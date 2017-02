Az óriási felhajtás közepette nem lehet szó nélkül elmenni az amerikaifoci legvidámabb része, azaz a Super Bowlt övező botrányok sora mellett. Kiderül, miért bukott el négy SB-t a Buffalo Bills, hogy milyen ártalmasak a drogok, miért kell(ett volna) rendesen felöltöznie a félidei zenés show előadójának. De lesz szó késelésről, és még egy izgalmas kémtörténettel is előállunk.

Első a pia, aztán a meccs!

Biztos a hosszú wisconsini telek és az embertelen hideg teszi, de három italozós sztoriból kettőnek a Green Bay Packers valamelyik játékosa a főszereplője. 1967-ben, az első Super Bowl előtt történt, hogy a Packers a szezonban mindössze négy (4) elkapást felmutató 34 éves receivere, Max McGee úgy gondolta, rá úgysem lesz szükség másnap, meg egyébként is, ha már klasszul összeismerkedett két stewardesszel, akkor miért ne fedezhetné fel Los Angeles éjszakai életét. Így is tettek ők hárman, McGee pedig másnap iszonyatos macskajajjal ült a kispadon, és remélte, hogy nem lesz szükség a játékára. Csakhogy a kezdő elkapónak, Boyd Dowlernek már a harmadik játék során megsérült a válla, így az ocsmány fejfájás gyötörte McGee kénytelen volt pályára lépni.

Hogy a rutin és az évek tették-e, vagy az örökös szégyentől való rettegés, de a még gyakorlatilag részeg elkapó élete egyik legjobb meccsét játszotta: rögtön elkapott egy 37 yardos TD-passzt, megszerezve a SB-ok történetének első hatpontosát, amit megfejelt még további öt elkapással: 138 yarddal meg két TD-vel zárt, a Packers pedig 35-10-re nyert.

A nagy Brett sem volt kivétel

Harminc évvel később a liga történetének egyik legjobb irányítója, Brett Favre került kínos helyzetbe. A piával jó barátságot ápoló Packers-QB – akit az előző idényben el is tiltottak a túl sok alkohol miatt – a nagy meccs előtti estén úgy döntött, hogy csak megnézi New Orleansban a híres Bourbon Streetet – ahol, mint azt a név finoman sejteti, jellemzően nem rostos üdítőket mérnek. Favre alaposan be is rúgott, másnap reggel többen is látták, amint elhányja magát – a hivatalos álláspont szerint az influenza bánt el vele. Annyira viszont semmi nem bánhatott el vele, hogy 246 yardot és két TD-t passzolva ne vezesse győzelemre csapatát a New England Patriots ellen.

A részegen meccselés legnagyobbja:

Jaj, szegény, Buffalo!

A harmadik sztori is északról való, de már Buffalóból. A Bills játékosai a kilencvenes évek elején az NFL legnagyobb bulibútorai voltak, és hiába volt adva minden, hogy beírják nevüket a történelemkönyvekbe, 1991 és 1994 között képesek voltak sorozatban négy SB-t elbukni. (Az elsőn hagyta ki Scott Norwood a mezőnygólt a végén, ami aztán Ray Finkle karakterét ihlette az Ace Venturában.) 1993-ban Los Angelesben játszottak a Dallas Cowboysszal, és a texasiak egykori játékosa, Darren Woodson emlékei szerint a nagy meccs előtti héten gyakorlatilag mindennap a sárga földig leitták magukat a Bill ászai. Ezt a Los Angeles-i döntőt egyébként 52-17-re nyerte a Cowboys.

Az átkozott fehér por

A hely szelleme és az átkozott kísértés: a Cincinnati Bengals Miamiban játszotta a 23. Super Bowlt a San Francisco 49ers ellen, ami csak azért volt baj, mert a Bengals egyik fontos játékosa, Stanley Wilson súlyos kokainfüggő volt.

Stanley Wilson:

Miami és kokain – ugye, nem kell többet mondanunk? A meccs előtt nem sokkal Wilson szólt az edzőknek, hogy a szállodában hagyta a csapat támadójátékát tartalmazó playbookot, visszaszaladna érte. Így is tett, a stadionba azonban már nem ment vissza. A csapatvezetés a szállodai szobájában talált rá, fájdalmasan nagy mennyiségű kokainnal a szervezetében. A Bengals 20-16-ra kikapott (azóta sem jutott el a SB-ig), Wilsont örökre eltiltották, most éppen betörés miatt börtönben ül. Fia, az ifjabb Stanley a 2000-es évek elején három idényt töltött a Detroit Lionsnál, de most ő is rács mögött van, miután meztelenül lövöldözött a rendőrökre egy betörést követően.

Valaki szúrt

De, hogy ki, az soha nem derült ki. A Super Bowl XXXIV (St. Louis Rams – Tennessee Titans 23-16) után Atlantában az ilyenkor szokásos parti során egy vita késelésig fajult, amibe belekeveredett Ray Lewis, a Baltimore Ravens az évek során klublegendává vált linebackere is. Többen is látták őt, amint egy véres fehér öltönyben társaival elhajt a helyszínről.

Ray Lewis (52) kétszeres SB-győztesként vonult vissza a Ravensből Forrás: AFP/2013 Getty Images/Al Bello

Az öltöny soha nem került elő, ahogy más bizonyíték sem Lewis ellen. A következő évben a Ravens bejutott a SB-ba, ahol ízekre szedték a New York Giantset (34-7), Ray Lewis pedig a meccs legjobbja (MVP) lett – holott lehet, hogy börtönben kellett volna ülnie.

Már megint Miami

De most nem a fehér por, hanem a csajok hozták a bajt az egyik játékosra. A SB XXXIII előtt nagy csinnadratta közepette adták át a Bart Starr NFL Man of the Year (az év embere) elismerést Eugene Robinsonnak, az Atlanta Falcons secondaryjének a pályán és azon kívül tanúsított példamutató viselkedéséért. Viszont még aznap este fel akart szedni egy prostituáltat, aki azonban egy beépített rendőrtiszt volt. Ebből pillanatok alatt hatalmas ügy lett, ami maga alá temette a Falconst.

Élete legfontosabb és legrosszabb meccse egy időben volt:

A döntőt 34-19-re nyerte a Denver, két TD-jük is Robinsonról született, akit a meccs után rögtön lapátra tett a Falcons. Később egy játékostársa elmondta, hogy Robinsonnak csak gigantikus balszerencséje volt, hogy pont őt kapták el, mert a meccs előtti napokon az atlantai játékosok többsége ugyanazt csinálta, azaz a prostituáltakat hajkurászta.

Mert ők bármit megtehetnek?

Az Atlanta Falcons után az idei SB másik résztvevője, a New England Patriots sem maradhat ki. Az első skandalum a 2011–12-es szezon első meccsét követően tört ki, amikor a Pats-edző Bill Belichik egykori tanítványa, az akkor éppen a New York Jetsnél dolgozó Eric Mangini azt találta mondani, hogy a Pats lehallgatta a Jets védelmét irányító edző rádióbeszélgetéseit. A liga vizsgálta az ügyet, és találtak is bizonyítékot, jól megbüntették Belichiket és a Patriotst is, a felvételeket pedig megsemmisítették.

Bill Belichik, sokak szemében rosszabb, mint egy gonosz Sith-lovag Forrás: AFP/2017 Getty Images/Jim Rogash

Az soha nem derült ki, hogy ez egyedi eset volt-e, vagy a bostoniak esetleg hosszabb ideje éltek a technológia adta lehetőséggel. Mindenesetre a New England 16-0-s alapszakaszt produkált, bemenetelt a nagydöntőbe, ami előtt két nappal egy New York-i szenátor újra elővette a sztorit, ami okozott némi zavart a Patriotsnál, olyannyira, hogy Tom Brady élete egyik legrosszabb meccsét produkálta, a csapat pedig 21-17-re kikapott a New York Giantstől – sokak legnagyobb örömére megfosztva Belichikéket a tökéletes szezontól.

Elvették a kedvét a játéktól:

Három évvel később (SB XLIX) újra egy botrány kellős közepén futott neki a Super Bowlnak. A labdaleeresztéses botrány (deflategate) – az Indianapolis Colts elleni AFC-döntőben a Pats támadásainál használt labdák állítólag néhány tized barral puhábbak voltak a megengedettnél – okozott néhány kínos momentumot, igaz a nagy meccset 28-24-re megnyerte a New England.

Hallgassunk meg erről egy dalt:

Tom Bradyt viszont négy meccsre eltiltották, és most mindenki azt várja, hogy ha nyer a Pats, akkor Roger Goodell, az NFL első embere hogy nyomja Brady kezébe a Vince Lombardi-trófeát.

A világ leghíresebb villantása

És, hogy a vasárnapi meccs helyszínének, Houstonnak is jusson valami: itt történt a televíziózás történetének legemlékezetesebb „ruházati balesete”, amikor a 2004-es SB (Pats–Panthers 32-29) félidei show-jában Justin Timberlake „véletlenül” láthatóvá tette Janet Jackson keblének egy részét és a mellbimbóját ékesítő csillagot. Lett is nagy botrány! Texas csillagos ege alatt ilyet még senki nem látott.

A közvetítő CBS 550 ezer dolláros bírságot kapott az állampolgárok erkölcsi állapota fölött őrködő televíziós hatóságtól, és a következő évtől már három másodperces késleltetéssel adták a zenés műsorokat – nehogy megint megtörténjen a legrosszabb.

(Az összeállításban segítségünkre volt a Guardian The Joy of Six című oldala.)