Pótáékat legyűrte a gyilkos kínai szoft

Póta Georgina és Matilda Ekholm kikapott az asztalitenisz World Tour páros döntőjében a kínai Csen Hszing-tung, Li Csia-ji kettőstől. A magyar versenyző a döntő után elmondta, nem tudták, hogyan játsszanak a gyilkos kínai szoft ellen.

Asztalitenisz World Tour, döntők, női páros:

Csen Hszing-tung, Li Csia-ji (kínai) - Póta Georgina, Matilda Ekholm (magyar, svéd) 3-1 (4, 6, -9, 8)

Az asztalitenisz World Tour-sorozat első állomásán Póta Georgina óriási sikert aratva a svéd Matilda Ekholm oldalán bejutott a páros döntőbe, ahol egy kínai páros, a Csen Hszing-tung, Li Csia-ji kettős várt rájuk. A kínaiak erejéről sokat elmond, hogy három nagyon sima szettben (5,7,2) verték az orosz Dolgih-Mihajlova párost az elődöntőben.

A magyar kiválóság az elődöntő után az Origónak azt mondta, nem verhetetlen a kínai páros, és bízott benne, hogy balkezes párja megzavarja az ellenfelet, és svéd partnere is megerősítette, hogy magabiztosan várják a finálét. A döntő előtt a szép számú közönség egy perces néma csenddel emlékezett meg a veronai busztragédia áldozatairól.

Mire belejöttek, már vége volt a meccsnek Forrás: Origo

Az első szett aztán nagyon gyorsan elment, ráadásul Póta alig ért labdába, mert svéd párja meglehetősen rövidre szabta a labdameneteket.

A második szett már sokkal jobban alakult, 5-3-ra is vezettek Pótáék, de amikor 7-6-ra fordítottak a kínaiak, Téglás Péter kénytelen volt időt kérni. A svéd lány azonban továbbra is rengeteget hibázott, míg pontokat szinte csak Póta megoldásai hoztak. Ez viszont csak arra volt elég, hogy szorosabb legyen a játszma az elsőnél.

A harmadik szettben is a kínaiak kerültek előnybe, viszont ekkor sikerült felszívnia magát az európai párosnak, és mivel ekkor már Ekholmnak is voltak nyerő ütései, nem csak Pótának, sikerült is átvenni a szett irányítását. 10-9 után egy káprázatos labdamenet végén az első szettlabdáját értékesítette a Póta-Ekholm páros.

A negyedik játszmában gyorsan elhúztak a kínaiak, 7-2 után azonban Pótáék visszajöttek a szettbe, és a kínaiaknak kellet időt kérniük. Egy pontra még fel tudták zárkózni a mieink, de a fordítás már nem jött össze, a Csen Hszing-tung, Li Csia-ji nyerte a meccset, és így a World Tour-sorozat első állomását is.

Egy becsületjátszma azért összejött Forrás: Origo

"Az Európában játszó kínaiak egészen más szoftot használnak, mint ezek a lányok, akikkel most összekerültünk. Nagy csavarásokkal dolgoznak, és úgy kontrázzák meg a csavart szervákat, hogy az a returnnél jön ki a labdából. Nekünk is kellett egy kis idő, mire ráálltunk a ritmusra, de nagyon jól játszottak a kínaiak, megérdemelten nyertek" - mondta az Origónak Póta a döntő után.

"Tudni kell, hogy Matildának fájt a háta, ez is belejátszott, hogy ma nem tudott annyira jó teljesítmény nyújtani, de ez már csak így megy, egyszer neki, máskor nekem megy jobban" - tért ki a párja teljesítményére a magyar játékos.

Matilda Ekholm röviden csak annyit mondott, "óriási tempóban kezdtek a kínaiak, megleptek minket, és mire felvettük a meccs ritmusát, már késő volt.

Póta Georgina Forrás: MTI/EPA/Erik S. Lesser

"Elégedett vagyok a teljesítményemmel, előre simán aláírtam volna mind az egyéni, mind a páros eredményemet. Nincs pihenés, jönnek sorban a versenyek, de nagyon örülök, hogy a csalódást keltő Eb után hazai pályán jól tudtam szerepelni - mondta Póta

Mivel a Pótáék meccsét követő férfi párost is kínaiak nyerték, biztossá vált, hogy minden számot az ázsiaiak söpörnek be, mert az egyesek fináléi mind kínai házidöntők lesznek.