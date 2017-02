Mire elég, hogy Matt Ryan élete szezonját futja?

Az Atlanta Falcons 18 év után jutott be újra a döntőbe, hogy megküzdjön a minden NFL-csapat mumusának számító New England Patriotsszal. Matt Ryan irányító élete szezonját játszotta, de vajon elég lesz-e ez Tom Bradyék ellen? Super Bowl-csapatbemutató, első rész.

Erősen indult a Super Bowl-hét az Atlanta Falconsnak. Kyle Shanahan támadókoordinátor hétfőn ugyanis egy hátizsákban hordta magával a Super Bowlra kitalált, komplett playbookot, majd miután nyilatkozott párat az újságíróknak, döbbenten vette észre, hogy az értékes pakk szőrén-szálán eltűnt.

Szerencsére mindössze fél óráig tartott a pánik, ugyanis jelentkezett egy San Franciscó-i újságíró, aki állítása szerint teljesen véletlenül kapta fel Shanahan hátizsákját, és hamarosan vissza is szolgáltatta az edzőnek az értékes dokumentumokat.

Noha a dolog végül happy enddel végződött, aligha nevezheti a playbook elvesztését szerencsés előjelnek, és itt egy percig gondoljunk Eugene Robinsonra, aki a Falcons 18 évvel ezelőtti Super Bowlján képes volt kurvának nézni egy álruhás rendőrnőt, aki aztán le is tartóztatta.

Ez a döntő aztán a lehető legrosszabbul végződött a Falconsnak, hiszen a Denver Broncos szó szerint lemosta Robinsonékat a pályáról.

Pedig az Atlanta Falcons mostani szezonja, mondhatni, álomszerűre sikeredett. Matt Ryan irányító sokáig tanyázott az egyszer-majd-nagy-dolgokra-képes reménységek közt, de mind ez idáig nem tudott felnőni az elvárásokhoz, hiszen élete legjobb eredménye egy 2013-ban a San Francisco 49ers ellen elvesztett NFC-döntő volt. Idén viszont elképesztő formában játszotta végig a szezont.

Az alapszakaszban 4944 yardot és 38 touchdownt passzolt, a rájátszás két meccsén pedig mindezt 730 yarddal és hét touchdownnal fejelte meg. Mindez persze nem jöhetett volna össze, ha nincs ott vele Julio Jones, az atlantaiak első számú elkapója, aki az alapszakaszban 1409 yardot és hat touchdownt, míg a rájátszásban 247 yardot és három TD-t szerzett az Atlantának. Ryan és Jones egészen elképesztőek együtt:

Ami Joneson és Ryanen kívül igazán ellenállhatatlanná teszi az atlantai támadójátékot, az a két futójátékos, Devonta Freeman és Tevin Coleman. A két running back tökéletesen kiegészíti egymást: mindketten a húszas éveik elején járnak – Freeman 24, míg Coleman 23 éves –, és mindketten elég sokoldalúak ahhoz, hogy bárkire veszélyesek legyenek.

Freeman az alapszakaszban 1079 yardot és 11 touchdownt szerzett, Coleman mérlege pedig 520 yard és 8 TD, viszont a pozíciójukhoz képest meglepően termékenyek a levegőben is, hiszen az alapszakaszban Freemannek 462 elkapott yardja és két elkapott touchdownja volt, míg Coleman neve mellett ebben a kategóriában 421 yard és három TD áll. Devonta Freemant nehéz megállítani:

Az Atlanta Falcons támadóiról idén ódákat zengenek a szakértők, a védelemről pedig hajlamosak elfeledkezni, még akkor is, ha ez a hihetetlenül fiatal védelem elég komoly javuláson ment át a szezon során. A még mindig csak 24 éves Vic Beasley, aki a második évét tölti a ligában, 15,5 sacket és hat kierőszakolt fumble-t jegyez az alapszakaszban, Deion Jones, a csapat újonc linebackere pedig három interceptionnel és 108 szereléssel járult hozzá a Falcons teljesítményéhez.

A rájátszásban eddig erőn felül teljesített a fiatal Falcons-védelem, és Dan Quinn, az atlantaiak vezetőedzője is komoly védő szakember, hiszen ő felelt azért a Seahawks-védelemért is, ami 2014-ben gyakorlatilag lenullázta a Peyton Manning vezette Denver Broncost a Super Bowlban.

Tom Brady és a Patriots-támadók viszont az eddigi legnagyobb falatot jelentik Beasley-éknek, és a Brady-féle offense-be a Falconsénál sokkal rutinosabb védelmeknek is beletört a bicskájuk ebben a szezonban.

Kemény dolga lesz a Falconsnak

"Matt Ryannek nagyon nehéz dolga lesz a top 5-ös Patriots-védelem ellen, és ahhoz, hogy eredményes legyen, szüksége lesz Julio Jonesra is" – nyilatkozta az Origónak Kovács Sándor, a Sport TV amerikaifutball-szakkommentátora. A futójátékot ugyanis nagy valószínűséggel teljesen igyekszik kikapcsolni a Patriots, így viszont Ryannek mindenképpen passzolnia kell majd, és ha Jones nem lesz ott a topon, akkor komoly bajba kerülhet a Falcons. A passzsiettetés Vic Beasley miatt kicsit jobb a Falcons oldalán, mint a New England-iaknál, és jó eséllyel a Falcons-védelem is a futójáték lenullázásán fog dolgozni Brady zavarása mellett. Brady sietettetését azonban ésszel kell megoldaniuk, hiszen Michael Bennett tight end és valamelyik futó is beállhat blokkolni, és Bradynek még így is marad három célpontja. Maximum négy-öt emberrel kell véghez vinniük Brady támadását, és ha ezt sikeresen véghez viszik, akkor lehet keresnivalójuk, valamint, ha az atlantai futójátékot nem sikerül teljesen kikapcsolnia a Patriotsnak, akkor lehet esélye a Falconsnak.