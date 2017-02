Kozákékkal folytatják a klasszis kajakosok

Amit már korábban megírtunk, azt szerdán hivatalosan is bejelentették, eszerint a Londonban férfi kajak négyesben olimpiai ezüstérmet nyert hajó tagjai közül Pauman Dániel, Tóth Dávid és Kulifai Tamás az Újpest együttesében folytatja.

Homoki Tamás, az Újpesti Torna Egylet kajak-kenu szakosztályának vezetője a klub tokiói olimpiára készülő keretét bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy az U23-as korosztályban a női kenut leszámítva minden szakágban újpesti győztes volt az országos bajnokságon, és ennek az U23-as csapatnak a megerősítésére kellett felnőtt versenyzőket igazolniuk.

"Így szerződtettük korábban Kozák Danutát, aki azóta már ötszörös olimpiai bajnoknak mondhatja magát, és a világbajnok Totka Sándort is, ezt folytattuk most azzal, hogy három olimpiai ezüstérmest is leigazoltunk" - mondta a szakosztály vezető.

Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel, Lakatos Zsanett és Kozák Danuta a szerdai sajtótájékoztatón Forrás: Origo

Fazekas-Zur Krisztina edző-férje, Rami Zur és az ötszörös világbajnok Beé István lesz az edzőjük. A Vasastól távozó hármas eddig a kőkemény edzéseiről el elhíresült Fábiánné Rozsnyói Katalinnal készült, de Pauman Dániel szerint Rami Zur még nála is keményebb.

"Voltunk egy sífutótáborban Ausztriában, ott már belekóstolhattunk a munkamódszereibe. Mi lezártunk egy nagyon eredményes korszakot Rozsnyói Katalinnal, akivel valóban kemény edzéseink voltak, Rami talán még erre is rátesz egy lapáttal."

Kammerer ki, Tótka be?

Kammerer Zoltán egyelőre Gödön készül többek között nevelőedzőjével, Nieberl Lászlóval és Klink Zoltán erőnléti edzővel, azt még nem tudni, hogy összeáll-e a Londonban ezüstérmes Kammerer, Tóth, Kulifai, Pauman négyes.

Láthatjuk még együtt ezt a négyest? Forrás: MTI/Kovács Tamás

"2012 májusa óta készültünk és versenyzünk Zolival, most ősszel kicsit különváltak az útjaink, de lehet, hogy ismét keresztezni fogják egymást - kezdte Tóth Dávid. - Ez sok mindentől függ, például attól, hogy Zoli milyen formában lesz tavasszal. Vagy a válogatási elvektől, hogy lesz-e négyes válogató, vagy az egyes és páros teljesítményből rakják össze a férfi négyest ugyanúgy, ahogy a nőknél. De attól sem zárkózunk el, hogy akár egy fiatal újpesti kajakossal kiegészülve összeálljon egy UTE-négyes."

Tótka Sándor eddig főleg 200 méteren versenyzett, de a 22 éves újpesti kajakos most 1000 méterre váltana, így elképzelhető, hogy csatlakozik a most érkezett hármashoz.

Tótka (elöl) beülhet a négyesbe? Forrás: MTI/Kovács Tamás

Kozák Danuta csupa jót mondott az Újpestről. "Négy éve érkeztem az UTE-ba, tárt karokkal fogadott az klub és nem tudtam olyat kérni, amit ne teljesítettek volna. Amikor bejelentettem, hogy várandós vagyok, akkor közölték, hogy ugyanazt a támogatást megkapom, mint eddig, ami egy európai hozzáállás."

Bivalyerős lett az Újpest kajak-kenu szakosztálya Forrás: Origo

A Rióban három olimpiai bajnoki címet nyert kajakos az edzésekkel nem állt le, mivel szeptemberben nem szeretne hátrányból nekivágni a felkészülésnek.

A női kenu szakágat is próbálja az Újpest megerősíteni, a világbajnok Lakatos Zsanett ugyan még hivatalosan győri versenyző, de szinte biztos, hogy lila-fehérben folytatja.