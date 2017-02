Póta ötödik lett az asztalitenisz Top-16-on

Póta Georgina az ötödik helyen végzett az asztaliteniszezők Európa Top 16-bajnokságán, a franciaországi Antibes-ben.

Miután szombati első meccsét, a német Sabine Winter elleni negyeddöntőt elvesztette, a délután folyamán még két mérkőzés várt rá az alsó ágon, az elsőt párostársa, a svéd Matilda Ekholm ellen vívta. Ahogy a korábbi találkozói, úgy ez is döntő szettig ment, és a 4-3-as győzelem azt jelentette, hogy az ötödik helyért játszhat.

A helyosztó azonban végül elmaradt, mert a romániai magyar Szőcs Bernadette sérülés miatt nem tudott kiállni, így a 32 éves Póta játék nélkül szerezte meg az ötödik pozíciót.

A női válogatott új szövetségi kapitánya, Bátorfi Zoltán most debütált szerepkörében.

"Nehéz torna volt, Gina minden mérkőzésén döntő szettig játszott, jól el is fáradt a végére, de remekül küzdött" - mondta az MTI-nek a szakember. - "Összességében jól sikerült a verseny, bár kár az elvesztett negyeddöntőért, meglehetett volna a továbbjutás. Viszont ha azt nézzük, hogy pénteken akár ki is eshetett volna, ha nem nyeri meg az utolsó csoportmeccsét, akkor örülhetünk. Ami ott jött, az a negyeddöntőben elment. Itt most azt hallottuk, hogy az első hat helyezett kijut az idei világkupára, ha ez igaz, megvan az indulási jog arra a versenyre is."

A tornán négy négyfős csoportot alakítottak ki mindkét nemnél, az első és második helyezettek jutottak tovább az egyenes kieséses szakaszba. A csoportkörben három, a negyeddöntőtől pedig már négy nyert játszmáig tartanak a mérkőzések. A viadal vasárnap zárul.

Póta a tavalyi Top 16-bajnokságon hetedik lett, 2014-ben és 2015-ben pedig hatodikként zárt, az elődöntőbe eddig még egyszer sem sikerült bekerülnie.

Asztalitenisz Top-16, nők:

az 5-8. helyért:

Póta Georgina-Matilda Ekholm (svéd) 4-3 (7, 9, -10, -9, 9, -9, 6)

az 5. helyért:

Póta-Szőcs Bernadette (romániai) - játék nélkül

negyeddöntő:

Sabine Winter (német)-Póta 4-3 (9, -8, 2, -6, 5, -7, 8)

A férfi és a női győztes is 5000 euróval gazdagodik, az összdíjazás 50 ezer euró. Póta 1250 eurót kap a teljesítményéért.