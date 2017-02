Az Atlanta Falcons egy örömlánynak hitt álruhás rendőrnő miatt is bukta el az eddigi egyetlen Super Bowlját. A New England Patriotsot egy harmadrangú elkapó ütötte el a veretlen szezontól, majd néhány évvel később egy újonc védő pecsételte meg a győzelmüket. Felejthetetlen fejezetek a Super Bowl-legendáriumból.

Eugene Robinson és az álruhás rendőr

Az Atlanta Falcons eddigi egyetlen Super Bowl-szerepléséhez (1998) egy szinte rejtői történet fűződik. A csapat safetyje, Eugene Robinson ugyanis úgy gondolta, kicsit lazít a meccs előtt, és belekukkantott a miami éjszakába. A játékosnak megtetszett egy nő, akit prostituáltnak nézett, és negyven dollárt ajánlott neki, ha orálisan kielégíti. A probléma csak az volt, hogy a nő egy álruhás rendőr volt, aki azonnal be is vitte Robinsont. A játékos ugyan óvadékkal kiszabadult, és ott lehetett a meccsen, de nem volt benne sok köszönet.

Eugene Robinson a Super Bowl előtti egyik edzésen - itt még nem sejtette, mibe keveredik Forrás: AFP/Jeff Haynes

A Denver Broncos, amelyben a legendás irányító, John Elway az utolsó meccsét játszotta, szétszedte az eset miatt megzavarodott és demoralizálódott Falconst, és sima győzelmet aratott 34-19-re. A dolog pikantériája, hogy Robinson a letartóztatása előtt néhány órával vette át a Bart Starr-ról elnevezett díjat, amit minden évben a legpéldamutatóbb magatartású játékos kaphat meg.

A kirúgás széléről a reflektorfénybe

A New England Patriots már a Tom Brady-éra előtt is járt a Super Bowlban, egészen pontosan kétszer, 1986-ban és 1997-ben, azonban egyszer sem tudott nyerni.

Előszőr a Mike Ditka-vezette Chicago Bears alázta meg a Patriotsot 46-10-re, de a másik vereség talán még fájóbb volt, 1997-ben a Brett Favre irányításával döntőbe jutó Green Bay Packers győzte le a New England-i csapatot. A meccs hőse nem is az azóta legendássá vált Favre, hanem egy kirúgás szélén álló játékos, bizonyos Desmond Howard volt, aki a szezon előtt csak alig-alig került be a Packers keretébe.

A Patriots hat pontra közelítette meg a Packerst, és a touchdown utáni kickoffot Howard az egyyardos vonalon kapta el, majd a Super Bowlok történelmében addig egyedülálló módon 99 yardot nyargalt vele vissza, és szerzett touchdownt.

Howard TD-je után a Packers az egypontos rúgás helyett a sokkal rizikósabb kétpontos kísérletet választotta, innen pedig a New England Patriots már nem tudott visszakapaszkodni: 35-21-re nyert a Packers. A mérkőzés legértékesebb játékosa is Howard lett, aki a rákövetkező évben az Oakland Raidershez szerződött, és 2002-ben hagyott fel végleg az amerikaifocival.

Egy dinasztia születése

A 2002-es Super Bowl különösen izgalmasra sikeredett, és egyben innentől datáljuk a New England Patriots modern kori szárnyalását is.

A 2000-es draft hatodik körében kiválasztott Tom Brady ugyanis a 2001-es alapszakaszban vette át a sérült Patriots-kezdőirányító, Drew Bledsoe posztját, és aztán 11-5-ös mérleggel juttatta be csapatát a döntőbe, ahol az ellenfél, a Kurt Warner-vezette St. Louis Rams volt a favorit. A Rams a meccs elején jókora hátrányba került, de 17-3-ról a negyedik negyedben, másfél perccel a meccs lefújása előtt eljutottak az egyenlítésig. Ez a másfél perc viszont pont elég volt ahhoz, hogy Brady mezőnygól-távolságba juttassa a csapatát, Adam Vinatieri, a Patriots rúgója pedig az utolsó másodpercben szerezte meg a győzelmet jelentő három pontot egy 48 yardos rúgással.

Zöldfülű Brady és egy dinasztia születése a 2002-es Super Bowlon Forrás: AFP/Jeff Haynes

A Patriots a következő évben nem jutott be még a rájátszásba sem, azonban a rákövetkező két szezonban zsinórban nyert még két döntőt. Vinatieri az Indianapolis Coltsban folytatta, ahol tagja volt a 2007-ben Super Bowlt nyert csapatnak, és a mai napig ott játszik.

Adam Vinatieri még mindig az NFL egyik legbiztosabb lábú rúgója Forrás: AFP/2017 Getty Images/Andy Lyons

A Patriots rossz szelleme

A 2007-es New England Patriots-szezon minden szempontból tökéletesen alakult Bradyéknek, hiszen szó szerint átgázoltak az ellenfeleiken, és veretlenül jutottak be a Super Bowlba, ahol az Eli Manning vezette New York Giants volt az ellenfél.

Egyértelműen a Patriots számított a meccs esélyesének, és mindenki azt várta, hogy ez lesz az első csapat az 1972-es Miami Dolphins óta, ami veretlenül tud lehozni egy teljes szezont. Eli Manning azonban másképp akarta. A negyedik negyedben ugyanis jött az az elkapás, amit azóta is a Super Bowlok egyik legemlékezetesebb megmozdulásaként emlegetnek. A Patriots-védők által menekülésre kényszerített, és csaknem földre vitt Manning ugyanis David Tyree elkapót találta meg a passzal, aki egészen hihetetlen módon, a labdát a sisakjához szorítva zuhant a földre.

Tyree elkapásától megtáltosodott a Giants, és a meccset eldöntő touchdownra sem kellett sokat várni: azt Plaxico Burress szerezte. A New England Patriots tökéletes szezonja így elúszott, és a 2012-es Super Bowlon sem sikerült a bosszú: akkor ismét a Giants volt az ellenfél a döntőben, és Eli Manningék másodjára is legyőzték a Patriotsot.

Az újonc védő csodája

Az elmúlt évek legizgalmasabb Super Bowlját a Seattle Seahawks játszotta a New England Patriots ellen. A Seahawks duplázni készült, hiszen az előző évben Russell Wilsonék szó szerint kiütötték a Peyton Manning-vezette Denver Broncost. Ez viszont nem sikerült, noha a meccs utolsó fél percében a Patriots mindössze négy ponttal vezetett, a Seahawks pedig a Patriots egyyardosáról támadhatott.

Mindenki azt várta, hogy a seattle-iek futójátékkal próbálkoznak, mégpedig az azóta visszavonult Marshawn Lynch főszereplésével, ám Pete Carrollék passzjátékot hívtak, Russel Wilson labdáját pedig tökéletes ütemben csípte el Malcolm Butler, a Patriots újonc cornerbackje.

Butler megmozdulása azért is csodaszámba ment, mert a játékos a drafton sem kellett senkinek, az újoncszezonjában pedig alig jutott játéklehetőséghez. Tom Brady egészen odáig ment, hogy a döntő legértékesebb játékosának járó autót is odaadta Butlernek, aki azóta megmutatta, hogy nem véletlenül szerződtette a Patriots: ebben a szezonban már négy interceptiont szerzett, és a vasárnapi Super Bowlban is komoly veszélyt jelenthet Matt Ryanre, ha a Falcons-irányító nemtörődöm módon bánik a labdával.

"Ne legyél Seahawk, inkább fussál!" - az elpuskázott támadásból azóta szállóige lett Forrás: Reddit

