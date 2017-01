Új bajnokot avattak az év első szuperversenyén

Az esztendő első szuperversenyén, a hollandiai Wijk aan Zeeben megrendezett hagyományos tornán új bajnokot ünnepelhettek. A Fülöp-szigetek egykori első számú sakkozója, a 2014-ben amerikai színekbe „átigazolt”, 23 esztendős Wesley So veretlenül, egypontos előnnyel nyerte meg a 79. Tata Steel Chess 2017 nevet viselő viadalt. Sikerének értékét növeli, hogy a háromszoros világbajnok norvég Magnus Carlsent sikerült megelőznie.

A sakktörténelemben nagy népszerűségnek örvend a hagyományos torna. 2000-ig a Hoogovens Művek támogatta főszponzorként a viadalt, majd a privatizáció után a brit Corus lett a fesztivál főtámogatója, egyúttal névadója. 2011-ben aztán az indiai Tata Steel vette át a sakkozás kiemelt mecénásának szerepét. A holland tengerparti városka két és fél hétig minden évben sakklázban ég, majd rövid pihenő után már a következő versenyre készül.

Rendőri készültség Wijk aan Zeeben: fogadni mernénk, hogy ők is tudnak sakkozni Forrás: AFP/Robin Van Lonkhuijsen

Remek hangulatú a világhírű sakkfesztivál, ahol természetesen a 14 résztvevős szuperverseny áll az érdeklődés középpontjában, amely idén 21-es kategóriájú volt a 2751-es Élő-átlaggal. A holland rendezők soha nem éltek az Élő-pontszámok varázsában, mindig felkarolták az ifjú tehetségeket, a nagymesterverseny első helyezettje pedig a következő évi szuperverseny meghívottja lett. Az idei torna előtt holtversenyben vezetett az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand és a norvég Magnus Carlsen öt-öt tornagyőzelemmel, a viadalon 33 esztendősen az örmény Levon Aronjan már veteránnak számított, négyszer ünnepelték győztesként.

Wijk aan Zee: komolyan veszik a játékot Forrás: BELGA/AFP/Robin Utrecht

Ellopta a show-t

Érdeklődéssel vártuk New York-i világbajnoki döntőjük után Magnus Carlsen és Szergej Karjakin újabb versengését. A szervezők sem gondolhatták, hogy a részvételének biztosítása érdekében megkezdett tárgyalások után öt hónap alatt az amerikai Wesley So ekkora sztárrá növi ki magát. A Grand Chess Tour 2016 (GCT) első klasszikus versenyén St. Louisban veretlenül lett első, a bakui sakkolimpián az aranyérmes amerikai válogatott legjobb pontszerzőjeként vehetett át két aranyérmet.

A GCT utolsó állomásán, Londonban is megőrizte veretlenségét, és a sorozat győzteseként vehette át a trófeát, valamint sikereinek jutalmaként a 295 ezer dollárról kiállított csekket. So honfitársait, Hikaru Nakamurát és Fabiano Caruanát előzte meg.

Wesley So mattot adott a mezőnynek Wijk aan Zeeben Forrás: AFP/Joel Saget

A világbajnok Magnus Carlsen a sorozaton túlzsúfolt versenyprogramja miatt csak a két rapid- és villámversenyt vállalta Párizsban és Leuvenben.

Wijk aan Zeeben So, már a világranglista negyedik helyezettjeként, a +2800 Élő-pontos elit tagjaként rajtolt, a sorsolás szeszélye folytán a nyitányon rögtön Carlsennel mérkőzhetett meg, és óvatos játékkal remizett.

Egy kis szerencse és jó stratégia

So ezután a harmadik fordulóban nagy gyötrelmeket élt át, ugyanis Rapport Richárd remek játékkal rukkolt ki. Kreatív sakkja kivívta a legnagyobb elismerést, a 33. lépésben azonban nyerő lépés helyett hibás kombinációval hátrányba került, So fordított, vezéráldozattal döntő előnybe került. A szerencsés megmenekülésnek köszönhetően az amerikai sakkozó mesterhármast ért el, és okos taktikával, a kalandokat és a felesleges kockázatvállalást kerülve játszott tovább. Stratégiája tökéletesnek bizonyult, és a hajrában még két partit nyert.

Wesley So utoljára Bilbaóban, a Masters Final viadalon szenvedett vereséget, akkor Magnus Carlsentől kapott ki, azóta 56 partit vívott a sakkvilág legjobbjaival szemben vereség nélkül.

So végső sikeréhez nagymesterünk bravúrja is kellett, a nyolcadik fordulóban Rapport legyőzte a regnáló világbajnokot. Carlsen rossz napot fogott ki, Ricsi tökéletesen használta ki az esélyét.

Joggal reméltük, hogy Rapport a nyeréssel szárnyakat kap, de nem tudott előrelépni, öt vereséggel végül csak a 13. helyen végzett. Nagy csalódásként élheti meg, hogy a FIDE ranglistáján tavaly szeptemberben 2752-vel még 16. volt, azóta 60 Élő-pontot vesztett. Sebezhető megnyitási repertoárja, fölösleges kalandokba bocsátkozó taktikája, türelmetlen játéka a legjobbakkal szemben nem lehet eredményes.

Egy bajnoknak sem lehet mindig jó napja

Magnus Carlsen végül másodikként végzett, érezhető volt játékán, hogy a vb-döntőre való hosszas készülés, majd a kiélezett küzdelem, a rájátszásban kivívott címvédés sok energiáját emésztette fel. Az utolsó fordulóban riválisai, az örmény Levon Aronjan és a kínai Vei ji azonban nem tudtak megbirkózni a fokozott feszültséggel.

Magnus Carlsen figyeli Wesley So (jobbra) egyik partiját Forrás: All rights reserved/Alina L'ami

Aronjan maga sem tudta eldönteni, hogy mekkora kockázatot vállaljon a játszmáig még nyeretlen orosz Dmitrij Andrejkinnel szemben, a bizonytalansága vereséghez vezetett. A mezőny legfiatalabb tagja, a 17 éves kínai Vei Ji kevesellte a holtversenyes második helyet, a lengyel Radoslaw Wojtaszek ellen többször is elkerülte a döntetlent, hol lépésismétléssel, hol örökös sakkal, végül azonban mattot kapott, és vereségével lecsúszott a dobogóról.

Az indiai Baskaran Adhiban holtversenyes harmadik helye újoncként nagy bravúr. Gyengébb rajtja után a nyitásokat jól variálva érte el sikerét. A viadalon a 91 játszmából 34 végződött döntéssel, Jan Nepomnjacsij, Rapport Richárd és Loek van Wely tizenöt partiban szenvedett vereséget.

A 79. Tata Steel Chess szuperverseny végeredménye:

1.Wesley So (amerikai, 2808) 9 pont

2. Magnus Carlsen (norvég, 2840) 8

3–5. Baskaran Adhiban (norvég, 2653), Levon Aronjan (örmény, 2780) és Vei Ji (kínai, 2706) 7,5

6–7. Szergej Karjakin (orosz, 2785) és Pavel Eljanov (ukrán, 2755) 7

8. Anish Giri Holland, 2773) 6,5

9–11. Pentala Harikrishna (indiai, 2766), Dmitrij Andrejkin (orosz, 2736) és Radoslaw Wojtaszek (lengyel, 2750) 6

12. Jan Nepomnjacsij (orosz, 2767) 5

13. Rapport Richárd (magyar, 2702) 4,5

14. Loek van Wely (holland, 2695) 3,5

Íme, az idei Wijk aan Zee-i szuperverseny végeredménye Forrás: Origo

A teljesítmények az Élő-pontszámok változásainak tükrében: Wesley So +14,1, Magnus Carlsen –1,7, Baskaran Adhiban +30,5, Levon Aronjan +4,5, Vei Ji +18,5, Szergej Karjakin –1,6, Pavel Eljanov +4,3, Anish Giri –4,2, Pentala Harikrishna –7,8, Dmitrij Andrejkin –2,1, Radoslaw Wojtaszek –4,9, Jan Nepomnjacsij –17,9, Rapport Richárd –9,6, Loek van Wely –20.

A döntő játszma részletei

A befejező forduló előtt Wesley So félpontos előnnyel vezetett Magnus Carlsen, Levon Aronjan és Vei Ji előtt. Sötéttel a játszmáig még nyeretlen orosz Jan Nepomnjacsijjal mérkőzött meg. A tavalyi bakui sakkolimpia rangadóján, az orosz–amerikai párharcban is farkasszemet néztek egymással, So sötéttel győzte le az orosz nagymestert, 2-2-re mentette a meccset. Nepomnjacsij Bakuban az olasz megnyitás mellett voksolt, Wijk aan Zeeben a vezérgyalog megnyitást választotta.

Wesley So nem hiába törte a fejét Forrás: All rights reserved/Alina L'ami

Kevesen számítottak arra, hogy a tavalyi Tal emlékverseny győztese már a nyitásban rossz tervet választ, So 11...Fb7!-tel döntő előnyt ért el. Vezért nyert bástya és futó ellenében, a világos király sebezhető helyzete miatt a játszma – és ezzel a viadal első helyének sorsa – eldőlt, 28 lépést követően So tornagyőztes lett.

Nepomnjacsij,J (2767) – So,W (2808)

Vezérgyalog megnyitás [D00]

1.d4 Hf6 2.Fg5 d5 3.Hd2 c5 4.dxc5 e6 5.e4 h6 6.Fh4 dxe4 7.Ve2 Va5 8.0-0-0

Jan Nepomnjacsij a 8.c3 Hbd7 9.Hxe4 (9.b4 Va3 10.Fxf6 Hxf6 11.Ve3) 9...Hxe4 10.Vxe4 Vxc5 11.Bd1 változat esélyeit kevesellte?

8...Vxa2

Forrás: Origo

9.Vb5+?

A nagyon rossz formában sakkozó orosz nagymester a 9.Fxf6 Va1+ 10.Hb1 gxf6 11.Vxe4 a6 12.He2 Hd7 13.c6 bxc6 14.Hd4 folytatásban egyenlő eséllyel játszhatott volna.

9...Hbd7 10.c6? bxc6 11.Vxc6

Forrás: Origo

11...Fb7!

Ezt a lépést elnézte világos, döbbenetes, de akár fel is adhatta volna a játszmát.

12.Vxb7 Va1+ 13.Hb1 Bb8 14.Vxb8+

A vezér nem menekülhet. 14.Vc6-ra 14...Vxb2+ 15.Kd2 Fb4+ 16.Ke3 0-0 után vége a dalnak.

14...Hxb8 15.Fb5+ Hfd7 16.He2 Fe7 17.Fxe7 Kxe7 18.Hd4 Hc5 19.h4?! Bd8 20.Bh3

Forrás: Origo

20...Hd3+ 21.Fxd3 Bxd4 22.Fe2 Bxd1+ 23.Fxd1 Va5 24.Hd2 f5 25.Bg3 Ve5 26.Ba3 Hc6 27.g3 Vd4 28.Be3 Hb4 és világos feladta