Tom Brady, Ben Roethliberger és a már visszavonult Peyton Manning hihetetlen sorozatot hozott össze, Aaron Rodgers újabb szenzációs teljesítménnyel bizonyította be, hogy újra, hogy tökéletes hibrid, Matt Ryan pedig bezsebelné az MVP-címet.

Az NFL 2017-es rájátszásának második körében volt minden, mi szem szájnak ingere. Összefoglalók itt és itt.

Mégis kiemelnénk néhány érdekességet. Az NFC döntőjében az Atlanta Falcons és a Green Bay Packers találkozik majd. A Packers és a csapat irányítója, Aaron Rodgers teljesítményéről nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni. Az biztos, hogy az év meccsén (és Amerikában minden idők legnézettebb főcsoport elődöntőjén) győzték le a Dallas Cowboyst. Aaron Rodgers varázslatos volt, és ahogyan ebben az elemzésben is olvasható: a mostani formájában tökéletes mintapéldánya annak a hibridnek, melyet a legjobb irányítók adottságaiból raknának össze egy emberkísérlet során.

Ezt be is bizonyította, amikor csapata 34-31-re legyőzte az alapszakaszban a főcsoportot megnyerő Dallast az idény talán legjobb mérkőzésén úgy, hogy elsőszámú célpontja Jordi Nelson bordasérülés miatt be sem tudott öltözni a meccsre. Valahogy így:

Ezt az elkapást amúgy külön kiemelnénk, sokáig fogunk még rá emlékezni:

Matt Ryan, a Falcons irányítója nagyon dolgozik azért, hogy megkapja azt az MVP-címet, amit sokan már a kezében látnak. Megverték a Seattle Seahawkst, és a vesztes fél játékosai elég rosszul viselték, hogy kikaptak Atlantában. Earl Thomas például meglepő módon nem Ryant, hanem Tom Brady-t pécézte ki magának.

Arra utalt, hogy Bradynak van a legkönnyebb dolga, és megnézné, mire lenne képes az NFC nyugati csoportjában - csak kissé nyersebben fogalmazott. Bár ha megnézné Brady eredménylistáját, és gondolkozna egy picit, nem írogatna ilyeneket. Merthogy a négyszeres Super Bowl-győztes Brady 11. főcsoportdöntőjére készül, zsinórban pedig a hatodikra. Az elsőt még 2002-ben vívta, 10 eddigi fellépésből pedig hatot megnyert. A Houston Texans elleni főcsoport elődöntőben Brady nem játszott jól, de Dion Lewis három touchdownjának köszönhetően magabiztosan legyőzték a Houston Texanst. Lewis a szezonban egyetlen touchdownt sem szerzett, most egy ilyen is belefért:

Az AFC döntőjében az a Pittsburgh Steelers lesz az ellenfél, amelyik Chris Boswell rájátszásrekordot jelentő hat mezőnygóljával győzte le a Kansas City Chiefs-t, és amelyiknek az irányítója az a Ben Roethlisberger, Bradyvel és Peyton Manninggel karöltve komoly dominanciát mutat az AFC-ben az elmúlt pár évben.

2004 óta egy olyan év volt, amikor hármuk közül valaki nem nyerte meg az AFC konferenciát, és nem lépett pályára a Super Bowl-on. A kivétel 2013 volt, akkor Joe Flacco a Baltimore Ravensszel ért oda (Bradyéket győzték le a konferenciadöntőben). A másik ágon az NFC-ből 11 irányító jutott Super Bowl-ig ugyanebben az időszakban.

Többek között ezekről is beszél majd a Sport 1-en csütörtökön 21.30-kor kezdődő Trash Talkban Bencsics Márk, Kovács Sándor és Tőrös Balázs. A műsorvezető ezúttal az NFL magyar hangja, Faragó Richard lesz.