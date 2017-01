Keszthelyi Vivien áttörés előtt

Sikerekben gazdag évet zárt Keszthelyi Vivien, a 16 éves pilóta most hatalmas lehetőség előtt áll, hiszen néhány héten belül eldől, hogy bekerül-e abba a szűk elitbe, ahol a világ legtehetségesebb pilótái mérik össze tudásukat. Mindez hatalmas lehetőséget jelent a magyar autósportnak is, hiszen Vivien egyedüli magyarként kerülhet be a nemzetközi pilótaválogatottba.

A rendkívül tehetséges versenyző az előző szezonban is számos futamon bizonyított, és pályafutása hatvanadik dobogós helyezésén is túl van már. Ezeknek köszönhetően bekerült az Audi Sport versenyzőakadémiájára, ahol minden adott ahhoz, hogy fejlődése továbbra is töretlen legyen.

Sokat elárul Keszthelyi képességeiről, hogy a német autógyár tehetséggondozójába csak akkor lehet bekerülni, ha az Audi Sport arra érdemesnek tartja a versenyzőt. Keszthelyi tavalyelőtt meghívásra vett részt egy tesztelésen, sebességével és technikájával pedig olyannyira lenyűgözte a vezetőket, hogy be is került az akadémiára.

Keszthelyi Vivien lenyűgözte a vezetőket Forrás: SpeedLight Photo Agency/Muranyi Gabor

Keszthelyi azóta már az akadémián, illetve számos versenyen is bizonyította: nemhogy hátrányban lenne a férfiakkal szemben, hanem a legtöbb esetben gyorsabb is versenytársainál. Egyáltalán nem lenne meglepő, hogy tavasszal már a TT Cup versenysorozatban bizonyítana.

Egyáltalán nem túlzás kijelenteni, hogy az Audi TT Cup sorozatban elsősorban a tehetség az, ami rangsorolja a pilótákat, ugyanis itt minden versenyző teljesen megegyezően ugyanazzal a nagyteljesítményű autóval áll rajthoz. Éppen ezért számos más technikai sporttal ellentétben itt nem szerepelnek a hatalmas anyagi háttérrel megtámogatott – így jelentős előnyben lévő – gyári csapatok pilótái, akikről már a szezon kezdete előtt biztosan lehet tudni, hogy a mezőny többi tagjához képest mindig egy lépéssel előrébb lesznek majd.

Jön, jön, jön! Forrás: SpeedLight Photo Agency/Muranyi Gabor

A fiatal és rutinos pilóták számára óriási kihívást jelenti az Audi TT Cup, éppen ezért nem csoda, hogy hatalmas a túljelentkezés. Várhatóan nagyjából húszan kapnak majd lehetőséget a német autógyártótól, Keszthelyinek pedig jó esélye van arra, hogy megkapja a bizalmat.

A csapata, a TeamVRS előrehaladott tárgyalásokat folytat a német autógyárral a lehetséges szereplésről, az Audi pedig várhatóan márciusban hozza majd meg a végleges döntést, amely – amennyiben pozitív lesz – hatalmas ugrást jelenthet a legtehetségesebb magyar autóversenyző karrierjében. Természetesen a fiatal magyar pilóta csapata azon is dolgozik, hogy számos más sorozatban is megmutathassa magát, reményei szerint idén a Hungaroringen is versenyez majd.