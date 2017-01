Őrült meccsen avattak bajnokot

Az egyetemi amerikaifutball döntőjében a Clemson Tigers 14 pontos hátrányból, 112 év után győzte le először az eddig veretlen Alabama Crimson Tide-ot. A tavalyi döntőt ugyanez a két csapat játszotta: akkor az Alabama nyert 45-40-re, most a Clemson visszavágott.

A Clemson Tigers lett az egyetemi amerikaifutball legjobb csapata, miután a magyar idő szerint kedd hajnalban rendezett döntőben 35-31-re győzte le az Alabama Crimson Tide-ot, amely veretlenül játszotta végig a 2016-os alapszakaszt, és utoljára 2015. szeptember 19-én, az Ole Miss Rebelstől kapott ki.

Az Alabama és a Clemson utoljára a tavalyi döntőben találkozott: akkor az Alabama nyert egy elképesztő meccsen 45-40-re, de az idei döntő még annál is izgalmasabb volt. A Clemson Tigers nehezen pörgött fel a meccs elején. Bo Scarbrough-ra, az alabamaiak sztárfutójára nem nagyon volt ellenszere a Tigers-védelemnek. A játékos két touchdownt is futott az első félidőben, ezzel 14-0-ra húzott el az Alabama.

Deshaun Watson ugyan futott egy touchdownt a meccs első felében, így a félidei pihenőre 14-7-tel vonultak el a csapatok, de az alabamai védőfal folyamatosan nyomasztotta a Clemson irányítóját. Watson olyan kockázatos szituációkba is belekényszerült, mint egy hosszú first down-futás, amely a végén egy yard híján nem is sikerült, hiszen Minkah Fitzpatrick és Reuben Foster pont a kellő tempóban értek oda hozzá, és úgy szerelték, hogy a Tigers-irányító szó szerint megpördült a levegőben.

A harmadik negyedben egy alabamai mezőnygól után Hunter Renfrow, a walk-onként, vagyis sportösztöndíj nélkül a Clemsonhoz kerülő tight end touchdownjával három pontra jött fel a Tigers, de aztán a védelem elfeledkezett O.J. Howardról, az alabamaiak tight endjéről, aki egy 68 yardos touchdownnal megint tíz pontra növelte a Tide előnyét.

Howard egyébként a Clemson külön bejratú mumusának számít, hiszen a tavalyi döntőben is volt egy 63 yardos TD-elkapása. Azon a meccsen egyébként két touchdownt szerzett.

A mostani TD-je:

Az igazi parádé a negyedik negyedben indult be, a Clemson Tigers két touchdownnal nyitott: az egyiket Watson passzolta Mike Williams wide receivernek, a másik pedig Wayne Gallman egyyardos futásából született, és ezzel a Clemson át is vette a vezetést 28-24-re. De itt még mindig nem volt vége. Jalen Hurts, az alabamaiak mindössze 18 éves, újonc irányítója a Clemson end zone-jától harminc yardra hirtelen megindult, ezzel pedig úgy meglepte a Tigers védőit, hogy azok le is maradtak róla.

Ekkor viszont még maradt a Clemsonnak két perce, Watsonnak pedig ez az idő elég volt egy újabb touchdownhoz, amit ismét a magát ezúttal szinte teljesen üresre játszó Hunter Renfrow kapott el, aki egyébként a tavalyi és az idei döntőben is két-két touchdownt szerzett.

Deshaun Watson, a Clemson irányítója 420 yardot és két touchdownt passzolt, míg futásból 43 yardot és egy touchdownt szerzett, ezzel szemben Jalen Hurts mindössze 131 yardot passzolt és 63-at futott, miközben passzolva és futva is egy-egy touchdownt termelt. Bo Scarbrough 93 yarddal és két touchdownnal zárta a meccset.

Ben Boulware így örült a trófeának Forrás: AFP/2017 Getty Images/Jamie Squire

A Clemson Tigers 1982 óta először lett bajnok, míg Nick Saban először szenvedett úgy vereséget, hogy a negyedik negyedet tíz, vagy annál több pontos előnyből kezdhette.

A döntőt az NFL-es Tampa Bay Buccaneers otthonában, a Raymond James Stadionban rendezték rekordot jelentő 75 412 néző előtt.