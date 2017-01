NFL: a Patriots titkos fegyvere történelmet írt a rájátszásban

Dion Lewis korábban két évig nem is lépett pályára, most viszont három touchdownt is szerzett az NFL rájátszásának második fordulójában. A Seattle Seahawksot egykori edzője küldte haza a playoffból. Ez történt az NFL-rájátszás második fordulójának szombati játéknapján.

A szorosnak várt Atlanta–Seattle-meccset végül simán megnyerte a Falcons, míg a Houston Texans ugyan okozott kellemetlen perceket a New England Patriotsnak, végül Tom Bradyék zsinórban hatodjára is bejutottak az NFC döntőjébe. Vasárnap a Green Bay Packers és a Dallas Cowboys, valamint a Kanasas City Chiefs és a Pittsburgh Steelers játszik a továbbjutásért.

Egykori edzője buktatta meg a Seahawksot

Dan Quinn, az Atlanta Falcons másodéves vezetőedzője korábban a Seattle Seahawks védőkoordinátoraként dolgozott, és többek közt része volt a csapat 2014-es Super Bowl-győzelmében is. Egy olyan korszakos védelmet rakott össze, amely abban az évben a legjobb volt az NFL-ben, és esélyt nem adott a Super Bowlban a Peyton Manning vezette Denver Broncosnak. Innen vitte el aztán az Atlanta Falcons, ez a csapat viszont nem a védelemről, hanem inkább a Kyle Shanahan támadókoordinátor és Matt Ryan irányító nevével fémjelzett, mindent felőrlő támadójátékról szól.

Dan Quinn (balra) és Pete Carroll – a tanítvány legyőzte mesterét Forrás: AFP/2017 Getty Images/Scott Cunningham

Noha mindenki szorosabb meccset várt, az Earl Thomast nélkülözni kényszerülő Seahawks nem nagyon tudott mit kezdeni Matt Ryannel, aki ezzel a győzelemmel újabb lépést tett az MVP cím megszerzése felé.Ryan 338 yardot és három touchdownt passzolt, és még azt sem lehet mondani, hogy túlzottan favorizálta volna kedvenc célpontját, a meccset egy touchdownnal és 67 yarddal záró Julio Jonest. A Falcons veszélyességét igazából az jelzi, hogy Joneson kívül olyan fegyverek állnak még Ryan rendelkezésére, mint Devonta Freeman (80 yard), Mohamed Sanu (44 yard, egy touchdown) vagy a szezon egyik feltörekvője, Taylor Gabriel, akit tavaly még a Cleveland Brownsból is elküldtek, a Falconsban viszont lassan megmutatja, mire képes. Ezen a meccsen mindössze négy elkapásból hozott össze 71 yardot, köztük ezt a csodálatos, 37 yardos megmozdulást, ahol csak úgy hullottak körülötte a Seahawks védői.

Wilson kanosszája

A Seahawks ezzel szemben leginkább csak szenvedett, ráadásul igazán ostoba hibákkal is megnehezítették a saját dolgukat.

Ugyan az első touchdownt pont Jimmy Graham szerezte, de a második negyedben a veterán Devin Hester szédítő, 84 yardos visszahordását Kevin Pierre-Louis szabálytalansága miatt elvették. A Seahawksnak így a saját end zone-ja elől kellett indulnia, és itt jött az igazi rémálom. Russell Wilson lábára a saját falembere, a sérült Germain Ifedi helyett beállt Rees Odhiambo lépett rá a play indításakor, utat engedve Brooks Reednek, aki a Seahawks célterületén vitte földre az irányítót, ez pedig egy safetyt és két pontot jelentett az Atlanta Falconsnak.

6,5 millió dollárral a Seahawks költötte a legkevesebbet a támadó falemberek fizetésére – a második legkevesebbet a Giants játékosai kapták, 13,6 millió dollárt – és ez meg is bosszulta magát.Wilsonra 19-szer helyezett nyomást a Falcons-védelem, miközben a futójáték Thomas Rawls múlt heti brillírozása után ismét szertefoszlott. Rawls a Lions ellen 161 yardot termelt, itt a komplett Seahawks összesen hozott futva 101-et, ebből pedig a Falcons-védelem ellen futásba menekülő Wilson egymaga 49-et szerzett. Ha pedig ő nem lenne, a rájátszás közelében sem lenne a Seattle, hiszen az impotens támadófal mellett is egészen varázslatos dolgokra képes.

A szépítő touchdownhoz mondjuk kellett Devin Hester is, aki ismét megvillant egy 78 yardos visszahordással, ezután pedig Wilson rögtön egy touchdownpasszal találta meg Doug Baldwint, miközben a támadófal szinte a play elindulásának pillanatában összeomlott körülötte, és azonnal menekülnie kellett.

Hogy a Falconsnak se legyen fenékig tejfel az élet, Julio Jones a negyedik negyedben egy kisebb sérülés miatt lejött a pályáról, és már nem is tért vissza, de Quinn szerint nincs komoly baja az atlantaiak sztárelkapójának. Az Atlantának a jövő heti NFC-döntőben a vasárnapi Dallas Cowboys–Green Bay Packers-meccs győztese lesz az ellenfele.

Dion Lewis volt Foxboro hőse

Bill Belichick, a New England Patriots edzője hírhedt arról, hogy a többi csapat által lesajnált játékosokból csinál sztárokat. Így volt ez LeGarrette Blounttal is, aki a Patriots előtt csak a helyét kereste, de Dion Lewis még rosszabb helyzetben volt. A 26 éves játékos Philadelphiában kezdte, aztán megfordult a Cleveland Browsnál, ahol egy komplett szezont hagyott ki egy lábtörés után, majd egy pár napos indianapolisi kitérő után hónapokig csapata sem volt, amíg 2014 decemberében le nem igazolta a Patriots, ahol 2015 szeptemberében lépett először pályára, két év után először.

Dion Lewisra nem voltak felkészülve Forrás: AFP/2017 Getty Images/Jim Rogash

Azok után, hogy Lewis az alapszakaszban egy touchdownt sem szerzett, a Texans elleni meccsen rögtön hármat is összehozott. Ráadásul az egyiket elkapásból, a másikat futva, a harmadikat pedig egy szédítő, 98 yardos visszahordásból szerezte a 26 éves játékos. Ilyen teljesítményre ebben a szezonban a Chiefs csodafegyvere, Tyreek Hill volt csak képes, előtte pedig Gale Sayers 1965-ben, de a rájátszásban Lewison kívül eddig senkinek nem volt ilyen meccse, és a Patriots eddigi története során sem szerzett senki kickoffvisszahordásból touchdownt.Dion Lewis 98 yardos touchdownja

A New England Patriotsnak ezzel együtt sem volt könnyű dolga a mindent bevető Texans-védelem ellen. Tom Brady mindössze két interceptiont dobott az alapszakaszban: most pedig egy meccsen belül sikerült ugyanennyiszer eladnia a labdát, ezenkívül kétszer is földre vitték a houstoni védők.

A védelemhez azonban nem sikerült felnőnie a Texans támadóinak: Brock Osweiler egyetlen értékelhető megmozdulása egy 18 yardos futás volt, emellett háromszor is eladta a labdát, amikor pedig egy szépen kivitelezett, hosszú passzal próbálkozott, azt Will Fuller, a tavalyi draft első köröse ejtette el a Patriots célterületén.

A Patriots győzelmével biztossá vált, hogy zsinórban hatodszor is ott lesz az AFC döntőjében, ahol a holnapi Kansas City Chiefs–Pittsburgh Steelers-meccs győztesével találkozik, szintén hazai pályán.

Bill Belichick 11. alkalommal lesz ott a konferenciadöntőben Forrás: AFP/2017 Getty Images/Jim Rogash

A szombati forduló eredményei:

Atlanta Falcons-Seattle Seahawks 36-20

New England Patriots-Houston Texans 34-16

vasárnap:

22.40: Dallas Cowboys-Green Bay Packers (élő: Sport2)

2.20 (hétfő hajnal): Kansas City Chiefs-Pittsburgh Steelers (élő: Sport2)