben a világ legjobb sportlövőjének, miután olimpiai számban nyert vb-aranyérmet, és begyűjtött egy vb-ezüstöt is. De ez a nemzetközi díj – ami szerinte olyan, mint a fociban az Aranylabda – is kevés volt a sportújságírók meggyőzésére. Az első a lólengésben vb-aranyérmes Berki Krisztián lett, Sidi csak második.

Ezzel szemben Hosszú Katinka – szintén az Origónak – azt mondta, hogy szerinte a sportolók számára nem a sportújságírók díja a legfontosabb. „Nagyon nehéz a sportágakat összehasonlítani, de rábízzuk a döntést az újságírókra. Számomra a legfontosabb, hogy a vízben jó eredményeket érjek el, de természetesen nagyon nagy megtiszteltetés lenne, ha megkapnám ezt a díjat. Egy plusz lenne, nagyon jó érzéssel töltene el, de nem hiszem, hogy bárki is azért sportol, hogy utána a díjakat összeszedje.”

2015-ben Dárdai nyert Dárdai Pál 2015-ben a magyar válogatott kapitányaként is dolgozott, mielőtt Bernd Storck váltotta a kispadon. A szokásos díjátadó gálán megválasztották az év edzőjének, miközben a labdarúgó-válogatott is a legjobbnak bizonyult.



Az év edzője:

1. Dárdai Pál (labdarúgás) 429

2. Shane Tusup (úszás) 362

Az év csapata:

1. Férfi labdarúgó-válogatott 438

2. Férfi jégkorong-válogatott 368

3. Női röplabda-válogatott 186

Ha Storck nem, akkor Dárdai miért igen?

Hajdú B. szerint, amit Bernd Storck elért a magyar fociválogatottal, az nem csúcsteljesítmény, de az Eb-n megszerzett 13. hely által kiváltott társadalmi hatás elválaszthatatlan az edzőtől, és ez emiatt szintén ugyanannyit érhet, mint jól szerepelni az olimpián. Mégsem került top háromba, szemben Dárdai Pállal. „Dárdai munkája egy egész éves munka. Az ő tevékenysége a legkevésbé értékes a magyarok szempontjából, de nála azt kell megnézni, hogy milyen edzői teljesítmény kellett ahhoz, hogy honnan hová jutott el a csapattal.”

A berlini Morgenpost Dárdai Pált a német főváros emberének választotta Forrás: AFP/Odd Andersen

Elárulta, miért nem szokott szavazni. „Nem akarom összehasonlítani az almát a körtével. Lehet, ez a két ember – Somogyi Béla és Bernd Storck – a habitusának megfelelően megvonja a vállát, de lehet, hogy azt mondja, a fene egye meg. Én mindenkinek gratulálok, és örülök, hogy nekem nem kell eldöntenem” – mondta Hajdú B. István.

Szöllősi György: iIt csak egy győztes lehet

„Közhely, de annyira erős az idei mezőny, hogy Bernd Storck nem fért bele az első háromba az edzők versenyében – mondta az Origo kérdésére Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke. –

Engem nagyon meglepett a végeredmény, mert meg voltam győződve arról, hogy Bernd Storcknak helye van a dobogósok között. Ugyanakkor azt is tudomásul kell vennünk, hogy Dárdai Pál a világ második legnívósabb bajnokságában alkotott maradandót 2016-ban. Pali Magyarországon és Németországban is nagyon népszerű, márpedig ez a verseny nemcsak a teljesítményről, hanem a népszerűségről is szól.”

Szöllősi György nem tart attól, hogy Bernd Storck megsértődik Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

Szöllősi György szerint a Dárdai–Kulcsár–Tusup trió ugyanúgy megkérdőjelezhetetlen, mintha Somogyi Béla és Bernd Storck került volna be az első háromba. Az elnök ugyanakkor nem tartja rossz dolognak, hogy 2015-ben az év edzője és az év szövetségi kapitánya kategóriát összevonták.

Szakemberek sokszor elmondták, hogy a kajak-kenuban, vagy éppen az úszásban a szövetségi kapitányok szerepe egyre kevésbé jelentős. Ha megnézzük a mostani első három helyezettet, abban egyetlen szövetségi kapitány sincsen. Elfogadom, hogy Bernd Storck nagyon hiányzik, de ki lenne még az a másik két szövetségi kapitány, akinek helye lenne az első háromban, ha újra szétválasztanánk a két kategóriát?” – tette fel a kérdést az MSÚSZ elnöke.

Az elnök nem tart a sértődéstől

Szöllősi nem tart attól, hogy Bernd Storck megsértődik, de abban szinte biztos, hogy a német edzőnek nem esik jól, hogy nem jutott az első három közé. „Ugyanakkor a magyar labdarúgó-válogatott ott van a tavalyi év legjobb három csapata között, azaz a kapitány mindenképpen színpadra állhat majd együttesével a Nemzeti Színházban január 12-én” – fejezte be nyilatkozatát Szöllősi György.

Ennyi erővel Kovács néni véleményét is megkérdezhetnék

Somos Zoltán újságírót szintén arról kérdeztünk, mit gondol arról, hogy Storck és Somogyi sem jutott be a top háromba. „Szerintem egyetlen ember sincs olyan helyzetben, hogy az összes kiváló edző munkáját meg tudja ítélni, nem tudjuk, egy eredmény mögött milyen munka van. Mint ahogy azt sem tudhatjuk, hogy jó pedagógusként, szakemberként vagy »diktátorként« érik-e el a jó eredményeket. Nekünk sportújságíróként annyi rálátásunk van erre, mint Kovács néninek, aki pont ugyanazokat az eredményeket tudja, mint mi. Persze, örülni kell, hogy ennyi jó edzőnk van, de értelmetlen rangsorolni őket, pláne értelmetlen ennek nagy jelentőséget tulajdonítani.”

Úgy véli, az olimpia évében már az is nagy dolog, hogy Dárdai Pál oda tudott kerülni a dobogóra. „Ráadásul a foci presztízse miatt valószínűleg meg is nyeri a szavazást, így egy olyan győztes lesz, aki Magyarországon semmit nem csinált se magyar csapattal, se magyar sportolóval. Viszont mi vágytunk rá, hogy valakit mutogatni lehessen a magyar futballból, ettől függetlenül, aki olimpiai bajnok edzője, nem biztos, hogy rosszabb a maga területén, mint Dárdai Pál. Ha pedig Bernd Storck eredményeit összehasonlítjuk az elődjeivel, akkor az ő helye is ott lenne a topban, de úgy voltak vele a magyar szavazók, hogy inkább a magyar edzőt preferálják.”