Elveszik Usain Bolt egyik olimpiai aranyérmét

Elveszíti egyik olimpiai aranyérmét Usain Bolt, miután az egyik váltótársa, Nesta Carter szervezetében tiltott szert mutattak ki a 2008-as minták újraelemzése során. A jamaicai 4x100-as váltó a kilenc évvel ezelőtti pekingi olimpián lett első Carterrel, és a doppingügy miatt törlik a csapat ott elért eredményét.

Hivatalossá vált, hogy megfosztják Usain Boltot az egyik olimpiai aranyérmétől, mivel kiderült, hogy a 2008-as pekingi olimpián aranyérmet nyert 4x100-as váltó egyik tagja megbukott a doppingvizsgálaton. Nesta Carter kilenc évvel ezelőtti mintájában a stimulánsok közé tartozó metilhexaneamint találtak még tavaly nyáron. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerdán közölte, hogy a jamaicai váltót megfosztják az aranyérmétől, így Trinidad és Tobagóé lesz az olimpiai bajnoki cím, az ezüst Japánhoz, a bronz Brazíliához kerülhet.

Usain Bolt így nem mondhatja el többé magáról, hogy három olimpián is triplázott. A sprinter a 2008-as, a 2012-es és a 2016-os olimpián is nyert 100 és 200 méteren, illetve a 4x100-as jamaicai váltóval, ám a doppingügy miatt most már csak nyolcszoros olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Ezzel lekerült a legeredményesebb atléták örökranglistájának az éléről is, ahol eddig Paavo Nurmival és Carl Lewisszal holtversenyben vezetett. A finn és az amerikai atléta egyaránt kilenc-kilenc olimpiai arannyal rendelkezik.

A jamaicai négyes 37,10-es világrekorddal nyert Pekingben, megelőzve Trinidad és Tobagót Forrás: AFP/Olivier Morin

Tavaly június 3-án került először nyilvánosságra, hogy Nesta Carter volt az a jamaicai olimpiai bajnok, aki fennakadt a 2008-as pekingi játékokon levett doppingminták újraelemzése során.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2016 májusában jelentette be, hogy a pekingi minták közül 454-et újravizsgáltatott, elsősorban olyan sportolókra koncentrálva, akik az augusztusi, riói játékokon is szerepelhetnek. Az eredmények szerint hat sportágban összesen 12 ország 31 versenyzőjének mintája volt pozitív.

Carter és Bolt Forrás: AFP/Olivier Morin

Carter - minden idők hatodik leggyorsabb embere - a jamaicai váltó első embere volt a pekingi váltódöntőben, amelyben a Michael Frater, Asafa Powell, Usain Bolt trióval kiegészülve lett olimpiai aranyérmes. Akkor a váltó 37,10-es világrekordot futott, ezt azóta kétszer is sikerült megdöntenie, annyi különbséggel, hogy Powell helyét Yohan Blake vette át a négyesben. A 2011-es degui vb-n 37,04-gyel nyertek Bolték, a londoni olimpián pedig 36,84-gyes idővel sikerült célba érniuk. Carter mind a három váltónak a tagja volt.