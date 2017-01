Ballangó Mária három éve arra ébredt, hogy nem mozog a lába. Nyolc hónapra kerekes székbe kényszerült, és kiderült, hogy súlyos, csontritkulásos betegsége van. A 45 éves, háromgyerekes anya úgy döntött, bebizonyítja, hogy meg tud gyógyulni, ezért sportolni kezdett, ami olyannyira jól ment neki, hogy tavaly ötödik lett az egyik rangos, hazai fitneszversenyen.

"Egy reggel arra ébredtem, hogy nem mozog a lábam. Nagyon szomorú és elkeseredett voltam. Borzasztó érzés volt, hogy nem tudtam, mi történik velem" - mesélte az Origónak Ballangó Mária.

Az orvosok először azt mondták neki, pihenjen hat hetet, mivel nem érte sérülés, de ez sem segített. Ezek után kerekes székbe kényszerült, mivel a csontja ott tört el, ahol nem lehetett begipszelni. Ekkor tudta meg, hogy olyan betegségben szenved, hogy bármikor eltörhet a csontja.

"Nagyon megijedtem" Forrás: Ballangó Mária

"Nagyon megijedtem, nem tudtam, hogy fogok így élni tovább" - emlékezett vissza a pillanatra, amikor először szembesítették a csontritkulásos betegségével. Még azt is mondták neki, hogy nem fog felépülni, ám ő nem adta fel. Négy hónap után sikerült pár lépést megtennie, és ekkor megfogadta, nemcsak egészséges, de szép és boldog is szeretne lenni. Ezért egy fitneszedző segítségét kérte - úgy, hogy korábban nem sportolt, és az egészséges étkezésről sem tudott semmit.

Megkeresett egy fitneszedzőt Forrás: Ballangó Mária

A Skóciában élő nőnek Kanti Boglárka fitneszedző segített. "Egy közösségi oldalon találtam rá, és szembetűnő volt a sportmúltja és a sporthoz való alázata. Nála jobb embert nem is választhattam volna. A gyerekeimen kívül ő volt az egyetlen ember, aki hitt abban, hogy meg tudom csinálni, és soha nem engedte, hogy egy percig is kételkedjek önmagamban."

Ezek után egyre jobban érezte magát testileg és lelkileg is, olyannyira, hogy az edzőjével közösen úgy döntöttek; olyan szépen formálódik a teste, hogy akár egy fitneszversenyen is elindulhat. Be is adta a nevezését a Hegyvidéki Fitparádén a FitMom kategóriában.

Ám a versenyen sem ment minden simán. A színpadra lépés előtt óriási fájdalmat érzett az oldalában. De mivel ott volt álmai kapujában, erőt vett magán, és - ahogyan felkészült rá - mosolygósan, büszkén megjelent a színpadon, és végül az ötödik helyen végzett.

Szépen formálódott a teste Forrás: Ballangó Mária

"Összeszedtem minden erőmet, és csak arra tudtam gondolni, hogy mindent bele, itt vagy, csináld meg, a fájdalom nem állíthat meg! Nem láthatja senki, hogy fájdalmad van!"

Amikor felment a színpadra, a fájdalom ellenére élete legboldogabb perceit élte meg. "Hihetetlen boldog voltam, nem érdekelt, hogy fáj, semmi nem számított, csak az, hogy ott vagyok a Fitparádé színpadán, és megcsináltam, amiért jöttem."

Szeretne újra színpadra állni Forrás: Ballangó Mária

Utólag persze azt is megnézte, hogy miként festett kívülről.

Akit a színpadon láttam, most már így, kívülről nézve egy olyan ember, aki szembeszáll bármivel, bármit legyőz, hogy az álmát valóra váltsa."

Kiderült, hogy bordatörés miatt érezte a színpadon a fájdalmat, ma viszont már jól van. Igaz, gyógyszereket kell szednie, de boldog, és senkinek nem panaszkodik. "Nagyon jól érzem magam, rengeteg álmom és célom van, amiért minden teszek. Nagyon szeretnék újra a színpadon állni. Csodálatos érzés, amit nem lehet elmondani, csak átélni."