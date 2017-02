Tom Brady az ötödik gyűrűért indul harcba

A New England Patriots szezonja nem indult szerencsésen, a végén viszont mégis ők lettek az AFC Super Bowlt játszó csapata. Tom Brady irányító az ötödik bajnoki címéért játszhat, és a meccsen egy elit védelem is segíti majd. Super Bowl-csapatbemutató, második rész.

A másik csapat, az Atlanta Falcons bemutatását itt olvashatja.

Egyéves huzavona után Tom Brady, a New England Patriots irányítója végül mégis megkapta a négymeccses eltiltását, amit a két évvel ezelőtti rájátszás közbeni, labdaleeresztős botránya miatt sóztak a nyakába. Így a Patriots nélküle kezdte a szezont.

Sokan kíváncsian várták, hogy mire megy a csapat Brady nélkül, de a szóban forgó négy meccs közül csak egyet veszített el a csapat, a többit tisztességesen lehozta a csereirányítóként beállt Jimmy Garoppolóval és Jacoby Brissett-tel.

Az ötödik héttől Brady ismét a csapat rendelkezésére állt, és noha négy meccset kihagyott, még így is kiemelkedő statisztikákkal fejezte be a 2016-os alapszakaszt. 3554 yardja és 28 touchdownja mellett csak kétszer adta el a labdát, míg a rájátszásban csak a Houston Texans elleni meccsen hozott össze ugyanennyi interceptiont, de ennek ellenére is magabiztosan gázoltak át mind a Texanson, mind egy hétre rá az AFC-döntőben a Pittsburgh Steelersen.

Tom Brady ötödszörre is bajnok lehet Forrás: AFP/2017 Getty Images/Bob Levey

A 39 éves Brady hat Super Bowlon játszott eddig, ezekből pedig négyet megnyert, és a klasszis játéka mellett ez a rutin az, ami igazán félelmetes ellenféllé teszi.

Akik senkinek sem kellettek

Már-már közhelyszámba megy, hogy Bill Belichicknek milyen érzéke van ahhoz, hogy a többi csapat által levetett játékosokból kihozza a maximumot, és adott esetben meccseket eldöntő faktort faragjon belőlük. Ilyen volt az idei rájátszásban Chris Hogan elkapó, aki az egyetemen még leginkább lacrosse-ban utazott, focival pedig csak marginálisan foglalkozott. A draftolatlan játékosból Belichick kezei alatt egy olyan biztos kezű elkapó lett, akinek döntő szerepe volt a Steelers elleni AFC-győzelemben is.

Hogan az alapszakaszban 680 yardot és négy touchdownt szerzett, míg az első számú elkapó, az irányítóból átképzett Julian Edelman 1106 yardot és három TD-t hozott össze. A playoffban Hogan, köszönhetően leginkább a Steelers elleni meccsen nyújtott teljesítményének, 270 yarddal és két touchdownnal vezet Edelman előtt, akinek ezen a két meccsen 255 yardja és egy touchdownja volt.

A máshonnan kihullott játékosok sorát erősíti Dion Lewis futó is, aki jószerivel egymaga jelentette a Patriots támadógépezetét a Houston Texans elleni playoffmeccsen. Míg Lewis társa, az élete szezonját játszó LeGarrette Blount (alapszakaszbeli mérlege 18 touchdown) klasszikus erőfutó, aki ugyan nem egy fifikás játékos, de gőzmozdonyként tör át az ellenfél játékosain, addig az alacsonyabb és könnyebb Lewis mozgékony, ravasz és nem utolsósorban sokoldalú játékos, akinek a Texans ellen futott, elkapott és visszahordott touchdownja is volt.

Gronkowski helyett Bennett

A Patriots egyik legnépszerűbb figurája, egyben az ellenfél védőinek réme, a kétméteres szőke óriás, Rob Gronkowski 2016-ban csak nyolc meccsen lépett pályára, és az ő sérülése után sokan aggódni kezdtek a Patriots szezonjáért. Kár volt, hiszen a Chicago Bearstől megszerzett Martellus Bennett tight end zökkenőmentesen illeszkedett be Gronk helyére.

A Gronkowskiéhoz hasonló felépítésű Bennett korábban sem a Dallas Cowboysnál, sem a New York Giantsnál nem nyújtott maradandót, és igazán csak a Chicago Bearsnél töltött két szezonja alatt figyeltek fel rá. Gronkowski kiesésével ő lett az első számú tight end New Englandben, a bizalmat pedig az alapszakaszban 701 yarddal és 7 touchdownnal hálálta meg: ez utóbbi pont annyi, mint Hogan és Edelman összesített TD-termése.

Martellus Bennett sokak szerint a döntő kulcsjátékosa lehet Forrás: AFP/2016 Getty Images/Maddie Meyer

Az esőcsináló és a társai

Malcolm Butler cornerback a két évvel ezelőtti, emlékezetes Super Bowlon villant először nagyot, amikor a meccs utolsó percében elcsípte Russell Wilson Seahawks-irányító passzát, ezzel megnyerve a Patriotsnak a döntőt. Butler azóta bebizonyította, hogy nemcsak egyszeri fellángolás volt nála a csodálatos megmozdulás, 2016-ra pedig már a Patriots-védelem egyik legjobb játékosaként láthattuk, és a négy interception mellett egy sack is áll a neve mellett.

Butler bőszen fogadkozik, hogy ő lehet az a játékos, aki végre megállíthatja a kirobbanó formában játszó Julio Jones Atlanta-elkapót, és a kettejük párbaja mindenképpen élményszámba megy majd, de az ebben a szezonban kiemelkedően teljesítő Patriots-védelem (mindössze 15,7 pontot engedtek meccsenként, igaz, ilyen erős ellenféllel nem nagyon találkoztak) és a maximális fordulaton pörgő atlantai támadósor csatája hihetetlen izgalmakat ígér majd vasárnap este.