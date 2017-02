A Super Bowlon Lady Gaga hajszíne is gazdaggá tehet

Magyar idő szerint hétfő hajnalban több mint százmillióan ülnek le a tévé elé, hogy megnézzék az 51. Super Bowlt, az Atlanta Falcons és a New England Patriots fináléját a 2016-os NFL-szezon utolsó mérkőzésén. Most azoknak kínálunk lehetőséget az izgalom fokozására, akiket érdekel az esemény, de egyik csapat végső sikeréért sem szorítanak.

A Super Bowl kultusza hatalmasra nőtt az elmúlt pár évtizedben, a nézők szórakoztatásának széles palettájához a nem mindennapi, már-már őrült fogadások is szorosan hozzátartoznak. Szinte bármire lehet fogadni, nem csak arra, ami a pályán történik. A himnusz éneklésére, a half time show-ra vagy épp a kommentátorállásban elhangzó mondatokra. Sőt, ezekre érdemes igazán!

Ha önnek épp nincs a közelében egy Las Vegas-i bukmékeriroda (az Egyesült Államokban csak ott lehet legálisan sportfogadásokat kötni), jogosan teheti fel magának a kérdést, hogy miért hasznos ez az információ önnek. Nos, a Super Bowl nézői gyakran egymás között is fogadnak a jelentéktelennek tűnő részletekre, így azoknak is tartogathat izgalmat a többórás döntő, akiket a végeredmény annyira nem hoz lázba.

A tíz legőrültebb fogadási lehetőség az 51. Super Bowlra

(Az Egyesült Államokban nem az Európa több országában, így Magyarországon is használt oddsokban adják meg az egyes fogadások nyereményszorzóit. Ha plusz jelet lát az összeg előtt, az azt jelenti, hogy 100 dolláros (nagyjából 28-29 ezer forintotos) fogadás esetén ennyi dollár a nyeremény (a profit), ha mínusz jelet lát az összeg előtt, akkor pedig ennyi dollárt kell feltenni ahhoz, hogy száz dollárt nyerjen a feltett összegen felül. Segítségképp az összegek mögé odaírtuk zárójelben a Magyarországon is használt decimális nyereményszorzót.)

Milyen nadrágot visel majd Luke Bryan, amikor elkezdi énekelni az amerikai himnuszt?

Lényeges kérdésekre kapunk majd választ a himnusz közben Forrás: AFP/Timothy A. Clary

Kék farmer: -300 (1.33)

Egyéb: +200 (3)



Milyen hosszan énekli majd Luke Bryan az amerikai himnuszt?



2 perc 9 mp alatt: -120 (1.83)

2 perc 9 mp fölött: -120 (1.83)

Luke Bryan nem először énekel himnuszt sporteseményen. Egy 2008-as NFL-mérkőzésen 1 perc 43 mp alatt énekelte el, de az évek során egyre jobban elhúzta. 2016-ban, a minnesotai U.S. Bank Stadium augusztusi avatásán 2 perc 28 mp alatt fejezte be.



Elhangzik a hivatalos közvetítés során az a mondat, hogy „Houston, baj van” (Houston, we have a problem)?



Igen: +250 (3.5)

Nem: -400 (1.25)



(A finálénak Houston városa ad otthont.)



Milyen színű lesz Lady Gaga haja, amikor elkezdődik a half time show?

A bukik szerint Lady Gaga szőke marad Forrás: AFP/2017 Getty Images/Frazer Harrison

Szőke: -465 (1.22)

Barna: +650 (7.5)

Rózsaszín: +1520 (16.2)

Fehér: +800 (9)

Zöld: +2230 (23.3)

Több színből álló: +765 (8.65)



Milyen színű lesz a Gatorade, amivel a döntő végén a játékosok nyakon borítják a győztes vezetőedzőt?



Piros: +500 (6)

Kék: +750 (8.5)

Sárga: +300 (4)

Narancssárga: +300 (4)

Zöld: +300 (4)

Nem a narancssárga fizet a legjobban Forrás: DPPI/Dave Shopland

Hány reklámban fog feltűnni Peyton Manning?



Több mint 1,5: -380 (1.26)

Kevesebb mint 1,5: +275 (3.75)



Hányszor mutatják majd a hivatalos közvetítésben Gisele Bündchent, a New England Patriots irányítója, Tom Brady feleségét?



Több mint 1,5: -100 (2)

Kevesebb mint 1,5: -140 (1.71)



Melyik csapat győzelmét jósolja majd Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke?

New England Patriots: -400 (1.25)

Atlanta Falcons: +400 (5)

Melyik számával indítja Lady Gaga a half time show-t?



Born This Way: +225 (3.25)

Bad Romance: +250 (3.5)

Edge of Glory: +600 (7)

Poker Face: +1000 (11)

Just Dance: +1000 (11)

Egyéb: +110 (2.1)



Történik-e intim testrészt villantó ruházati baleset Lady Gagával a half time show közben?

Igen: +1500 (16)

Nem: -5000 (1.02)