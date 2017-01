Mi legyen a gyerekkel, ha úgy fut, mint Usain Bolt?

Azt nem tudjuk, mennyit futott 60 méteren Usain Bolt 15 éves korában, azt azonban igen, hogy a múlt vasárnap volt egy magyar srác, aki 6,88-as idejével a világ leggyorsabb 15 éves futójának számít. De mi legyen most? Eddzen mindennap kőkeményen, hátha ő lesz az a fehér futó, aki felveszi a versenyt a színes bőrűekkel? Az edzője, az apja és ő maga is egy egészen másik úton próbál sikeres és egyben boldog sportoló maradni.

Mit tehet egy apa, ha azt látja, hogy a fia kiugróan tehetséges egy sportban, és akár nagyon magas szintre is eljuthat? "Nem szeretem azt a szót, hogy tehetség, én maximum azt mondom, hogy reménység. Mint ahogyan megszüntetném a korosztályos, egyébként sem hivatalos világrekordokat, mert még nem adnak reális képet egy fiatalról" - fordul felénk a Honvéd futófolyosóján Illovszky Dominik apja, Viktor, aki nagyon figyel arra, hogy a fia a földön maradjon, és ne kergessen irreális álmokat.

Az időeredmény most még másodlagos

Szerinte a lényeg, hogy - a két évvel idősebb bátyjával, a szintén korosztályos válogatott, gátfutó Dániellel - élvezzék a sportot, és közben jól menjen nekik a tanulás is. Az időeredmény másodlagos, még akkor is, ha könnyen leellenőrizhető, hogy Illovszky Dominik 12 éves kora óta minden évben elérte a világ legjobb korosztályos eredményét 60 vagy 100 méteren. A legjobb időket ő is megkeresi, de nem azért, hogy bekerüljön a Guinness-rekordok könyvébe.

Kisebb sérüléssel bajlódva, idény eleji formában is ő a leggyorsabb (a képre kattintva galéria nyílik) Fotó: Adrián Zoltán - Origo

"Engem nem érdekel, ha világcsúcsot futok, az csak egy eredmény, amiből azt látom, hogy mit kellene tudnom ahhoz, hogy világszinten is ott legyek a korosztályom leggyorsabb futói között" – avat be a részletekbe.

Távolmaradó táncpartner miatt lett futó

A fiúk hetente csak háromszor gyakorolnak, így megmarad a sportág szeretete, alig várják, hogy kezdődjön a következő edzés, nem égnek ki, és most még semmilyen kötelezettségük nincsen az atlétikát illetően.

Közben persze nem lehet nem észrevenni, hogy Illovszky Dominik előtt milyen fényes jövő állhat, még akkor is, ha a sprinttávok százból kilencvenkilenc esetben a színes bőrű futók felségterületének számítanak. De mint mindenben, a kivétel itt is erősítheti a szabályt. Ott van például Christophe Lemaitre, a franciák fehér bőrű csodafutója, aki Rióban egy fergeteges hajrával elérte a dobogós helyet 200 méteren, vagy Kovács Attila, aki 1987-ben Linford Christie mögött lett világbajnoki negyedik egy olyan 100 méteres vb-döntőben, ahol a később eltiltott Ben Johnson, illetve az aranyérmet kiérdemlő Carl Lewis is futott.

"Nem érdekel, ha világcsúcsot futok" Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Illovszky Dominik gyerekként táncolni szeretett volna, csakhogy a párja egy alkalommal nem ment el vele egy próbára, így az alig hétéves kisfiú csalódottságában leugrott a Honvédhoz, hogy megnézze, mit művel ott a bátyja, aki csak azért kezdett atletizálni, mert javítani kellett a mozgáskoordinációján.

Az öcsnek nagyon tetszett, amit lát, ahogyan az atléták készülnek az edzésre, bemelegítenek, gyakorlatokat végeznek, majd vágtáznak néhány komolyabbat.

Az első nagy eredményét aztán 12 évesen érte el, ekkor foglalkozott vele először a magyar sajtó, a 60 méteren elért 7,26-os eredménye ugyanis nem hivatalos világrekordnak számított. A fiú azóta is rendre figyeli, hogy milyen időt dobnak ki az atlétikai oldalak az ő korosztályában, mert eldöntötte, hogy minden esetben a rekordokhoz méri magát, hogy megtudja, hol jár a legjobbakhoz képest. Eddig évről évre siker koronázta a próbálkozásait, többször századra pontosan megjósolta, hogy milyen időre lesz képes.

A legjobb 2002-ben született futó

Hatvan méteren máris övé a legjobb 2017-es magyar eredmény, pedig a múlt vasárnapi, székesfehérvári felkészítő versenyen kulcscsontsérüléssel, idény eleji formában indult el, és ért célba parádés eredménnyel.

Fotó: Adrián Zoltán - Origo

"Nem az volt a lényeg, hogy életünk legjobbját fussuk" - mondta a futásról, amelyen 6,88-ot sikerült elérnie, ez egy századdal jobb, mint az eddigi egyéni csúcsa. Ha megnézzük az all-athletics.com "ifjúsági vagy annál fiatalabb futók" 2016-2017-es ranglistáján, láthatjuk, hogy Illovszkynak még a környékén sincs olyan futó, aki olyan fiatal lenne, mint ő. A többség 1999-ben vagy 2000-ben született, ő pedig 2002-ben. De ettől még nem hiszi azt, hogy ő a legjobb. "Ez egy nem hivatalos rekord, méghozzá azért, mert

ilyen korban lehet, hogy valaki sokkal magasabb, izmosabb, többet edz a másiknál, ezért számítják csak 18-19 junior kortól az igazi világcsúcsokat."

Ifjúsági korú vagy annál fiatalabb futók 2016-2017-es toplistája 60 méteren, fedett pályán - csak a születési dátumokat nézzék! Forrás: All-Athletics.com

Számára azonban most nem is ez számít igazán. "Örülök, hogy semmit nem kell muszájból megtennem, élvezhetem a futást, a versenyzést, az egész atlétikát."

Azt pedig el tudják-e képzelni, hogyan esik egy karriere csúcsán lévő magyar futónak, amikor egy 14 éves kissrác lenyomja a döntőben? Nem jól, pedig tavaly ez történt, amikor hősünk 10,59-es eredménnyel második lett az ob döntőjében.

Illovszky azonban annyira szerény srác, hogy mára teljesen befogadta a mezőny, senki nem akar keresztbe tenni neki, pedig van olyan sportág, ahol ismerünk ilyen sztorikat.

A futó elmondta, nagyon boldog, hogy a felnőttek között versenyezhetett, mert rengeteget tanult tőlük, és ezért köszönettel tartozik a Honvédnak és a Magyar Atlétikai Szövetségnek a sok segítségért.

Illovszky Rudolf nyomdokain "Az Illovszky-genetika mind mentálisan, mind fizikálisan megtalálható a fiúkban. Látszik a robbanékonyság és a lobbanékonyság mind a kettőjükön. Büszkék arra, hogy Illovszkynak hívják őket" - mondja a büszke apa, az egykori korosztályos válogatott futballista Viktor, akinek a Vasas-legenda Illovszky Rudolf a nagybátyja volt. "Többször jártunk már az Illovszky-stadionban, edzettünk, lépcsőztünk is ott, és meccsre is jártunk, hogy átérezzék a hely hangulatát. 2008-ban halt meg Rudi bácsi, a fiaim még nagyon fiatalok voltak, de találkoztak vele. Akárhová megyünk, érezzük, hogy az Illovszky név egy rang, és vigyázni kell rá."

Edzőjének, az egykori több mint 25-szörös magyar bajnok sprinter Könye Irmának nagy tervei vannak vele, de ezeket a lehető legoptimálisabb módon igyekszik elérni a futóval közösen. A 6,88-os eredmény szerinte is nagyszerű idő - tavaly Sipos János 6,74-dal lett magyar bajnok -, de szeretné, ha ennél jobbat tudna idén. "Domi most még nincsen csúcsformában, de eddig csak a mozgására figyeltünk. Még vannak hibák, ezeket igyekszünk kiküszöbölni."

Segített a testszobrászat

Tizenkét évesen például még kinyújtott könyökkel futott. "Túlságosan közel volt a könyöke a testéhez. Segített Szabó Krisztina gyógytornász, aki egy ún. redcorddal és testszobrászattal 'behelyezte' a testét. Ma már sokkal lazábban tud futni Domi, sokkal szebb a karmunkája, csak most már bele kell raknia a megfelelő erőt is. Még a jobb lábával van baj, mert előfordul, hogy levegősen rakja előre a rajtra, ahelyett, hogy gyorsan tenné. Ez történt Székesfehérváron is, ahol a rosszabb rajt után már nagyon szép volt a mozgása."

Könye Irma Fotó: Adrián Zoltán - Origo Gyurta Dániel példája nem mérvadó Gyurta Dániel 15 évesen olimpia ezüstérmes volt 200 méter mellen, ám az úszás nem hasonlítható össze a futással. "Az úszók négyéves korban kezdik a sportot, míg a futók tízévesen. Mi továbbmegyünk a korban, akár 34 éves korig is futhat egy sprinter" - magyarázza Könye Irma. De a többszörös magyar bajnok sprinter Pauer Géza még ma, 41 éves korában is aktív. "Ő is egy őstehetség, 19 évesen kezdte, volt két olimpiája, és a másodikon két kört futott, és igen, Usain Boltot megverte, legyünk már büszkék rá! Ő sem volt izgulós típus, csak azért izgult, hogy jól fusson."

Az edző jobb időt szeretne, de nagyon óvatosan nyúl a reménységhez, érzi, hogy ha kijelentené, például, hogy márpedig két századot márciusig javítanod kell a legjobb idődön, akkor abból nem javulás lenne, hanem romlás. "Görcsössé válna, mert azt hinné, ezt muszáj neki. De ha mindig élvezi a futást, akkor felszabadulnak az energiák, és még jobban tud futni. De azért sem mondhatjuk neki, hogy márpedig ennyit kell futnod, mert a szabadidejét áldozza fel a sportra. Idővel egy napot hozzátehetünk majd a heti három edzéshez, és ha junior lesz, elkezdhetünk kondizni - de addig erről szó sem lehet, hiszen a pubertás korban még az izomzat, a csontozat fejlődik.

Ha elkezdjünk pszichésen tenni rájuk a terhet, akkor kikészülnek a gyerekek, jön a sérülés, mert az idegrendszer vezeti az izomzatot."

Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Tizennyolc éves kortól viszont már komolyabban kell venni mindent, pedig "Domi már most is szépen fókuszál, pihen - mondja az edző -, és tudja, mit szeretne futni". Az adottságain túl a legnagyobb erénye, hogy felszínre tudja hozni a benne rejlő tehetséget.

Az idei célok az időeredményeknek megfelelően már nem annyira óvatosak, mint korábban. Könye Irma szeretné, ha a győri EYOF-on (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) jól szerepelne a futó, és bekerülne a felnőttválogatottba a 4 x 100 méteres váltóban.

6,87-et is futott már 60 méteren - igaz, akkor hátszél is segítette:

Illovszky példaképe nem Usain Bolt, nem Justin Gatlin és nem Carl Lewis, hanem - Pauer Géza. Szerinte mostantól kezd érdekes lenni a fiatal futó pályafutása. "10,59 másodperc száz méteren 14 évesen - ez egy rendkívül jó eredmény világszinten is. Innentől a nagyon kemény munka, a tehetség, a háttér egyaránt nagyon fontos a töretlen fejlődés érdekében. Bízzunk benne, hogy ő lesz a fehér Usain Bolt. De ez még 5-10 év legalább. Már több éve látom a fejlődését, folyamatosan javul, a mostani szezonban ugrott még egy szintet a mozgása. Erős, muszkulárisabb felépítésű, mint a korosztálya általában. Mindenki kíváncsi, mit fog futni idén, aztán majd jövőre, most úgy tűnik, hogy töretlen a fejlődése."

Illovszky Dominik nagy álma, hogy egy futamban szerepelhessen Pauer Gézával, és a jelek szerint erre az idei fedett pályás ob-n sor kerülhet, mert a 15 és a 41 éves sprinter egyaránt azt tervezi, hogy elindul majd. Úgy érezzük, az év egyik nagy versenye lesz a 60 méteres döntő.