Belehalhatnak, mégis csinálják

Igencsak felkavarta olvasóinkat, hogy Graham Dickinson szárnyasruhás bázisugró a múlt héten, edzés közben meghalt. Közel 250-en mondták el véleményüket az Origón arról, hogy vajon mi hajthat egy olyan extrémsportolót, aki tisztában van azzal, hogy egy rossz mozdulat esetén rögtön a halálba száguld repülés közben.

Dickinson igyekezett mindig minél közelebb elrepülni a sziklák, fák és egyéb tereptárgyak, természeti képződmények mellett:

„Mindannyian tudtuk, hogy hamarosan meg fog halni, mivel őrült módon feszegette a határait. A tragédiája csak idő kérdése volt” – írta a World Wingsuit League oldalán a 28 éves kanadait jól ismerő José Montero.

Andraskrammer: „Élményteli veszélyes élete volt, és belehalt. Valószínű, ennek tudatában is újra így csinálná!”

Démon: „Az ember nem madár. Aki ezt bevállalja, az azt gondolom, a halál lehetőségét is bevállalja.”

VajAUTOMATA: „A madáremberek, sajnos, így járhatnak, mivel az igazi repülésnek a szabadsága és biztonsága csak a madaraknak van megadva, de talán, még nagy ritkán ők is elvétik.”

A világbajnokságot szervező liga Kováts Viktor 2013-as tragédiája után közleményt adott ki, kiemelve, hogy módosítani fognak a szabályokon a versenyzők nagyobb biztonsága érdekében. Kováts megnyerte a 2012-es világbajnokságot, majd 2013-ban a kínai vb-re készült, amikor a halálos ugrásnál nem nyílt ki az ernyője.

Kováts tragédiájáról videófelvételt is közreadtak:

A bázisugrás során bekövetkezett haláleseteket összesítő Blincmagazine-ban megtalálható lista nem igazán utal arra, hogy csökkent volna a tragédiák száma, sőt, Kováts esete óta 91-en vesztették életüket. (Ez nemcsak a szárnyasruhás ugrókra, hanem az összes bázisugróra vonatkozik, és a lista – a weboldal szerint – nem biztos, hogy teljes.) És egy másik szám: az oldal számításai szerint 1981 óta 313-an haltak meg bázisugrás közben.

Kováts 2012-ben az RTL Klubnak beszélt a motivációjáról: „Elkezdtem ejtőernyőzni, aztán jött a szárnyasruha. Nekem mindig a repülés volt az álmom, csak ezért gyakoroltam. A legjobb barátom mellettem halt meg tavaly, akkor elgondolkoztam a folytatáson, de ez egy olyan sport, amit, ha elkezdi az ember, akkor nem nagyon tudja abbahagyni.” A vb hivatalos oldalának pedig csak ennyit mondott: „Éld meg az álmaidat, vagy halj meg.”

A 28 éves Dickinson így foglalta össze életcélját: „Azért élek, hogy repüljek, és felfedezzem az égboltot mindennap, amikor csak tudom.”

Leo Valentin francia ejtőernyős már az 1950-es években kísérletezett kezeit és lábait összekötő, a madár szárnyaihoz hasonlatos ruhával végrehajtani ejtőernyős ugrásokat 1956-ban bekövetkezett haláláig. Utána honfitársa, Patrick de Gayardon vette a bátorságot és energiát, hogy már a fejlettebb technikának és anyagoknak köszönhetően megépítse magának és az utókornak az első kereskedelmi forgalomba hozott szárnyas repülőruha ősét és prototípusát. Többéves sikeres kísérletezés és repülés után őt is utolérte a tragédia 1998-ban, egy tesztugrás során, amikor egy új fejlesztéssel kísérletezett az ernyőjén.

A sportágról egy gyakorlott ejtőernyőst, a veszprémi Jung Tibort kérdeztük, aki sokszor kipróbálta már a szárnyasruhás ugrást repülőből, ám odáig még nem jutott el, hogy egy stabil pontról vesse magát a mélybe. Amit most ő csinál, az teljesen biztonságos. Hogy miért?

„A szárnyasruhás ugrók igyekeznek minél alacsonyabban repülni, van, hogy célba veszik az alig néhány méteres sziklahasadékot. Nyilván ez hatványozottabban veszélyes, mint ha én a kék égen repülök, ott nem lehet olyan baj” – magyarázta az Origónak, hozzátéve, hogy szerinte aki nem repülőről, hanem bázisról ugrik, az tisztában van azzal, hogy milyen veszélyek leselkednek rá.

Megnéztük, mit mutatnak a statisztikák, ha a két ugrást összevetjük. Míg az ejtőernyősöknél minden százezredik ugrásra jut egy haláleset, addig a szárnyasruhás bázisugróknál körülbelül minden ötszázadik-ezredik ugrás végződik halállal. Évi 17 ejtőernyős ugrás annyira biztonságos, mint levezetni 10 ezer kilométert egy autóval, ennél statisztikailag körülbelül ezerszer veszélyesebb a szárnyasruhás repülés.

A franciaországi Alpokban egy időre be is tiltották a szárnyasruhás ugrást, miután egy héten belül hárman meghaltak.

Jung Tibor jelenleg testnevelést tanít, de hosszú éveken át ejtőernyős katona volt. Tandemugrást kezdőkkel is vállal – a weboldalának a neve: Tandemtibi.hu –, sokan köszönhetik neki a szabadesés élményét.

A 41 éves férfi a kötelező sorkatonai szolgálat legelején felnyújtotta a kezét, amikor azt kérdezték, ki szeretne ejtőernyős lenni, később profi szerződéses lett.

„Régen talán ezt is extrém sportnak nevezték, de szerintem nem az. Ma már hihetetlenül fejlett és biztonságos, nem fordulhat elő, hogy ne nyíljon ki az ernyő” – magyarázza az Origónak, hozzátéve, hogy baleset csakis emberi mulasztás miatt jöhet közbe. Arra persze akad példa, hogy használni kell a tartalékernyőt. Ám ne feledjük, hogy a bázisugróknak csak egyetlen ernyőjük, így egyetlen esélyük van – aki gépről ugrik, annak rendelkezésére áll a tartalékernyő is. Neki eddig erre ötször volt szüksége, ami nem sok, ha azt vesszük, hogy eddig 4718 alkalommal ugrott ejtőernyővel.

Azt mondja, egyáltalán nem izgul az ugrások előtt, úgy érzi magát, mint amikor „egy átlagember beül az autójába”. Amikor a legszebb élményeiről kérdezzük, rögtön elkezdi sorolni őket: „Landolás a Balatonon, célba ugrás a svájci hegyek között, és az összes olyan ugrás, amikor felhők fölött és között zuhanhatok. Nagy élmény volt még az óriási amerikai hordozó repülőgépből, a C17-esből kiugrani. Egyszer a menyasszonyt kellett tandemugrással levinnem az ejtőernyős vőlegényéhez, aki szintén velünk ugrott, csak hamarabb ért földet. Az esküvőt egy repülőtéren tartották, remek ötlet és buli volt.”

Hozzáteszi, egyetlen egy olyan ugrása sem volt, ami rosszulesett volna, mindet élvezte egytől egyig.

Az ő kíváncsiságát is hamar felkeltette a szárnyasruha, 2014-ben öltötte magára először. „Ez a ruha biztosítja, hogy a függőleges zuhanást át lehessen vinni repülésbe. Kiugrunk négyezer méterről, mindenkin van egy GPS, és a földön kiértékelik, hogy 3000 és 2000 méter között ki mennyit haladt vízszintesen. Az nyer, aki a leghosszabb távot teszi meg, a legjobbak 3-4 km-t is repülhetnek vízszintesen.”

Hazánkban is wingsuitláz

Magyarországot a wingsuitláz 2002-ben érte el, amikor két vállalkozó szellemű ugró, Bárány Zsolt és Szörényi Csaba Horvátországba látogatott egy, a Birdman cég által rendezett teszthétvégére, ahol először nyílt lehetőségük kipróbálni a szárnyakat. A hétvége után anyagi erőforrásaikat együttesen kiaknázva szert tettek az első szárnyasruhára Magyarországon, amitől kezdve futótűzként terjedt a wingsuitrepülés hazánkban is. Napjainkra több mint 70 ember végezte el a repülési tanfolyamot, amit a hazai wingsuitoktatók (Verebes Gábor, Sztojcsev Tamás, Szörényi Csaba, Szilágyi Zalán, Szabó Mónika, Dolhai Zoltán, Tímár Vince) ingyenesen tartanak a megfelelő tapasztalattal rendelkező (minimum 200 ejtőernyős ugrás) érdeklődők számára. Az ejtőernyőzés ezen szakága terjedésével különböző versenyeket is rendeznek világszerte, ahogy Magyarországon is minden évben júliusban tartják meg a Wingsuit Boogie és Bajnokságot, ahol az ugrókra erősített GPS-készülék adatai alapján derül ki, ki képes a legjobb szögben repülni szabadesés közben. (A wingsuittörténelem forrása: www.mbse.hu/wingsuit