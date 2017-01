Csúcsirányítók őrült harca a Super Bowlért

Véghajrájához ért az NFL rájátszása: a konferenciadöntőkön eldől, hogy melyik két csapat játszhat két hét múlva a Super Bowlon. Őrületesen izgalmas meccsek várhatók, hiszen az NFL legjobb irányítói csapnak össze a továbbjutásért.

Az idei Super Bowlban már biztosan lesz olyan irányító, aki a közelmúltban döntőt játszott, hiszen az AFC-ben a New England Patriots és a Pittsburgh Steelers küzd a továbbjutásért, a két irányítónak, Tom Bradynek és Ben Roethlisbergernek pedig összesen hat bajnoki címe van.

Az NFC-ben a Green Bay Packers látogat az Atlanta Falcons otthonába, a Georgia Dome-ba, ahol ez lesz az utolsó amerikaifutball-meccs. Aaron Rodgers és a Green Bay Packers legutóbb épp a Steelerst győzte le a döntőben, a másik oldalon pedig ott van Matt Ryan, akit a legtöbben első számú esélyesnek tartanak a 2016-os szezon legértékesebb NFL-játékosa címére.

Rodgers és a Packers legutóbb pont a Steelerst győzte le Forrás: AFP/Timothy A. Clary

Atlanta Falcons-Green Bay Packers, vasárnap, 21:05 (Sport 2)

Egészen csodálatos, amit a Green Bay Packers produkált a szezon második felében, hiszen Aaron Rodgers, a wisconsiniak irányítója jószerivel hiba nélkül, hihetetlen statisztikákat összehozva repítette végül a rájátszásba a csapatát, ahol először a Giantsot verték magabiztosan, majd a Dallas Cowboys ellen az idei playoff legjobb meccsét játszották. Itt Rodgers az utolsó másodpercekben vezette azt a drive-ot, aminek a végén a Packers nyerni tudott egy mezőnygóllal, és később kiderült, hogy az utolsó playt, ahol Jared Cook tight end kapta el Rodgers passzát, konkrétan improvizálva, a pályán találta ki az irányító. Ezt a passzt muszáj még egyszer megmutatnunk, mert erről még egészen biztosan évekig beszélni fognak.

Ha minden balul sül el, akkor Rodgersnek most is Cook lesz a fő fegyvere, hiszen a Packersnél három elkapó is sérülésekkel küzd – konkrétan Davante Adams, Geronimo Allison és Rodgers kedvenc célpontja, Jordy Nelson, és közvetlenül a meccs előtt jelentik majd be, hogy tudnak-e játszani. Cook mellett a Rodgerst eddig remekül védő Packers-támadófalnak sem szabad alább adnia az eddigi szintből, hiszen ezúttal Vic Beasleyt, az atlantaiak linebackerét kell távol tartaniuk az irányítótól, aki ebben az évben a tavalyi Super Bowl legértékesebb játékosát, Von Millert megelőzve a legtöbbször vitte földre az ellenfél irányítóját: egész pontosan 15,5 sack fűződik a nevéhez.

Az atlantai oldalon egyrészt ott van az MVP-várományos Matt Ryan, aki egészen hihetetlen formában játszotta végig a szezont: az alapszakaszban 4944 yardot passzolt, míg a rájátszásban a Seahawks ellen további 338-at, összesen pedig 41 touchdownnál tart. Ráadásul Ryannek rendelkezésére áll majd kedvenc elkapója, Julio Jones, aki 1400 elkapott yard fölött jár.

Ryan legutóbb elbukta a főcsoportdöntőt Forrás: AFP/2017 Getty Images/Gregory Shamus

Ezek az észbontó statisztikák nemcsak a játékosok érdemei, hiszen a Falcons támadókoordinátora, Kyle Shanahan is remekül érzett rá, milyen rendszerben kell játszatnia az Atlantát ahhoz, hogy a lehető legeredményesebbek legyenek. Shanahan a hírek szerint San Franciscóba készül a 49ers vezetőedzőjének, ráadásul a Falcons jövőre új stadionba költözik, tehát most vagy soha alapon kell megmutatniuk, mit tudnak. Mivel a két csapat védelme az NFL alsóházába tartozik (az összesített mutatóik alapján a Green Bay a 22., míg a Falcons a 25.), így a támadókon múlik a meccs nagy része, úgyhogy mindenki készüljön, mert irtózatos pontzuhatag várható az NFC döntőjében.

New England Patriots-Pittsburgh Steelers, hétfő, 0:40 (Sport 2)

A Patriots és a Steelers AFC-döntőjének már múlt vasárnap megadta az alaphangot Antonio Brown, a Steelers sztárelkapója, aki egy facebookos videóban élőben közvetítette a múlt heti, Kansas City Chiefs elleni meccs utáni öltözői hangulatot. Ezzel még nem is lett volna baj, ha Mike Tomlin, a Steelers vezetőedzője nem seggfejezi le a Patriotsot, amit oda-vissza szócsata követett Ben Roethlisberger és Julian Edelman Patriots-receiver közt, míg Bill Belichick, a New England-iek edzője csak annyit mondott, hogy őt aztán a legkevésbé sem érdekli, mi zajlik az interneten.

Ez a két csapat pusztító formában fordult rá a rájátszásra, hiszen egyik sem tudott kikapni a tizedik hét után. Tom Brady és Ben Roethlisberger vezeti a legtöbb Super Bowl-győzelmet szerző, még aktív irányítók sorát (Bradynek négy, míg Roethlisbergernek két gyűrűje van), az pedig most már biztos, hogy ebben az évezredben ez a döntő a tizedik olyan lesz, ahol vagy a Patriots, vagy a Steelers képviseli az AFC-t.

Ben Roethlisberger és Tom Brady összesen hat Super Bowlt nyert Forrás: AFP/2013 Getty Images/Jared Wickerham

A történelem ugyanakkor nem a pittsburghiek mellett szól: a Steelers 2005 és 2016 óta mindössze kétszer tudta megverni a Patriotsot, ráadásul playoffmeccsen utoljára 2013-ban győzték le Bradyékat. Ez a csapat volt a Baltimore Ravens, ami aztán a Super Bowlt is megnyerte. A New England-iek állandó favoritjai az AFC-nek, úgyhogy a Steelers egyetlen reménye a megfiatalított, egyre jobban játszó védelemben lehet, ahol paradox módon még mindig az a James Harrison a vezér, aki idén lesz 39, ennek ellenére olyan formában játszik, hogy simán letagadhatna belőle tízet. Tavaly a Denver Broncos is úgy tudott nyerni a Patriots ellen, hogy a Von Miller-vezette betonvédelem állandóan nyomás alatt tartotta és hibákba hajszolta Bradyt, aki a Texans-védelem ellen kétszer is eladta a labdát, míg az alapszakaszban egészen elképesztő módon pontosan ugyanennyi interceptiont dobott.

Komoly feladat eőtt a a Steelers-védelem

A Steelers secondaryje relatíve fiatal játékosokból áll – Artie Burnsnek és Sean Davisnek konkrétan ez az első NFL-szezonja –, ennek ellenére bőszen fogadkoznak, hogy elcsípik Brady passzait. Annyi biztos, hogy a Brady-Edelman-kettős semlegesítése igazán kőkemény próbája lesz ennek a fiatal Steelers-védelemnek, de a New England-i futókat, az élete szezonját játszó LeGarrette Blountot (1161 yard és 18 touchdown idén) és a Houston Texans ellen brillírozó Dion Lewist sem lesz könnyű megállítania a pittsburghi védőknek.

De a Patriots-defense-nek sem lesz könnyű dolga, hiszen ki kell venniük a játékból Le'Veon Bellt, a pittsburghiek elsőszámú futóját, erre pedig utoljára a Dallas Cowboys volt képes: a dallasi védelem ellen Bell mindössze 57 yardra volt képes.

Azóta viszont csak a Cincinnatti Bengals ellen maradt 100 yard alatt (ott 93-at futott), ráadásul az elkapás is kiválóan megy neki, hiszen ebben a szezonban 616 yardot és két touchdownt szerzett így. Ha ez nem lenne elég, Antonio Brown semlegesítésével is meggyűlhet a baja a Patriots-védőknek, akik ugyanakkor vezetik az NFL-t a legtöbb védelem által szerzett pont tekintetében. Ben Roethlisbergernek ez különösen rossz hír, hiszen a Steelers-irányító érezhetően gyengébben teljesít, és több labdát ad el idegenben, mint a Steelers hazai pályáján, a Heinz Fielden, itt viszont nem hibázhat, hiszen a Patriots védelme egészen biztosan nem fog kegyelmezni.