Vakon, lábak és kezek nélkül a Mount Everest csúcsán

Sokan egy életet szánnak arra, hogy egyszer felállhassanak a világ tetejére, közben pedig méltatlanul kevés szó esik a magashegyi teherhordókról. A serpa egy tibeti és nepáli népcsoport, a magas völgyekben élnek, és helyismeretüknek, teherbíró képességüknek köszönhetően megkerülhetetlen segítői lettek a különböző Himalája-expedícióknak. Nem véletlen, hogy a Mount Everestre is a legtöbbször két serpa jutott fel, Apa Sherpa és Phurba Tashi Sherpa, mindketten nepáliak, és mindketten 21-szer álltak fent a világ tetején.

Az 1960-ban született Apa Sherpa édesapja akkor halt meg, amikor a fia 12 éves volt. Apa Sherpa otthagyta az iskolát, és magashegyi teherhordó lett, a külföldi hegymászók segítésével szerzett pénzt, hogy eltartsa családját (édesanyját és öt testvérét). A csúcsot 30 évesen, 1990-ben érte el először, utoljára pedig 2011 májusában mászta meg az Everestet. Ma már családjával az Egyesült Államokban él.

Az 1971-es születésű Phurba Tashi Sherpa nem csak a Mount Everestre ment fel a legtöbb alkalommal, nyolcezres hegycsúcsra is ő ért fel a legtöbbször, összesen harmincszor (21 Mount Everest, 5 Cso-Oju, 2 Manaszlu, 1-1 Sisapangma és Lhoce). Háromszor mászta meg az Everestet 2007-ben, mind a háromszor egyedül. Ő volt az első, aki megcsinálta azt, hogy a déli oldalról feljutott a csúcsra, majd három nap pihenő után a másik irányból is megmászta a világ legmagasabb hegyét. A 2014-es tragédia után vonult vissza, amikor egy lavina maga alá temetett és megölt 16 nepáli hegymászót.

A nem nepáli vagy tibeti hegymászók közül a legtöbbször, 15-ször az amerikai Dave Hahn jutott fel a csúcsra, oxigénpalack nélkül a nepáli Angrita Sherpa tartja a rekordot (10-szer mászott fel 1986 és 1996 között), a nők közül pedig Lhakpa Sherpa jutott fel a legtöbbször (7).

A hivatalos adatok szerint az új-zélandi Edmund Hillary és a nepáli Tenzing Norgay Sherpa voltak az elsők, akik 1953-ban meghódították a csúcsot.

Több mint húsz év kellett ahhoz, hogy az első nő is feljusson a Mount Everestre, Junko Tabei volt erre képes 1975-ben. A japán hegymászónő 36 évesen döntött úgy, hogy nekivág a világ legmagasabb hegyének, méghozzá ugyanazon az útvonalon, amelyen Hillaryék is feljutottak 1953-ban. Tabeit és társait, a 6300 méteren lévő táborukat elsodorta egy lavina, a japán hegymászónő hat percre elveszítette eszméletét, de a serpája kiszabadította őt a hó alól. Tabei nem fordult vissza, 12 nappal később, első próbálkozásra feljutott az Everest csúcsára. Tavaly októberben halt meg rákban.

A téli időszakban a lengyel Leszek Cichy és Krysztof Wielcki volt az első, aki a csúcsra ért még 1980-ban. A legjobb idő május 10. és 30. között van az Everest megmászására, de a csúcson még ekkor sincs fagypont feletti hőmérséklet. Nyáron mínusz 19, télen mínusz 36 fok körül van fent, a lengyelek februárban, helyenként mínusz 42 fokban küzdötték fel magukat a csúcsra.

A gyönyörű hegy, a Gasherbrum kistesó

A Földön tizennégy 8000 méternél magasabb hegycsúcs létezik, mindegyik Ázsiában. A 13. legmagasabb a Gasherbrum II (G2 - 8032 méter). A Karakorum hegység, ahol ez a csúcs is található, szerkezetileg szinte azonos a Himalájával, de a földrajztudomány külön kezeli. A hegyvonulat több mint 60 csúcsa emelkedik 7000 méter fölé, itt található a Föld második legmagasabb csúcsa is, a K2. A Gasherbrum II-t egyébként a Karakorum negyedik hegyének is hívják, innen a K4 elnevezés is. A közhiedelemmel ellentétben egyébként a hegy neve nem fénylő falat jelent, hanem a tibeti balti nyelvjárás alapján a rgasha (gyönyörű) és a brum (hegy) szavakból áll össze. A hegység a sarkvidékek után a gleccserekben leggazdagabb vidék a Földön, a G2 eléréséhez a Föld egyik leghosszabb gleccserén, a 63 km hosszú Baltorón kell végigsétálni. A sziklás út hullámzó morénái között az ember igazán elkezdi megérteni a nagyság fogalmát. A G2-ről sok hegymászó megpróbál feljutni a Gasherbrum I 8068 méteres csúcsára is, ahogy azt szerette volna 2003-ban az a magyar csapat is, amely végül az időjárási viszonyok miatt csak a kisebbik csúcsra tudott feljutni. Ez volt az első magyar hegymászócsapat, amely feljutott a Gasherbrum II-re, ráadásul oxigénpalack használata nélkül. A csapat tagja volt Klein Dávid is, valamint Erőss Zsolt, Mécs László, Nedeczky Júlia és a magyar női magasságrekodot tartó Ugyan Anita, míg egy nappal később a csapat másik fele, Ács Zoltán, Csíkos József, Csollány Katalin és Vörös László ért fel a csúcsra.