Wiggins rejtélyes csomagja miatt magyarázkodnak

Februárban egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt kell számot adnia Simon Cope edzőnek és Richard Freemannek, a Team Sky kerékpárcsapat orvosának azzal kapcsolatban, hogy milyen csomagot adtak át egy 2011-es versenyen Bradley Wigginsnek.

A britek legendás, ötszörös olimpiai és nyolcszoros világbajnok kerékpárversenyzője a vádak szerint a 2011-es Critérium du Dauphiné nevű, franciaországi, országúti kerékpárversenyen egy ismeretlen csomagot kapott, amely egy korábbi edző, Shane Sutton szerint gyógyszert tartalmazott, amit a 2012-es Tour-győztes Wigginsnek állítólag be is adtak.

Simon Cope tagadja, hogy kötelezettségszegést követett el. „Szeretném tisztázni a helyzetet, mert elegem abból, hogy besározzák a nevem. A gyerekeim életére esküszöm, nem tudtam, mi van a csomagban. Azt kérték, vigyem el, megtettem" – nyilatkozta.

Bradley Wiggins Forrás: AFP/Eric Feferberg

Tarthatják naivnak, de azt mondta, semmilyen kétely nem merült fel benne. „Nyolc éve dolgoztam a brit szövetségnél, soha semmi feltűnőt nem láttam. Miért ne teljesítettem volna a vezetők kérését?" – tette hozzá.

A Team Sky csapatfőnöke, Dave Brailsford decemberben azt mondta, a rejtélyes csomagban csak a WADA által jóváhagyott Fluimucil orrspray volt.

Motorizált kerékpárok?

A Sky csapat egy másik ügy miatt is magyarázkodhatott, az amerikai CBS televízió új információkkal szolgált a motorizált kerékpárok vádjával kapcsolatban. Varjas István magyar mérnök a "60 Minutes" című műsorban úgy nyilatkozott, hogy 1998-ban közvetítőn keresztül eladott egy motort egy meg nem nevezett vevőnek, aki tíz évre kizárólagosságot kapott.

Armstrong sikersorozata a Tour de France-on egy évvel később, 1999-ben kezdődött, szisztematikus doppingolás miatt azonban 2012-ben mind a hét Tour-győzelmétől megfosztották. Az ex-versenyző most ügyvédjén keresztül cáfolta, hogy valaha is ilyen motort használt volna.

Varjas emellett elmondta - és közlése szerint ezt az információt már a francia rendőrséggel is megosztotta -, hogy a 2015-ös Tour de France előtt több kerékpárt is eladott egy ügyfélnek, akinek a személyazonosságát nem ismeri. Ezekben a bringákban a segédmotort a hátsó kerék csapágyába szerelték be, és egy rejtett gomb megnyomásával megkönnyítette a pedálozást - a súlya azonban körülbelül 800 gramm volt.

A 2015-ös francia körverseny egyik időfutama előtt a nemzetközi szövetség (UCI) minden kerékpárt lemért és a CBS információi szerint a Sky csapat minden versenygépe 800 grammal többet nyomott, mint a többieké. "A súly minden. Ha egy kerékpár egy kilóval többet nyom, senki nem akarna azzal tekerni." - mondta az 1986-ban, 1989-ben és 1990-ben Tour-győztes Greg Lemond.

A Tour de France legutóbbi öt kiírásából négyet a brit Sky versenyzője - 2012-ben Bradley Wiggins, 2013-ban, 2015-ben és 2016-ban Chris Froome - nyert meg. A csapat szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta: soha nem használtak mechanikai segítséget, és a súlykülönbséget a jobb aerodinamikai jellemzőkkel lehet magyarázni. Hozzátette: 2015-ben az UCI minden kerékpárt szabályosnak talált.