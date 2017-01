Az Év sportolója választásnak szinte minden évben sértődés a vége, nem csoda, hiszen - ahogy mondani szokták - az almát nagyon nehéz összehasonlítani a kortével. Jó döntést nem lehet hozni, az eredményeket mindenkinek el kell fogadni. Azoknak is, akik azt szerették volna, hogy Bernd Storck is kerüljön be az első három közé. Újra itt a Szpíker Korner, az Origo labdarúgással foglalkozó videós rovata, amelyben dr. Borbély Zoltán ügyvéd és Hegedűs Henrik, a Magyar Labdarúgó Szövetség kommunikációs munkatársával beszélgetünk. Nem csak az Év sportolója választásról, hanem Pintér Attila felcsúti munkájáról és a március 25-i Portugália-Magyarország labdarúgó vb-selejtezőről is.