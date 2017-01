Kulturális szempontból is megérné olimpiát rendezni Budapesten

Hagyományainkat és értékeinket is még jobban megmutathatnánk a világnak a Magyarországra irányuló figyelemnek köszönhetően, ha Budapest nyerné a 2024-es budapesti olimpiai és paralimpiai pályázatot Rost Andrea Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, olimpiai nagykövet véleménye szerint.

Rost Andrea azt hangsúlyozta: sok szempontból jó lenne Magyarországnak, ha megrendezhetné az olimpiát, többek között a ráirányuló figyelemből fakadóan még jobban megismertethetnénk a nagyvilággal saját kultúránkat, értékeinket, hagyományainkat.

Mint mondta, ha egy kisebb ország adhat otthont egy ilyen eseménynek, az a lakosság véréből, odaadásából, büszkeségéből születik meg. "Az egész ország a részese lenne az olimpiának" - emelte ki.

Rost Andrea a pályázat egyik nagykövete Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Hozzájárulna továbbá a jövő generációjának az egészségéhez is azáltal, hogy az olimpia megrendezése után elérhetővé válnának a tárgyi feltételek, a különböző sportlétesítmények, ahol edzéseket lehet tartani és mindez beépülhetne a hétköznapokba. Kitért arra is, hogy a magyar főváros kandidálása nem azt jelenti, hogy csak Budapestre irányulna a világ figyelem, hanem egész Magyarországra, hiszen a versenyhelyszínek sem csak Budapesten lennének.

A kultúra és a sport elég erősen összehangzik - mutatott rá, hozzáfűzve: a sport a zenész életében is fontos, hiszen fizikailag is bírni kell a pályát, mint ahogy a sportolónak, olimpikonnak is ott kell lennie fejben is. A zenész és a sportoló életét is a mindennapos gyakorlás, a lemondások, a családtól és barátoktól való különlétek, a magány jellemzi, s a cél feljutni a csúcsra. A sportoló számára ez lehet az olimpiai érem, a művész számára pedig a nagy színházak, operaházak fellépési meghívása.

Örülne a budapesti olimpiának Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Kiemelte: a komolyzenészek világa tele van és volt a világban magyarokkal, és mindig jó névjegy volt, ha valaki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékeként végzett. Hozzátette: mások mellett fantasztikus karmestereket adtunk a világnak, Chicagóban például Reiner Frigyes dirigens portréját avatták fel a közelmúltban.

A 2024-es olimpia rendezési jogáért Budapest mellett Los Angeles és Párizs verseng, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szeptemberben Limában dönt a házigazdáról.

Rost Andrea kiemelte: "örül, ha bármit is hozzátehet ehhez a fantasztikus törekvéshez" és ha a NOB tagjait kell meglágyítani, arra ott a zene, amely egyetemes és határok nélküli.