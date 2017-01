NFL: fantasztikus elkapás döntött egy hihetetlen dráma végén

A Dallas Cowboys elképesztő hátrányból egyenlített, hogy az utolsó másodpercekben kapjon ki a Green Bay Packers ellen. A Pittsburgh Steelers úgy nyert a Kansas City Chiefs otthonában, hogy egyetlenegy touchdownt sem szerzett. Ez történt az NFL-rájátszás eddigi legmozgalmasabb napján.

Az eddigi egyoldalú mérkőzések után végre igazán parádésra sikerült az NFL-playoff vasárnapi két meccse. A Dallas Cowboys 18 pontos hátrányából felállva kétszer is egyenlített, de végül Aaron Rodgers varázslata a Green Bay Packerst juttatta be az NFC döntőjébe, ahol az Atlanta Falcons ellen lépnek pályára. A kortalan James Harrison által vezetett Steelers-védelem pedig úgy nyerte meg a meccset a pittsburghiek számára, hogy a támadók egyetlen touchdownt sem szereztek, így a vasárnapi körben mindkét hazai csapat kikapott.

Sima kiütésnek indult

A Cowboys–Packers-meccs első felében egyértelműen a vendégcsapat dominált. A Cowboys ugyan az első drive-ból rúgott egy mezőnygólt, amire egy touchdownnal válaszolt a Packers, utána viszont a dallasi offense egyszerűen nem találta a ritmust: két drive-juk is eredménytelenül végződött.

A mérkőzés elején nem jutott pontokhoz a Dallas támadósora, a végén ez sokba került Forrás: AFP/2017 Getty Images/Ronald Martinez

Nagyobb bajt jelentett, hogy a Cowboys-védelem sem tudott mit kezdeni Aaron Rodgersszel, aki az első touchdownja előtt kétszer is szabálytalankodásra kényszerítette a védőket, ezzel is plusz yardokat és kísérleteket szerezve a csapatának. A videó elején jól látható, hogy harmadik és ötnél rögtön elindítja a playt, amikor észreveszi, hogy a dallasi védelem játékosokat cserél. Így 12 Cowboys-játékos volt a pályán a labda indulásakor, amiért 5 yardos büntetést kaptak a dallasiak, a Packersnek pedig úgy is meglett a first down, hogy Rodgers passza nem volt jó.

A 18 pontos hátrányban lévő Cowboys viszont nem omlott össze. A félidő előtt Dez Bryant 40 yardos touchdownjával jöttek vissza a meccsbe, és a szünet előtt egy mezőnygóllal 21-13-ra csökkentették a különbséget. Ez a TD volt egyébként a legelső, amit Bryant playoffmeccsen szerzett.

A Cowboysnak mégis majdnem összejött

A második félidőt a Packers nyitotta egy touchdownnal, aztán először Dak Prescott, majd Aaron Rodgers is dobott egy interceptiont. Rodgersnek nagy sorozata szakadt meg ezzel, ugyanis előtte 318 passzkísérletből egyszer sem adta el a labdát, és ez 2000 óta a második leghosszabb sorozat volt az NFL-ben. Ezt a hibát a Cowboys már képes volt touchdownra váltani, majd egy sikertelen Packers-drive után Dak Prescott újabb TD-t passzolt. A fiatal irányító az egypontos rúgás helyett választott kétpontos kísérletet is megfutotta, ezzel pedig (10-28-ról) egyenlített a Cowboys.

Ezután pedig jött az igazi dráma. Mason Crosby 56 yardos mezőnygóljával vette át a vezetést a Packers, de 35 másodperccel a vége előtt a Cowboys megint egyenlített, Dan Bailey 52 yardos rúgásával. Lélekben már mindenki a hosszabbításra készült, amikor Aaron Rodgers utoljára lengette meg a varázspálcáját, és 3. és 20-ra egy sebészi pontosságú passzal találta meg Jared Cook tight endet, aki bravúros módon (lábujjaival) még épphogy az oldalvonalon belül maradva szedte le a labdát.

Erre az elkapásra sokáig emlékezni fogunk Forrás: Felhasználó

Három másodperc volt még az órán, ez pedig pont elég volt Mason Crosbynak, hogy ezúttal egy 51 yardos rúgással nyerje meg a meccset, amit ráadásul kétszer kellett elvégeznie, mert Jason Garrett Cowboys-edző Crosby első, amúgy sikeres kísérlete előtt időt kért, ezzel próbálva sikertelenül megzavarni a rúgást.

A Dallas Cowboys emlékezetes menetelése ezzel véget ért, a Green Bay Packers pedig jövő vasárnap a Georgia Dome-ban játszik a Super Bowl-részvételért az Atlanta Falcons ellen.

A Green Bay lesz az Atlanta ellenfele a konferenciadöntőben Forrás: AFP/2017 Getty Images/Ezra Shaw

Jó hír a Packers-drukkereknek, hogy a Giants elleni wild card meccsen megsérülő elkapó, Jordy Nelson elszántan készül, hogy a Falcons ellen már bevethető legyen, bár Aaron Rodgers ezen az estén bebizonyította, hogy nélküle is boldogul. 353 yardot és két TD-t passzolt, ebből Jared Cook egymaga 104 yardot és egy touchdownt termelt.

A másik oldalon Dak Prescott irányító első rájátszásbeli mérkőzésén 302 yarddal és három TD-vel zárta a meccset, ebből kettőt Dez Bryantnek (9 elkapás, 132 yard), míg Zeke Elliott 125 yardot futott.

Prescott óriási meccset játszott, de így is drámai vége lett a Cowboys szárnyalásának Forrás: AFP/2017 Getty Images/Ronald Martinez

Touchdown nélkül is lehet nyerni

Emlékezetesre sikerült a Pittsburgh Steelers és a Kansas City Chiefs meccse is. Utoljára ugyanis 2007-ben, az Indianapolis Colts tudott úgy meccset nyerni, hogy a támadók egyetlenegy touchdownt sem szereztek. A Steelers rúgója, a rabonakirály Chris Boswell hat mezőnygólt rúgott a Chiefs ellen: ennyi még egy rúgónak sem sikerült egy playoffmeccs alatt. A hat rúgás összesített távolsága 227 yard volt: pont ugyanennyit sikerült összehoznia a komplett Chiefs-offense-nek. (Boswellnek egyébként ebben a szezonban már volt egy hat mezőnygólos meccse, méghozzá a Cincinnatti Bengals ellen.)

Chris Boswell (középen) másodjára is a Steelers hőse lett Forrás: AFP/2017 Getty Images/Dilip Vishwanat

A korábban annyira félelmetes Steelers-offense ugyanis rendre megtorpant a kansasiak célterülete előtt, és noha a támadók összesen 389 yardot szereztek (ebből Le'Veon Bell egymaga 170-et, amivel megdöntötte a saját 167 yardos playoffrekordját múlt hétről), a kiválóan teljesítő Chiefs-védelem ellen nem tudtak touchdownt szerezni. Marcus Peters, a kansasiak cornerbackje egy biztosnak látszó TD-t jelentő elkapásnál például szó szerint kitépte a labdát Antonio Brown kezéből, méghozzá az utolsó pillanatban, közvetlenül az elkapó földet érése előtt.

A Chiefs-támadók viszont ugyanígy nem mentek sokra a Steelers védelmével, ami meccsről meccsre egyre jobban teljesít, hiszen az NFL leggyorsabb emberét, Tyreek Hillt szinte erőlködés nélkül vették ki a játékból, és Travis Kelce tight endet is 77, Jeremy Maclin wide receivert pedig mindössze 28 yardon tartották.

Ennek a védelemnek pedig még mindig a veterán James Harrison a vezére, aki idén lesz 39 éves, de úgy játszik, mintha minimum tízzel lenne fiatalabb. Ezen a meccsen is sikerült földre vinnie az ellenfél irányítóját, úgyhogy zsinórban ez a negyedik playoffmeccs, amelyen sacket szerez.

A kansasiak végül két touchdownnal zártak, de így sem sikerült nyerniük. A másodikat a meccs vége előtt kevesebb mint három perccel szerezték, és ahogy korábban a Dallas Cowboys, ők is rápróbálkoztak a kétpontos kísérletre az egy pontot jelentő jutalomrúgás helyett. Sikerrel, de Eric Fisher szabálytalansága miatt 12 yardról újra neki kellett futniuk, másodjára pedig már nem jött össze a dolog, a Steelers pedig a meccs végéig már le tudta pörgetni az órát. Az AFC döntőjét így a New England Patriots és a Pittsburgh Steelers játssza jövő héten.

Ryan Shazier Steelers-linebacker a hideg ellenére félmeztelenül, maszkban ijesztgette a kansasiakat a meccs előtt:

NFL on ESPN (@espnnfl) által közzétett fénykép, 2017. Jan 15., 16:35 PST

Az NFL-szezon rájátszásrajza:



Eredmények:

Dallas Cowboys-Green Bay Packers 31-34

Kansas City Chiefs-Pittsburgh Steelers 16-18

Szombaton:

Atlanta Falcons-Seattle Seahawks 36-20

New England Patriots-Houston Texans 34-16