Donald Trump a beiktatása után rögvest akcióba lépett, és azonnali hatállyal betiltotta hét muszlim ország, Szíria, Irán, Irak, Szudán, Líbia, Szomália és Jemen állampolgárainak belépését az Egyesült Államokba. Egy NBA-játékos már első nap kis híján bajba került, és lehet, nem ő lesz az egyetlen...

Donald Trump új rendelete miatt egy NBA-játékos, Thon Maker majdnem Kanadában ragadt egy meccs után. A szudáni-ausztrál kettős állampolgárságú center csapata, a Milwaukee Bucks ugyanis a liga egyetlen kanadai csapata, a Toronto Raptors ellen játszott, de nagy szerencséjükre még éjfél előtt, azaz mielőtt az elnöki rendelet hatályba lépett volna, átlépték a kanadai-amerikai határt, így visszatérhetett az USA-ba.

Azóta kiderült az is, hogy a szudáni-brit kettős állampolgárságú Luol Denget is érinti az új rendelet. Sem a Bucks, sem a Lakers nem játszik már Torontóban ebben az alapszakaszban, de például a Bucks a rájátszásban könnyen összekerülhet a Raptors-szal, és akkor újra előkerülhet ez az ügy.

Egyik játékosnak sincs valójában túl sok köze Szudánhoz, azt leszámítva, hogy ott születtek. Már gyerekként elhagyták az országot, ráadásul mindketten az Egyesült Államokban jártak középiskolába (Deng egyetemre is). Az NBA azt ígéri, lépéseket tesznek az ügyükben, de a döntés hatása túlmutat a profi világon. Az NBA-nek van több olyan programja is, mint például a „Kosárlabda határok nélkül" (Basketball Without Borders), amelyben többek között tehetséges szudáni kosarasoknak adnak lehetőséget, hogy az Egyesült Államokban éljenek és kosarazzanak. Mostantól ők sem léphetnének be az országba.

Kyle Lowry, a Toronto Raptor játékos nem érintett közvetlenül az ügyben, de elég sarkos véleményt fogalmazott meg a rendeletről, egyenesen baromságnak titulálta.

Az NFL esetében nem ilyen éles a helyzet, nincs olyan játékos, aki az érintett országok valamelyikéből származik. De a téma előkerült, hiszen muszlim játékosok vannak a ligában, elég csak az Atlanta Falcons elkapójára, Mohamed Sanura gondolni, aki épp a Super Bowlra készül. Természetesen a nagy médiaérdeklődés közepette őt is megkérdezték róla.

Elmondta, ez egy nagyon nehéz helyzet, de nem azért van most Houstonban, hogy erről beszéljen, hanem hogy a futballal foglalkozzon.

A UFC vezetője, Dana White ujjongott, amikor Donald Trump megnyerte a választásokat, hiszen ő maga még beszédet is mondott a republikánus elnökjelölő gyűlésen.

Ráadásul az is köztudott, hogy az elnök szereti a UFC-t, még a 205-ös sorszámú, történelmi New York-i gálára (a városban első ízben rendezhettek UFC-eseményt) is hivatalos volt. Azonban van olyan bunyós, akinek a döntés miatt maradhat el Amerikába tervezett meccse. Ilyen például Gegard Mousasi, akinek örmények a szülei, holland állampolgár, de Teheránban született, Iránban.

Neki az április 8-i UFC 210-en Chris Weidman ellen kellene bunyóznia, kellemetlen volna, ha a rendelet miatt maradna el a gála egyik főmeccse. A UFC azt ígéri, mindent megtesz azért, hogy a versenyzői és az alkalmazottai gond nélkül végezhessék a munkájukat, és ők látnak lehetőséget a megoldásra.

