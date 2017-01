A trükkös Patriots NFL-rekordot döntve jutott a Super Bowlba

Az NFL vasárnapi konferenciadöntőin két kiütéses győzelemmel dőlt el a Super Bowlba jutás sorsa. Tom Brady a hetedik Super Bowljára készülhet a New England Patriots élén, míg az Atlanta Falcons 18 évnyi szünet után jutott a nagydöntőbe.

Az izgalmak elmaradtak a Super Bowl résztvevőiről döntő két vasárnap esti mérkőzésen, hiszen az Atlanta Falcons (NFC) és a New England Patriots (AFC) is fölényesen nyert hazai pályán, és váltott jegyet ezzel az 51. Super Bowlra, Houstonba.

A Packers kifogyott a varázslatokból

Mindenki szoros meccset várt az NFC-döntőtől, de a Green Bay Packers elképesztő menetelése simán véget ért: az Atlanta Falcons magabiztosan, 44-21-re verte Aaron Rodgerséket.

A sérülésektől sújtott Packers nem tudott mit kezdeni a teljes fordulatszámon pörgő atlantai támadókkal, akik az első félidőben 24 pontot szereztek a Green Bay többnyire szenvedő védelme ellen, míg a Packers egyetlen mezőnygólkísérletig jutott, azt viszont a múlt hét hőse, Mason Crosby 41 yardról kihagyta.

A Falcons szinte úgy szerzett TD-t, ahogyan akart. Matt Ryan irányító egy 14 yardos TD-t is futott a második negyedben: ez volt 2012 óta az első, és karrierjének leghosszabb futott touchdownja

A helyzetet csak súlyosbította, hogy a Rodgerst eddig olyan hatékonyan oltalmazó támadófalból három játékos – Lane Taylor, Bryan Bulaga és T.J. Lang – is kiesett meccs közben, így nem kapta meg az erős passzjátékhoz szükséges védelmet az offense line-tól, a Falcons védői viszont felnőttek a feladathoz.

Jalen Collins Falcons-cornerback konkrétan a gólvonalon csavarta ki a Packers-fullback Aaron Ripkowski kezéből a labdát, a passzaira híresen vigyázó Rodgers pedig egy interceptiont is dobott.

A 23 éves Collins a rájátszás egyik legszebb labdaszerzését erőszakolta ki, miközben a Green Bay TD-ért támadott Forrás: AFP/2017 Getty Images/Tom Pennington

Az irányítót kétszer is a földhöz vitték: az egyik sacket Ra'Shede Hageman defensive end szerezte, aki szinte kabaréba illő mozdulattal, jószerivel a cipőfűzőjénél fogva húzta ki a menekülni próbáló Rodgers lábát.

Julio Jones nem emberi

Míg a Packers elkapói közül többen is sérülésekkel küzdöttek – köztük Jordy Nelson is, aki azért két törött bordával is vállalta a meccset, és szerzett is egy touchdownt –, addig Julio Jones, Matt Ryan kedvenc célpontja, noha szintén nem teljesen egészségesen lépett a pályára, mindössze kilenc elkapásból 180 yardot és két touchdownt is összehozott. Az egyik TD-t ráadásul egy emlékezetes, 73 yardos elkapásból szerezte, ahol játszi könnyedséggel takarította el az útjából a rárontó Packers-védőket.

A másik, már-már cirkuszi Jones-mutatvány egy olyan elkapás volt, amikor a játékos a levegőben megpördülve kapta el Matt Ryan passzát, és az odaérő két Packers-védő sem tudta elvenni tőle.

Rodgers mindent megpróbált

Az NFC-döntőt végül tiszteletre méltó statisztikákkal záró Aaron Rodgers – 287 passzolt yard, három touchdown – tényleg mindent bevetett, hogy valahogy felrázza a csapatát. A meccsen ráadásul ő futotta a legtöbbet a Packers játékosai közül, négy kísérletből 46 yardot szerzett, a leghosszabb futása pedig 28 yardos volt.

Majdnem egy touchdownt is sikerült szereznie futva, de abban végül megakadályozta Robert Alford, az atlantaiak cornerbackje is, akit Rodgers olyan elszántan próbált eltakarítani az útból, hogy a sisakját is letépte, ami 15 yardos büntetést jelentett a Packersnek.

Afford ráadásul egy csodálatos műesést is bemutatott a lefújás után.

Matt Ryan 392 yardot és négy touchdownt passzolt, valamint egyet futva is szerzett, az Atlanta Falcons pedig ezzel a győzelemmel 1999 után először nagydöntőt játszhat. A nap legőrültebb statisztikája pedig az, hogy ez volt zsinórban az ötödik év, amikor a Green Bay Packerst az alapszakaszban megverő csapat később a rájátszásból is kiütötte. Tavaly az Arizona Cardinals, tavalyelőtt a Seattle Seahawks, 2013-ban és 2012-ben pedig a San Francisco 49ers tett pontot a Packers szezonjának a végére, és mindegyik csapat az alapszakaszban is legyőzte Rodgerséket.

Aaron Rodgers arca mindent elárul Forrás: AFP/2017 Getty Images/Tom Pennington

Dan Quinn Falcons-edző megkapta a Gatorade-fürdőt

Foxboróban a Patriots az úr

A Pittsburgh Steelers az elmúlt kilenc meccsen csak kétszer tudott győzni a New England Patriots ellen, ez a tendencia pedig a 2017-es AFC-döntővel sem fordult meg, hiszen Tom Bradyék 36-17-re győzték le a pittsburghi csapatot.

Tom Brady, a két lábon járó történelem a hetedik Super Bowljára készülhet Forrás: AFP/2017 Getty Images/Al Bello

Az alapszakasz második felében annyira meggyőző teljesítményt nyújtó Steelers-védelemből most fogyott el a szufla. A Tom Brady-vezette Patriots-offense-nek minden húzása bejött, míg a pittsburghi védelem képtelen volt megcsinálni, amit a Denver Broncos tavaly: habár kétszer is a földre vitték Bradyt, jelentősebb nyomást nem tudtak rá helyezni, ráadásul olyan hibákat vétettek, amiket azonnal pontokkal büntetett a Patriots.

A New England-i csapat első touchdownjánál például Chris Hogan elkapóról feledkezett meg a Steelers secondaryje.

Chris Hogan egyébként hajszálra ugyanolyan statisztikákkal zárta a meccset, mint Julio Jones a Packers ellenit: kilenc elkapásból 180 yardot és két touchdownt szerzett. A második touchdownjánál ráadásul Bill Belichick elővette a trükkjátékok legklasszikusabbját, a flea flickert, vagyis az irányító és a futó közti oda-vissza passzt. Itt a ma este csak epizódszerepet játszó Dion Lewis dobta vissza Tom Bradynek a labdát a handoff után, aki ismét Hogant találta meg a touchdownpasszal.

Bell nélkül nem ment

Hogan mellett Julian Edelmannak sem volt rossz napja, hiszen 118 yarddal és egy touchdownnal zárta a napot, miközben Antonio Brownt, a pittsburghiek első számú elkapóját 77 yardon tartotta a Patriots-védelem. A futójátékot ugyanakkor mindkét csapat mellőzte, hiszen a Steelers 54, míg a Patriots 57 yardot szerzett a földön. Le'Veon Bell ágyéksérülés miatt már az első negyedben elhagyta a pályát, a helyére beálló DeAngelo Williams pedig ugyan szerzett egy touchdownt, de összességében mégsem volt képes igazán pótolni a Steelers elkapásokkal is veszélyes sztárfutóját. A Patriotsnál LeGarrette Blount egy touchdownra és 47 yardra volt jó, és amikor megindult, a komplett Steelers-védelem is csak alig tudta megállítani.

Ben Roethlisberger végül egy eladott labdával, 314 passzolt yarddal és egy touchdownnal zárta az AFC-döntőt, míg Brady neve mellé 384 yard és három touchdown került. A New England Patriots ezzel a rekordot jelentő kilencedik, a Brady-Belichick-páros pedig a hetedik Super Bowlját játssza két hét múlva vasárnap az Atlanta Falcons ellen, amelynek eddig négy alkalomból egyszer sem sikerült Tom Brady ellen győznie.

Eredmények

NFL, konferenciadöntők

Atlanta Falcons-Green Bay Packers: 44-21

New England Patriots-Pittsburgh Steelers: 36-17