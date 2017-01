Csereirányítókkal indul az NFL rájátszása

Az Oakland Raiders és a Miami Dolphins is csereirányítóval indítja a playoffot. A Detroitnak kőkemény dolga lesz Seattle-ben, a rájátszásba épphogy becsúszó New York Giantsnek pedig Green Bayben kell bizonyítania. Szombaton és vasárnap két-két meccsel indul az NFL-playoff első fordulója, a wild card-kör.

Az NFL wild card-hétvége menetrendje

Houston Texans-Oakland Raiders, szombat 22:30

Seattle Seahawks-Detroit Lions, vasárnap 2:15

Pittsburgh Steelers-Miami Dolphins, vasárnap 19:05

Green Bay Packers-New York Giants, vasárnap 22:40

Ha valaki parádés irányítójátékot és lézerpasszok által megzavart védelmeket várna egy playoff-meccstől, az a Texans-Raidersszel rossz helyen keresgél. Ennél a két csapatnál ugyanis minden túlzás nélkül a drámai az egyetlen kifejező szó, amivel leírható az irányítóhelyzet.

A Houston Texans a szezon elején tizenkilencre lapot húzott, és 72 millió dollárért szerződtette Peyton Manning denveri cseréjét, Brock Osweilert, aki ezt a tudományos összeget annyira rossz játékkal hálálta meg, hogy Bill O'Brien Texans-edző végül meglépte, amit meg kellett: a 15. héten kispadra ültette Osweilert, helyette pedig beállította a csereirányító Tom Savage-et.

Savage 13 pontos hátrányból fordított a Jacksonville Jaguars ellen, és a Texans AFC South-győzelmét is megszerezte a rákövetkező héten a Cincinnatti Bengals elleni győzelemmel, de szegény Texans-drukkerek túl korán örültek. Savage ugyanis akkorát kapott a csapat utolsó, Tennessee Titans elleni meccsen, hogy a playoffban sem tud pályára lépni, így Osweiler kaphat egy utolsó esélyt, hogy bizonyítson.

Peyton Manning cseréje volt Denverben Brock Osweiler Forrás: AFP/2013 Getty Images/Doug Pensinger

Az Oakland Raidersnél sokkal inkább a balszerencse okozott káoszt irányítófronton, mint az átgondolatlan üzleti húzások. Hosszú évek szenvedése után ugyanis úgy tűnik, végre megtalálták az emberüket Derek Carr személyében, akinek az édesbátyja, David Carr egyébként pont a Houston Texansnál kezdte a pályafutását, a csapat indulásakor, 2002-ben. Pontosan ez a szezon volt az, amikor a Raiders utoljára a rájátszásba jutott: akkor egyenesen a Super Bowlig masíroztak, hogy aztán egy botrányos utóéletű meccsen kapjanak ki a Tampa Bay Buccaneers ellen.

Az ifjabbik Carr-fivér MVP-formában játszotta végig , de az Indianapolis Colts elleni meccsen december 24-én olyan szerencsétlenül esett rá az egyik Colts-védő, hogy lába tört. Mindennek tetejébe az utolsó meccsen Matt McGloin, Carr cseréje is megsérült, így szombat este az újonc Connor Cook kezd majd. (Erős deja vu lehet ez a szituáció egyébként a Texans drukkereinek, ami egyben baljós előjel is számukra. A 2011-es szezon playoffjában ugyanis ugyanezt élték át a houstoniak: Matt Schaub és Matt Leinart sérülése után az újonc T.Y Yates kezdett a Bengals ellen, mögé pedig Jeff Garciát és Jake Delhomme-ot rángatták vissza a nyugdíjból, de a csapat a kiváló védelem segítségével mégiscsak elintézte az első körben a Cincyt.)

Nem sok jóra számíthatnak a QB-k

Irányítóbrilílrozást tehát nem várhatunk ettől a meccstől. A kényszerhelyzet miatt sokkal inkább a régisulis futball kedvelői fognak jól szórakozni, vagyis a futójátékosok, illetve még inkább védelmek dönthetik el a mérkőzés eredményét. Cook rutintalansága a Manning mögött edződött Osweilerével szemben, valamint a hazai pálya előnye talán a Texans győzelme felé fogja billenteni a mérleget, arról nem is beszélve, hogy a JJ Wattot nélkülözni kényszerülő Texans-védelem a magára találó Jadeveon Clowney-val megerősödve az NFL egyik legjobbja, míg a Raidersnél Donald Penn offensive tackle már biztosan nem játszik, és hiányzása gyaníthatóan visszavetni a remekül működő oaklandi támadófal teljesítményét.

A.J. Buoye, a houstoniak cornerbackje minden bizonnyal képes lesz arra, hogy kivegye a játékból Amari Coopert vagy Michael Crabtree-t, a remek oaklandi elkapókat, és ezzel tovább zavarja az újonc irányítót, a másik oldalon pedig ott van Khalil Mack, aki, ha kellő nyomást tud helyezni Osweilerre, könnyen hibás döntésekbe, és ezzel kulcsfontosságú labdaeladásokba hajszolhatja bele a hányattatott sorsú houstoni irányítót.

2. Seattle Seahawks-Detroit Lions, vasárnap 2:15

A Detroit Lions épphogycsak becsúszott a rájátszásba múlt héten a Washington Redskins vereségével, hiszen ha a New York Giants nem ejti ki a fővárosiakat, a Lions lett volna az NFC szezonvégi playoffkáoszának vesztese. Matthew Stafford Lions-irányító ugyanis, hiába nagy mestere az utolsó perces, meccsnyerő drive-oknak, a Green Bay Packersszel szemben már nem tudott csodát csinálni múlt vasárnap, Seattle-ben pedig még nehezebb dolga lesz.

A Legion of Boom Forrás: AFP/2016 Getty Images/Billie Weiss

A CenturyLink Fielden, a Seahawks hazai stadionjában ugyanis pokolian nehéz nyerni a fanatikus seattle-i drukkerregiment hangorkánjában, és Stafford dolgát a seattle-i védelem sem fogja megkönnyíteni. Earl Thomas ugyan lesérült, de a legendás Legion Of Boomban, a Seahawks defensive backjei közt még mindig ott találjuk Richard Shermant és Kam Chancellort, míg a front sevenben a legendásan nagyszájú Michael Bennett és Cliff Avril fogja pokollá tenni Stafford életét, akinek mindezek ellenére muszáj elővenni a legjobb formáját, mert épkézláb futójáték Zach Zenner teljesítményétől eltekintve nem nagyon van a detroiti csapatnál.

Mondjuk ami azt illeti, Seattle-ben sem találták meg Marshawn Lynch utódját, hiszen sem Thomas Rawls, sem a most már Green Bayben játszó Christine Michael sem váltotta be igazán a reményeket. Ez nem feltétlenül a játékosok sara, inkább a penetráns állapotban lévő támadófalé, ami az NFL egyik legrosszabb egysége, és csak azért nem ment el ezen a Seahawks rájátszása, mert ott van Russell Wilson, aki akkor is megbízhatóan teljesít, ha az őt védeni hivatott játékosok rendre alulteljesítenek.

Wilson a földön és a levegőben is egyaránt veszélyes, és a passzjátékoknál olyan fegyverek állnak rendelkezésére, mint Jimm Graham tight end, vagy a Doug Baldwin és Jermaine Kearse nevével fémjelzett elkapógárda, ami könnyen megizzaszthatja a detroiti védőket. Rájuk márpedig szükség lesz, hiszen Stafford egymaga kevés lesz a Seahawks ellen.

3. Pittsburgh Steelers-Miami Dolphins, vasárnap 19:05

A Steelers az alapszakasz hatodik meccsén ordas nagy verésbe szaladt bele a Miami Dolphins ellen, és egy darabig úgy tűnt, hogy nem is nagyon fog felállni, hiszen ezt a vereséget még három további követte, így a 4-1-es mérleggel startoló Steelers a tizenegyedik hétre öt vereséggel és négy győzelemmel fordult rá. Azóta viszont megfordult a pittsburghiek szekere, és hét győzelem mellett egyszer sem kaptak ki, míg a Miami Dolphins komoly bajba került a szezon utolsó szakaszára. A floridaiak ugyanis szintén elvesztették a kezdő irányítójukat, Ryan Tannehillt, és úgy néz ki, hogy ezen a hétvégén is Tannehill cseréje, Matt Moore kezd majd.

Moore-ral a Dolphins aránylag biztosan verte az olyan alsóházi csapatokat, mint a Buffalo Bills vagy a New York Jets, és ugyanilyen simán kapott ki az utolsó héten a New England Patriotstól. A Steelersnél ugyanakkor ez az első olyan rájátszás, ahol a háromfejű támadószörny, vagyis Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell és Antonio Brown is egészséges, és az elmúlt években erőteljes vérfrissítésen átment védelem – köztük többek közt a tavalyi elsőkörös Bud Dupree, valamint az olyan, idén drafolt játékosok, mint Artie Burns, Sean Davis vagy Javon Hargrave – is kezdenek magukra találni, hiszen a 11. hetet követően 25-ször vitték földre az ellenfél irányítóját, miközben átlagban csak 17,3 pontot tudtak ellenük szerezni.

Ben Roethlisberger és Antonio Brown Forrás: AFP/2016 Getty Images/Andy Lyons

Ebben az időszakban ez az ifjonc defense viszont nem találkozott igazi csúcsoffense-szel, és ugyan a Miami támadói nem tartoznak a liga szigorúan vett elit egysége közé, azért mégiscsak ott van velük Jay Ajayi, aki ugyan sérülésekkel küzd, de már kikérte magának, hogy a média túlajnározza a Steelers támadóit, a Dolphinséit pedig ignorálja, és bőszen fogadkozik, hogy dafke megmutatják mindenkinek. Ajayi ráadásul nem pusztán hőzöng, hiszen azon a meccsen, amikor a Dolphins legyőzte a Steelerst, épp ő volt az, aki 204 yardot és két touchdownt rámolt be a pittsburghi védelemnek.

4. Green Bay Packers-New York Giants, vasárnap 22:40

Ez az a meccs, ahol első ránézésre mindenki a hazai pályán játszó Packerst hozná a Green Bay Packers az esélyesebb, de itt rögvest meg is kell állni egy percre. 2007-ben ugyanis kísértetiesen hasonló helyzetben szintén a Giants érkezett Green Baybe az NFC-döntőre, hogy egy elképesztő meccsen, hosszabbításban verje meg a Packerst, utána pedig tönkretegye az alapszakaszon veretlenül végigszáguldó New England Patriots Super Bowl-győzelemről szóló álmait. 2011-ben pedig a playoff második körében utazott a rájátszásba épphogycsak beslisszoló Giants a Lambeau Fieldre, és verte tönkre a szezont mindössze egy vereséggel lehozó, addig csúcsformában játszó Packerst.

A Super Bowlban aztán megint jött a jóval esélyesebb Patriots, és ismét egy Giants-győzelem.

A történelem tehát a Giants oldalán áll, annak ellenére, hogy a két csapat megint körülbelül hasonló helyzetben van, mint a két korábbi alkalommal. A Green Bay szezonjának első felében rezgett ugyan a léc, de aztán Aaron Rodgers irányító berúgta a playoffmotort, és elképesztő számokat hozva – az utolsó két meccsen négy négy touchdownt passzolt, utoljára pedig a tizedik héten dobott interceptiont – lökdöste be a csapatát a rájátszásba.

A monstruózus Jadeveon Clowney Forrás: AFP/2016 Getty Images/Tim Warner

Vele szemben áll majd az a Giants-védelem, ami az NFC-t toronymagasan nyerő Dallas Cowboyst ellen két meccset is tudott nyerni. A Giants oldalán a nagyobb gond a támadókkal van, hiszen egyrészt ők szerezték a legkevesebb pontot a rájátszásba jutó csapatok közül – átlagban kevesebb, mint húsz pontot termeltek meccsenként –, másrészt pedig adott a kérdés: itt most az alapszakaszbeli, hektikus Eli Manninget látjuk majd, vagy a rájátszásra megtáltosodó, hidegvérű mesterlövészt?

Nos, ha a kettes számú verzió jön be, akkor bizony bajban lesz a Packers, hiszen a visszatérő Victor Cruz, az egyre jobban játszó újonc Sterling Shepard és az egykezes elkapások kancellárja, Odell Beckham Jr. ellen kevés lesz az a Green Bay-secondary, amit nemcsak Matt Stafford, de Sam Bradford, sőt, Matt Barkley is szanaszét dobált a szezon utolsó három meccsén.