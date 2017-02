Amikor egy magyar volt a Super Bowl legnagyobb sztárja

Bár igazi amerikai sportról van szó, az NFL történetében több magyar származású játékos vagy edző is nagyon fontos szerepet játszott. A 60-as évek második felének legnagyobb sztárja például Joe Namath volt, de a 100 százalékos, azóta is megismételhetetlen teljesítménnyel bajnokságot nyert Miami Dolphinsnak is magyar volt az edzője és az egyik futója is.

Broadway Joe, a szupersztár

Joe Namath irányító (quarterback) volt a legnagyobb futballsztár a hatvanas évek második felében. Az ESPN portréja szerint 21 évesen sztár volt, 25 évesen pedig már legenda. Egyik csapattársa szerint olyan volt vele utazni, mint a Beatles egyik tagjával. Tony Kornheiser az Inside Sportsban azt írta róla: frizurájával, ruháival, életmódjával abszolút beleillett a 60-as, 70-es évek társadalmi-politikai lázadó világába.

Híres volt különleges ruháiról Forrás: AFP/2014 Getty Images/Kevin C. Cox

1943. május 31-én született, Pennsylvania államban, egy Pittsburghhöz közeli kisvárosban. Már a középiskolában kitűnt tehetségével, nemcsak a fociban, hanem a baseballban és a kosárlabdában is – már a középiskola befejezése után egyből le akarta igazolni hat baseballcsapat, a Chicago Cubs egyenesen 50 ezer dollárt kínált neki, de nem fogadta el.

Így aztán az alabamai egyetemre ment, ahol szintén remekül focizott, ezért amikor végzett, 1965-ben, az AFL-ben szereplő New York Jets példa nélküli szerződést kínált neki: 427 ezer dollárért és egy Lincoln Continentalért írt alá a csapathoz.

A Jetsnek megérte a befektetés, New York világa pedig tökéletesen illett Joe Namath életmódjához. Folyamatosan szállította a headline-okat, az így hozott reklám pedig jót tett az AFL-nek.

Lee Marvin és Joe Namath az Avalanche Express című, 1979-es filmben Forrás: The Picture Desk/n/a/Barry Peake

Egy másik komoly következménye is volt annak, hogy a Jetset választotta, és nem valamelyik NFL-csapatot. Valóságos háború indult el a két liga között, mindegyik el akarta a csábítani az egyetemi csapatok legnagyobb sztárjait. Emiatt folyamatosan emelkedtek a fizetések is, így a két liga vezetősége nagyon hamar rájött, hogy ez a helyzet mindkettőjüknek rossz: meg is egyeztek a két liga egyesüléséről, így jött létre a Super Bowl. Erről itt olvashat bővebben.

Az első két Super Bowlt a Green Bay Packers nyerte, és a harmadik évben is úgy tűnt, hogy nem sok esélye van az AFC-ből döntőbe jutott csapatnak, Joe Namath New York Jetsének. Az NFC-ből ugyanis a Baltimore Colts jutott be (soraiban a későbbi filmsztárral, a többek között a Rendőrakadémia-sorozatból ismert Bubba Smithszel), amelyet a fogadóirodák 18 ponttal esélyesebbnek tartottak.

De Joe Namathet ez nem érdekelte: már a meccs előtt kijelentette, hogy garantálja, csapata nyeri a döntőt. Ígéretét aztán be is tartotta: a Jets az ő vezérletével 16-7-re nyert, Joe Namathet pedig a meccs legértékesebb játékosának, vagyis MVP-nek választották.

Persze, ahogy korábban is jeleztük, nem csak a játékával tűnt ki. Legendássá vált, ahogy hosszú szőrmekabátban állt az oldalvonal mellett. Már játékoskarrierje alatt nyitott egy bárt New Yorkban (emiatt össze is veszett a ligát vezető Pete Rozelle-lel), emellett reklámokban szerepelt, filmekben játszott, tévéműsorok rendszeres fellépője volt – ezért is kapta a Broadway Joe becenevet.

Visszavonulása után is voltak emlékezetes pillanatai. 2003-ban például egy hétfő esti meccs közben akart vele rövid interjút készíteni Suzy Kolber, csakhogy Broadway Joe részeg volt. Végül annyit mondott a riporternek: meg akarja csókolni, és nem érdekli volt csapata. Ezután egyébként elvonókúrára ment.

Don Shula, az edzőlegenda

Edzőként Don Shulának van az NFL-ben a legtöbb győztes meccse, a 347 győzelmet meg se tudta senki közelíteni. Hatszor jutott be csapatával a Super Bowlba – ezt a rekordot idén döntötte meg Bill Belichick, aki most hetedszer játszhat döntőt.

Apja 9 éves volt, amikor 1910-ben a Süle család Amerikába költözött, anyja pedig már ott született. A 80. születésnapján azt mesélte, hogy apja halász volt, és nyaranta ő is vele tartott, pedig nem szerette a nyílt vizet. Tengeribeteg lettem sokszor, amikor kint voltunk az Erie-tavon. Aztán, amikor Miamiba kerültem, mindenki el akart vinni mélytengeri horgászatra.” Természetesen mindig nemet mondott.

A sportot viszont szerette, középiskolásként ő is mindent kipróbált, de az amerikai foci volt a kedvence. Azt viszont a véletlennek köszönhette, hogy aztán az egyetemen is folytatta a játékot.

Don Shula, a rekorder edző Forrás: AFP/Rhona Wise

1947-ben, épp a középiskola befejezése után megállt ugyanis egy benzinkútnál, és itt látta meg egy távoli ismerőse, aki megkérdezte, mihez akar most kezdeni. Ő beszélte rá, hogy menjen a John Carroll Egyetemre, ahol egy barátja most lett edző, és ígéretet kapott, hogy segítenek neki ösztöndíjat szerezni.

Így is történt, az egyetem után pedig hét évet játszott is az NFL-ben, összesen három csapatban fordult meg. Visszavonulása után segédedző, majd védőkoordinátor lett, végül mindössze 33 évesen, 1963-ban kinevezték a Baltimore Colts vezetőedzőjének.

Az 1968-as szezonban be is jutottak a következő év januárjában rendezett Super Bowlba – őket verte meg Joe Namath csapata, a New York Jets.

Sokszor vitték le a vállukon a játékosai Forrás: AFP/Jeff Haynes

1970-ben Miamiba szerződött, ahol vezetésével páratlan sikerszéria vette kezdetét. Az 1972-es Super Bowlt még elvesztették, a következő évben azonban minden meccsüket megnyerték az alapszakaszban és a rájátszásban is, vagyis

100 százalékos teljesítménnyel lettek bajnokok – ezt azóta nem tudta egy csapat sem megismételni. Ráadásul a következő évben meg is védték a címüket. A csapat egyik legfontosabb tagja a szintén magyar származású futó, Larry Csonka volt.

Don Shula egészen 1995-ig maradt a Dolphinsnál, később még kétszer vezette a csapatot a döntőig, de nyerni már nem tudtak, pedig időközben draftolták Dan Marinót is.

Dan Marino, Don Shula és Larry Csonka egy 2014-es meccsen Forrás: AFP/2014 Getty Images/Rob Foldy

Shula összesen tehát

33 éven keresztül volt vezetőedző az NFL-ben, és ezalatt mindössze kétszer volt 50 százalékosnál rosszabb a mutatója. Az edzői pályától való visszavonulása után is aktív maradt: beszédeket tart, valamint az országban működő 32 Shula’s Steakhouse működését felügyeli.

Két fia is edző lett. Dave 1992 és 96 között a Cincinnati Bengals vezetőedzője volt – kétszer is játszottak apja Dolphinsa ellen, mindkétszer az idősebb Shula nyert. Másik fiára, Mike-ra pedig hamarosan visszatérünk.

Larry Csonka, a legkeményebb futó

Larry Csonka szülei Magyarországról vándoroltak ki, fiuk 1946. december 25-én született Ohióban. Természetesen már ő is a focizott a középiskolában, hatalmas termete miatt ekkor még defensive endet játszott. Az utolsó meccsén aztán beküldték egy visszahordásnál a special teambe is – és itt valahogy hozzákerült a labda, ő pedig elindult vele. Saját honlapján így emlékszik erre vissza:

Kikerültem két védőt, anélkül, hogy egyáltalán felfogtam volna, mit csinálok. Nem értem el pontot, nem fordítottam meg a meccset, mégis fantasztikus érzés volt, hogy futhatok a labdával.

Ezután már futó akart lenni. A Syracuse Egyetemen mégis linebackerként játszott az első évében, de később már fullbackként számítottak rá. Ezután sorra döntögette az egyetemi csúcsokat, az 1968-as drafton pedig ő volt az első futó, akit kiválasztott valamelyik csapat: a Miami Dolphins.

1970 és 74 között minden meccsen pályára lépett Don Shula csapatában, tagja volt tehát a veretlen bajnokcsapatnak is, és a liga egyik legfélelmetesebb futójává vált. A csapat támadófalának edzője, Monte Clark egyenesen azt mondta róla: Ha Csonka szafarira megy, az oroszlánok tekerik fel a saját ablakukat.

Háromszor játszott Super Bowlt, az elsőt elvesztették, a másik kettőt megnyerték. Az utolsónál ráadásul őt választották meg az MVP-nek.

Larry Csonka és Joe Namath 2006-ban Forrás: Getty Images/AFP/2006 Getty Images/Andy Lyons

Visszavonulása után ő is reklámokban és showműsorokban szerepelt, 1990 és 93 között az American Gladiators műsorvezetője volt, az elmúlt években pedig Alaszkában élt.

Joe Theismann

Hármójukhoz képest kisebb sztár volt Joe Theismann. Ő osztrák apa és magyar anya fiaként New Jersey-ben született. Karrierje több ponton is kapcsolódik Don Shuláéhoz.

A Notre Dame Egyetem elvégzése után ugyanis Shula csapata, a Miami Dolphins választotta ki az 1971-es drafton, ő azonban nem akart oda igazolni, így végül Kanadában, a CFL-ben játszott, majd három évvel később a Washington Redskins irányítója lett.

Joe Theismann Forrás: AFP/2013 Getty Images/Mike Ehrmann

Itt is játszott aztán karrierje során végig, 1983-ban pedig be is jutottak a Super Bowlba, és meg is nyerték – Don Shuláék ellen. A következő évben Theismannt választották az alapszakasz MVP-jének, és ismét bejutottak a döntőbe, ott azonban kikaptak az Oaklandtől. 1985-ben pedig egy súlyos lábtörés véget vetett a karrierjének. Visszavonulása óta szakkommentátorként dolgozik.

Bernie Kosar

Szintén Ohióban született, magyar származású szülők fiaként Bernie Kosar. Élete álma volt, hogy a Cleveland Brownsban játsszon, ami aztán sikerült is neki. A nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején a liga jobb irányítói közé tartozott, 1990–91-ben egy sokáig megdönthetetlen rekordot is felállított: 309 passzkísérlete volt anélkül, hogy egyszer is eladta volna a labdát (azóta is csak Tom Bradynek és Aaron Rodgersnek volt ennél hosszabb sorozata).

Ő is tartott egy rekordot Forrás: Getty Images/AFP/2008 Getty Images/Eliot J. Schechter

Ezután azonban egyre többet volt sérült, így végül a csapat edzője, Bill Belichick az 1993-as szezon közben elküldte. Így került a Dallas Cowboyshoz, Troy Aikman cseréjének. Az alapszakaszban Aikman sérülése miatt négy meccsen játszott, de a rájátszásban is fontos szerephez jutott: szintén Aikman sérülése miatt be kellett állnia az NFC döntőjében. A döntőben aztán csak egy játékra küldték be: az utolsó playben ő térdelt le, hogy lefusson az óra, de így is Super Bowl-győztesnek mondhatja magát.

A következő években aztán Dan Marino cseréje volt Miamiban, de itt már kevesebbet játszott.

Sokat volt sérült Forrás: AFP/John Ruthroff

Karrierje során rengeteg agyrázkódása volt, emiatt később agytumorral is kezelték. Felépülése után az agyrázkódással kapcsolatos vizsgálatok egyik szószólója lett.

Meskó Zoltán

Meskó Zoltán Temesváron született 1986-ban, 12 éves volt, amikor a család Amerikába költözött, miután sikerrel jártak az úgynevezett zöldkártyalottón. Előbb New Yorkban, majd Ohióban laktak. Középiskolásként egyszer a barátaival focizott, és akkorát rúgott a labdába, hogy leverte a tornacsarnok egyik lámpáját. Ezután meghívták az amerikaifoci-csapatba.

Meskó rövid ideig játszott az NFL-ben Forrás: AFP/2011 Getty Images/Elsa

Egyetemre pedig már Michiganbe mehetett, ahol az egyik legnagyobb egyetemi csapatban, a Wolverinesban játszhatott puntert. Az NFL-be a 2010-es draft után került, a New England Patriots választotta ki, abban az évben ő volt az első rúgó, aki elkelt.

Csapatával a 2012-es Super Bowlon léphetett pályára, de vereséget szenvedtek a New York Giantstől. Meskót a következő évben elküldte a Patriots, próbálkozott még máshol, de 2013 óta nem lépett pályára az NFL-ben.

Mike Shula

Don Shula fia volt eddig az utolsó, aki magyar származásúként szerepet kapott egy Super Bowlon, méghozzá a tavalyin, a Carolina Panthers támadókoordinátoraként.

Mike Shula játékosként mindössze egy szezont töltött az NFL-ben, irányító volt, de alig játszott. Így aztán hamar edző lett: előbb segédedző, majd mindössze 31 évesen a Tampa Bay Buccaneers támadókoordinátora. Ezután kis kitérőt tett az egyetemi foci világába, az Alabama vezetőedzője lett, majd a Jacksonville Jaguars irányítóedzőjeként tért vissza az NFL-be.

Több csapatnál is szóba került már vezetőedző-jelöltként Forrás: Getty Images/AFP/2007 Getty Images/Al Messerschmidt

2013-ban nevezték ki a Panthers támadókoordinátorának. Az általa kitalált rendszerben a támadósor tavaly egész évben kiválóan játszott, a Super Bowlon azonban a Denver Broncos fantasztikus védelme megállította őket.

Tavaly őt választották az év legjobb támadókoordinátorának.

A Super Bowl előtti korszak magyar bajnokai George Halas A cseh származású, de családjában állítólag magyarországi felmenőkkel is rendelkező, legendás George Halasnak már magának a profiligának a létrejöttében is óriási szerepe volt. 1921 és 83 között ő volt a Chicago Bears tulajdonosa, közben pedig játékosa és edzője is. Játékosként egyszeres (1921), edzőként hatszoros bajnoknak mondhatja magát. A hat bajnoki címmel rekordot is tart, holtversenyben egy másik legendával, a Green Bay Packers-edző Earl Lambeau-val. Több részletben összesen 40 évig volt vezetőedző a Chicagónál, ezalatt 324 győztes meccse volt – ez az örökranglista második helyét jelenti Don Shula mögött. Róla nevezték el az NFC győztesének járó trófeát. Pete Gogolak Pete Gogolak Budapesten született, a Fradiban focizott, családja az 1956-os forradalom miatt ment Amerikába. Ott aztán forradalmasította a rúgást az amerikai fociban: addig ugyanis minden rúgó szemből futott neki a labdának és "csőrrel" rúgtak bele, Gogolak viszont kicsit oldalról futott neki, így erősebben és pontosabban rúgott. Ő a Buffalóval AFL-bajnoki címet szerzett. 1966-ban aztán a New York Giants átcsábította az NFL-be. Ugyanebben az évben lett az öccse, Charlie is profi, ő volt az első rúgó a ligában, akit a draft első körében kiválasztottak. Ő a Redskinsben, majd a Patriotsban játszott. Andy Farkas Andy Farkas szintén Ohióban született, a Washington Redskins futójaként 1942-ben lett NFL-bajnok. Arról is ismert, hogy ő volt az első, aki a fényvisszaverődés csökkentésére fekete csíkot festett az arcára. Lou Groza Lou Groza magyar édesanyja és román édesapja Erdélyből vándorolt ki, ő is Ohióban született. 1946 és 1959 között játszott a Cleveland Brownsban, rúgóként és a támadófal tagjaként. Négyszer nyert bajnoki címet.

