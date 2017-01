Keszthelyi Vivien szimulátoros versenysorozat mögé állt

Újabb mérföldkőhöz érkezett Keszthelyi Vivien és csapata, a TeamVRS, az Audi Sport Racing Academy tagja egy szimulátoros viadal partnere lett, ennek keretén belül pedig egy, idehaza egyedülállóan színvonalas, pénzdíjas versenysorozatot indított el.

A kétéves megállapodás első lépcsőjeként a Virtual SimRacing által szervezett, öt fordulóból álló szimulátoros Audi TT Kupán mérhetik össze tudásukat a pilóták, akik az 1969-ben épült Paul Ricardon, a Forma-1-ben is használt monzai pályán, a legendás túraautó versenyeiről híres, a TT Cupból is ismert Oschersleben és a kőkemény kihívásnak számító Norisringen is körözhetnek majd.

A regisztráció már zajlik, több olyan versenyző fantáziáját is beindította a bajnokság, akik már a valóságban is bizonyítottak. Ilyen például a tavalyi évben TCR-dobogót is szerző Tassi Attila, aki az elsők között adta le jelentkezést a bajnokságra. Mivel márkakupáról van szó, ezért ahogy a valóságban, úgy itt is a pilóta képességei kerülnek előtérbe. Az autón nagyon kevés dolgot lehet állítani, ezért csupán a pilótán áll, hogy milyen időt hoz ki magából és az autóból.

Forrás: SpeedLight Photo Agency/Muranyi Gabor

A vállalkozó szelleműek hasonló autóval vághatnak neki majd a sorozatnak, mint amilyennel Keszthelyi Vivien tavaly a CEZ futamain országos bajnoki címet nyert, s amellyel idén a tervek szerint a Audi TT Cupban indul majd. A 16 éves versenyző rendkívül közel áll ahhoz, hogy bekerüljön a világ egyik legkiélezettebb küzdelemsorozatába. A pénzdíjak mellett az első három helyezett Vivien jóvoltából szintén az egyik támogatójától, a Hankooktól is kap egy-egy egyedi hímzett, a sorozatban is használt limitált V-logóval ellátott sapkákat. Az egyéni, továbbá a csapatdobogósok kupával és éremmel is gazdagodnak majd.

A sorozat végén ünnepélyes díjkiosztón adja majd át a TeamVRS a nyereményeket, erről az eseményről is természetesen beszámolunk majd, s reményeink szerint Keszthelyi Vivien, valamint támogatói jóvoltából további kisebb meglepetést okoznak majd a versenyzőknek.