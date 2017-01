Csoportelsőként jutottunk ki az asztalitenisz Eb-re

A magyar női asztalitenisz-válogatott negyedik mérkőzését is megnyerte a csapat Európa-bajnokság selejtezőjében, és így százszázalékos teljesítménnyel, csoportelsőként kvalifikálta magát a szeptemberi luxemburgi Eb-re.

Eredmény, nők, J csoport:

Magyarország-Svédország 3-1

Póta Georgina-Matilda Ekholm 3-1 (6, -6, 4, 9)

Madarász Dóra-Li Fen 2-3 (5, 11, -7, -3, -6)

Pergel Szandra-Linda Bergström 3-2 (-8, -5, 8, 9, 10)

Póta-Christina Kallberg 3-0 (6, 10, 14)

Az első meccsen Póta azzal az Ekholmmal játszott, akivel a múlt héten, párosban remek győzelmeket aratott, és vasárnap ezüstérmet szerzett a budapesti World Tour-versenyen. Póta szinte végig kézben tartotta a mérkőzést, és többször is látványos megoldásokkal szórakoztatta közönséget.

Sikere után Madarász Dóra azzal a tudattal állt asztalhoz a 2013-as egyéni Európa-bajnok Li Fen ellen, hogy ha nyer legalább két játszmát, csapata már biztosan csoportelső. Madarász nem hagyta sokáig izgulni a társait és a publikumot, ugyanis már az első két szettet begyűjtötte - az elsőt könnyedén, a másodikat kiélezett csata után -, ezután azonban volt szekszárdi klubtársa átvette az irányítást, fordított, és ezzel a svédek kiegyenlítettek.

Pergel Szandra játszik a svéd Linda Bergström ellen az asztalitenisz Európa-bajnokság női selejtezőjében Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A harmadik párban Pergel Szandra, aki a budaörsi klub asztaliteniszezőjeként duplán hazai pályán játszott, a sírból hozta vissza a mérkőzést a világranglistán nála több mint ötven hellyel hátrébb rangsorolt Linda Bergström ellen. A rivális már 2-0-ra és a harmadik szettben 8-7-re vezetett, a magyar játékosnak innen sikerült fordítania.

Zárásként Póta három szettben verte Christina Kallbergt, és ezzel el is dőlt a találkozó.

A győzelemmel búcsúzott a kapitány

"Rosszabb esetben az első két meccs után 0-2-re is állhattunk volna, mert Póta Gina az utóbbi időben kétszer is kikapott Ekholmtól, úgyhogy nyugodtságot adott, hogy az első meccset neki sikerült megnyernie" - értékelt Téglás Péter, akinek ez volt az utolsó meccse a női válogatott edzőjeként. - "Aztán Madarász Dóri megnyerte az első két szettet, így gyakorlatilag el is dőlt a fontos kérdés. Azért jobb, hogy Pergel Szandi nem 0-2-nél játszotta a mérkőzését, amely nagyon izgalmasan alakult. Minden jó, ha a vége jó, kétszer is 3-1-re vertük a svédeket, ez mindenképpen jó eredmény."

A szakember, aki 2005 augusztusa óta volt a női válogatott kapitánya, hozzátette: eddig nem foglalkozott azzal, hogy ez a búcsúmeccse, mint mondta, majd mostantól foglalkozik ezzel a kérdéssel, valószínűleg már kedden este lesz egy kis ünnepség, február 1-jétől pedig Luxemburgban folytatja a pályafutását.

Téglás Péter Forrás: moatsz.hu

Az Eb-selejtezős csoportokban minden csapat egyszer otthon és egyszer idegenben játszik/játszott a másik kettővel. Az első körben a magyarok 3-0-ra nyertek a vendég Belgium ellen, aztán 3-1-re győztek Svédországban, majd 3-0-ra Belgiumban. A tíz csoportelső az úgynevezett bajnoki divízióban, a tíz csoportharmadik a második osztálynak számító challenge divízióban szerepelhet a szeptemberi luxemburgi Eb-n. A tíz csoportmásodikat öt párba sorsolják, és az öt oda-visszavágós párharc győztese a bajnoki divízióban, az öt vesztes pedig a challenge divízióban játszhat.

A J csoportban márciusban még rendeznek egy svéd-belga összecsapást, de ez a magyarok első helyét már nem befolyásolja.

Simán kikaptak a férfiak Ausztriában

A magyar férfi csapat kedden 3-0-ra kikapott a címvédő osztrák együttes vendégeként az asztaliteniszezők Európa-bajnoki selejtezősorozatában. Az európai szövetség honlapjának beszámolója szerint a waizenkircheni összecsapáson Nagy Krisztián és Kosiba Dániel is három játszmában vesztette el mérkőzését, és Lakatos Tamás is csak egy szettet tudott nyerni.

Sikerével az osztrák csapat biztosította csoportelsőségét, a magyarok március 7-én hazai pályán a dánokkal vívnak ki-ki mérkőzést a második helyért.

