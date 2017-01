A Super Bowlon egy álom már biztosan teljesül

Malcolm Butler, a New England Patriots cornerbackje négy éve még ismeretlen főiskolásként elmondta, hogy egyszer Julio Jones-t, az Atlanta Falcons zseniális elkapóját szeretné fogni, és erre az 51. Super Bowl-on lesz először lehetősége. Matt Ryan kétszer már játszott a Patriots és Brady ellen, sok sikerélménye eddig nem volt, de most jön a harmadik felvonás.

Malcolm Butler sztorija eddig is tiszta Hollywood volt. A legtöbben akkor tanulták meg örökre a nevét, amikor nem draftolt újoncként beverekedte magát a New England Patriots keretébe, és a 2015-ös Super Bowlon elhalászta Russell Wilson passzát, és ezzel csapata lett a bajnok.

Azt hihettük, hogy egy nem túl rangos egyetemen játszva az az egy vágya lehetett, hogy ő egyszer majd az NFL-ben szeretne játszani – valljuk be, ezt már bőven túlteljesítette eddigi produkciójával. De nem, mert ő ennél sokkal konkrétabban is megfogalmazta egyik kívánságát 2012. december 23-án, amikor első évét töltötte az amerikai fociban nem túl magasan jegyzett West Alabama egyetemen.

„Julio Jones ellen akarok védekezni...lol...komolyan beszélek." - olvasható a szélső védő tweetjében. Vélhetően akkor fogalmazódott ez meg benne, amikor látta az Atlanta Falcons elkapóját játszani.

Jones akkor másodévesként már igazi sztár volt, azóta is folyamatosan csúcson van, de csak idén jutott be először csapatával a fináléba. Mivel Butler az AFC-ben szereplő Patriotshoz került, Jones pedig azóta is az NFC-ben szereplő Falcons játékosa, a Super Bowl LI lesz az a meccs (február 5-én), amikor egy ismeretlen főiskolás valahol Nyugat-Alabama egyik kollégiumi szobájában tweetben megfogalmazott vágya teljesülni fog. Az már más kérdés, hogy azóta már nyert egy Super Bowlt, és a New England Patriots elsőszámú szélső védője lett. A nézők mindenestre biztosan élvezni fogják az összecsapást, és vélhetően nem lesz könnyű dolga sem Butlernek sem Jonesnak.

Ryan-Brady

Matt Ryanról ilyen tweetek nem kerültek elő soha, de biztosan látott olyan Patriots-meccset fiatalon, ami után elképzelte, milyen lehet Brady ellen játszani. Kétszer már megtörtént ez, de Ryannek sok öröme nem volt ebben. 2009-ben magabiztos Pats siker született, Brady is jobban játszott, mint Ryan, nem csak a csapata:

Négy évvel később, 2013-ban sokkal izgalmasabb volt a csata, az Atlanta a végén az egyenlítésért is támadott, de 30-23 lett a végeredmény:

A Super Bowl természetesen más lesz, mint ez a két alapszakasz-meccs. Az idei Falcons nagyon egyben van, ráadásul Ryan sokak szerint tuti befutó az MVP-címre (Brady előtt).

A Sport1-en csütörtökön 19 órakor kezdődő Trash Talk kiemelten foglalkozik az NFL főcsoportdöntőivel és a február ötödikei Super Bowl-lal. Sok más érdekesség mellett szóba kerül a Butler-Jones és a Ryan-Brady párharc is.