Egyetlen sportlétesítmény sem épül csak az olimpia miatt Budapesten

A kormány által tavaly december végén elfogadott Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósulásával a 2024-es olimpiától függetlenül is megépülnek azok a sportlétesítmények, amelyekben a nyári játékok versenyeit is tartanák, tehát kizárólag az olimpia miatt nem szükséges építeni egyetlen sportlétesítményt sem. Ezt a budapesti olimpiai és paralimpiai pályázatot előkészítő cég, a Budapest 2024 Zrt jelentette be.