A világ legjobbjai is asztalhoz lépnek a budapesti World Touron

A BOM Csarnokban rendezik a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség által életre hívott, 12 állomásból álló World Tour-sorozat nyitófordulóját. A magyar asztalitenisz újabb komoly elismerése, hogy mi a 2016-os Európa-bajnokság, illetve a 2019-es világbajnokság mellett helyet kaptunk a legjobbakat is felvonultató sorozatban.

A 2016-os asztalitenisz Európa-bajnokság után újabb rangos versenynek ad otthont Magyarország, amely az ITTF World Tour-sorozat nyitóversenyének lesz a házigazdája. A BOK Csarnokban (korábbi SYMA Csarnok) esedékes rendezvényen a világ legjobb játékosai közül is sokan asztalhoz lépnek, itt lesz például a kínai válogatott, ami egyúttal azt is jelenti, hogy bőven 100 millió fölött lesz az esemény várható nézettsége.

Az ITTF a 2017-es szezontól megváltoztatta a sorozat lebonyolítását, már nem challenge, major és super kategóriájú erősorrendben rendezett tornák lesznek, hanem egy 12 versenyből álló elitsorozat. Budapest korábban challenge és major versenyt is rendezett, és az Eb sikeres lebonyolítása után kaptuk meg az előkelő besorolást, aminek köszönhetően nálunk lesz tartják a sorozat első versenyét.

Kinőtte a Tüskecsarnokot a magyar pingpong

Nátrán Roland, a magyar szövetség (MOATSZ) elnöke az esemény sajtótájékoztatóján elmondta, „fél szemmel már a szintén Budapesten esedékes, 2019-es világbajnokságra is készülnek a World Tourral", amit a WT-versenyek és a tavalyi Eb helyszínéül szolgáló Tüskecsarnok helyett már a Budapesti Olimpiai Központban rendeznek.

Pergel Szandra egyesben és párosban is asztalhoz áll Forrás: MTI/Illyés Tibor

A versenyt élőben közvetíti az ITTF internetes csatornája, valamint a kínai állami csatorna is. A mezőny annak ellenére borzasztó erősnek ígérkezik, hogy a japán válogatott távol marad (éppen nemzeti ünnep lesz a verseny idején Japánban). Sztárokból így sem lesz hiány, a kínaiak mellett Dél-Korea, Tajvan és Szingapúr is küld versenyzőket, valamint lesznek világranglista-pontokkal nem rendelkező kínai selejtezősök is.

Ha még Japán is itt lenne, lehet, hogy Póta Gina sem lenne főtáblás" – mondta Téglás Péter szövetségi kapitány, amihez a főtitkár annyit fűzött hozzá, hogy a várható magyar szereplés szempontjából talán kevésbé, a torna rangját illetően viszont nagyon jó, hogy roppant erős mezőny gyűlik össze a BOM Csarnokban.

A főtitkár szerint megéri ilyen versenyeket rendezni

"Az Eb-n megmutattuk, hogy asztalitenisszel is meg lehet tölteni a csarnokot, most is mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön ki, nagyon izgalmas mérkőzésekre van kilátás" – mondta Stocker Miklós, a MOATSZ főtitkára, aki az Origo kérdésére elmondta, óriási munka van abban, hogy a nemzetközi szövetség elismeri a magyarok munkáját.

„Érdemes áldozni az ilyen versenyekre, még ha jelen pillanatban nem is reális, hogy magyar versenyző megnyerjen egy ilyen erősségű versenyt. Viszont rövid távon fontos, hogy hírét vigyék Magyarországnak, egy jól szervezett, hangulatos, minőségi versenynek, hosszabb távon pedig az, hogy az a kisgyerek, aki kijön a BOM-ba megnézni a versenyt, ragadjon ütőt, és kezdjen el játszani."

Póta Georginától jó szereplést várunk Budapesten Forrás: MTI/Illyés Tibor

„Nem kell világklasszisnak lennie, még csak válogatottnak sem, csak élvezze a játékot, mozogjon, sportoljon. Az asztalitenisz ebből a szempontból is ideális sportág ahhoz, hogy nagy tömegsport-bázisa legyen, hiszen nincs nagy eszközigénye, egy pingpongasztal bárhol felállítható" –mondta az Origónak Stocker.

Nem érmekben mérjük a jó szereplést

Ami a magyarokat illeti, egyesben Póta Georgina és Madarász Dóra, valamint Pattantyús Ádám a főtáblán kezd, párosban pedig Póta és a svéd Matilda Ekholm kettőse a harmadik, az Eb-bronzérmes Madarász, Pergel Szandra duó pedig az ötödik kiemelt.

Pattantyús azt mondta, szeretne legalább egy győzelmet aratni a főtáblán, míg az egyéniben hetedikként rangsorolt Pótáról azt várja Téglás Péter szövetségi kapitány, aki februártól a luxemburgi válogatott kapitánya lesz, hogy a kiemelési helyének (7) megfelelően szerepeljen. Téglást Bátorfi Zoltán váltja majd a válogatott élén.

Az 51 éves Ni Xialian a luxemburgiak elnyűhetetlen, kínai születésű asztaliteniszezője Forrás: AFP/Kazuhiro Nogi

Jegyek csak a helyszínen kaphatók. Az első három napra 1500 forintba, január 20-ra, 21-re és 22-re 2500 forintba kerül a napijegy. Diákoknak, nyugdíjasoknak, versenyengedéllyel rendelkezőknek 1000, illetve 1500 forint a kedvezményes ár. Hetijegyet egységesen 8000 forintért lehet vásárolni. A csarnokban 2000 néző számára tudnak ülőhelyet biztosítani.