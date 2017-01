Eszement elkapásokkal kezdődött az NFL rájátszása

A Seattle Seahawks elkapói elképesztő mutatványokat hajtottak végre a Detroit Lions elleni wild card meccsen, míg a harmadik számú irányítóval kiálló Oakland Raiderst a papírforma szerint bedarálta a Houston Texans. Ez történt az NFL-rájátszás wild card-körének szombati meccsein.

Bejött a papírforma az NFL-rájátszás szombati körében: a Seattle Seahawks rekordokat döntögetve, hazai pályán verte meg a Detroit Lionst, és a Houston Texans is továbbjutott az Oakland Raidersszel szemben, ahol Connor Cook, a csapat újonc irányítója kezdett. A szombati forduló után vasárnap is folytatódik a wild card-forduló: magyar idő szerint 19:05-kor a Pittsburgh Steelers és a Miami Dolphins, míg 22:40-kor a Green Bay Packers és a New York Giants játszik.

Megkezdődött a rájátszás! Forrás: AFP/2017 Getty Images/Tim Warner

Irányító nélkül nincs esély

Sejthető volt, hogy Derek Carr és Matt McGloin sérülése után az Oakland Raidersnek nem lesz könnyű dolga a Houston Texans ellen kezdő harmadik számú irányítóval, Connor Cookkal a center mögött. Cook ugyanis pontosan úgy játszott élete első kezdőmeccsén, mintha egy általános iskolásnak adnák át a levegőben egy utasszállító repülőgép kormányát. Meglepően sokat próbált passzolni, de a 45 passzkísérletéből mindössze 16 sikerült, ami 161 yardra és egy touchdownra volt elég. Ezzel kísérletenként 3,6 yardot hozott össze, ami az NFL playoffmeccsein a harmadik legrosszabb átlag Stan Humphries 3,2 és Dan Marino 3,3 yardja után.

Connor Cook egyszem touchdownja

A Texans-védelem egy rutinos irányítót is képes hibákba hajszolni, és a rá helyezett nyomással a fiatal irányító nem is nagyon tudott megbirkózni. Cookot háromszor vitték földre a Texans védői, és ugyanennyi interceptiont is dobott.

Whitney Mercilus kétszer is sackelte Connor Cookot (j), aki a meccs után úriemberként gratulált Forrás: AFP/2017 Getty Images/Thomas B. Shea

A legelsőt ráadásul Jadeveon Clowney-nak, aki egészen lehetetlen módon kapta el a labdát, és három NFL-szezon után most kezd igazán félelmetesen játszani. Clowney a kezdeti megingások után jó úton van afelé, hogy megmutassa a világnak, miért is őt választotta a Houston Texans a 2013-as draft 1/1-eseként, és ha jövőre visszatér a sérült J.J. Watt is, ez a Texans-védelem tényleg pusztító lehet.

A másik oldalon Brock Osweiler sem brillírozott úgy, ahogy egy 72 milliós fizetésű irányítótól elvárná az ember, de magához képest igenis jól játszott. Egy touchdownt passzolt, egyet futott, és ugyan Cooknál nem sokkal több yardot passzolt (168-at), 25 passzkísérletéből 14 sikerült.

Osweiler vissza is szerezte a Texans-vezetőség bizalmát, hiszen Bill O'Brien Texans-edző rögtön a meccs után bejelentette: Osweiler lesz a kezdő a következő playoffmeccsen, ahol a Pittsburgh Steelers-Miami Dolphins-meccs végeredményétől függ az ellenfél kiléte. Ha a Steelers győz, akkor a Texans a Patriotsszal játszik a továbbjutásért, ha pedig a Miami Dolphins, akkor a Kansas City Chiefs ellen készülhetnek. A mai győzelem ellenére a Texansnak össze kell kapnia magát, hiszen sem a Chiefs, pláne nem a Patriots nem említhető egy lapon a harmadik számú irányítóval kiálló Raidersszel.

Parádéztak a Seahawks elkapói

A Detroit Lionsnak még annyi esélye sem volt a Seahawks ellen, mint a Raidersnek a Texans ellen, hiszen Matthew Staffordék mindössze két mezőnygólt, vagyis hat pontot tudtak szerezni a Seahawks 26-jával szemben.

A sérült Seahawks-safety, Earl Thomas két mankóval bicegett ki megnézni a csapatát. Itt épp Richard Shermant üdvözli Forrás: AFP/2017 Getty Images/Steve Dykes

Ahhoz képest, hogy az elmúlt időszak statisztikái a Seahawks futójátékának visszaszorulását mutatták, a meccs igáslova az a Thomas Rawls volt, akit már korábban is kikiáltottak a legendás egykori Seattle-futó, Marshawn Lynch utódjának, de eddig a meccsig a sérülései miatt nem tudott megfelelni az elvárásoknak. Most viszont egyből megdöntötte Lynch korábbi playoff-rekordjait, és 161 yardot hozott össze a Seahawksnak, és volt egy touchdownja is.A meccs legnagyobb pillanatai mégsem az elszántan dolgozó Rawlsnak, hanem a Seahawks elkapóinak köszönhetőek. Az első Seattle-touchdownt egy hihetetlen elkapásból csinálta meg Paul Richardson, akinek egyébként az alapszakaszban összesen egy TD-je volt. Itt egy kézzel húzta le a labdát az end zone-ban, miközben az őt levédekezni próbáló Tavon Wilson Lions-safety a sisakrácsába kapaszkodott, ami az egyik legsúlyosabb szabálytalanságnak számít az NFL-ben.

Paul Richardson eszelős touchdownja

A negyedik negyedben aztán Richardson szinte pontról pontra megismételte az előző elkapást. Ugyan ez nem touchdownért ment, de az ismét szabálytalankodó Lions-védő mellett újra egy kézzel húzta le Russell Wilson passzát.

A harmadik, cirkuszi látványosságnak is beillő elkapást pedig Doug Baldwin hozta össze, aki a combjához szorítva kapta el a kissé alacsonyan érkező passzt, utána pedig úgy fogott talajt, hogy sem a térde, sem a labda nem ért le a földre. Ezt az elkapást először meg sem adták a bírók, és Pete Carroll challenge-je kellett ahhoz, hogy visszanézve elismerjék, hogy Baldwin szabályosan kapta el a passzt.

A meccs eredményébe egy pillanatnyi beleszólás nélkül kikapó Detroit Lionsnak ez volt a kilencedik playoff-veresége sorozatban, míg a Seahawks tizedjére tudott saját pályán nyerni a rájátszásban. A seattle-i csapat jövő szombaton az Atlanta Falcons ellen játszik majd, ezúttal idegenben.

A wild card-kör szombati fordulójának eredményei:

Houston Texans-Oakland Raiders 27-14

Seattle Seahawks-Detroit Lions 26-6

Vasárnap:

19.05: Pittsburgh Steelers-Miami Dolphins (élőben: Sport2)

22.45: Green Bay Packers-New York Giants (élőben: Sport2)