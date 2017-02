A bedugult budapesti Alagút és a kukába öntött pezsgő

Drámatagozatok tananyaga lehet az, ami az Egyesült Államokban a négy major sport döntője közül háromban megesett. A sort a tavaly nyári NBA-finálé nyitotta, ahol a Golden State Warriors már 3-1-re vezetett a Cleveland ellen. A hihetetlen történet ősszel folytatódott, amikor a Cleveland Indians 3-1-re vezetett a Chicago Cubs ellen a baseball-liga döntőjében. A sort hétfő hajnalban az Atlanta zárta, amely 23 perccel a Super Bowl befejezése előtt 25 pontos előnyben volt a New England együttesével szemben. Egyik sem volt elég. Hihetetlen fordítások és feltámadások Amerikában – és a magyar sporttörténelem-könyvekben – a teljesség igénye nélkül.

A Houstonban megrendezett 51. Super Bowlról már nagyon sok mindent megírtunk. De ismétlés a tudás anyja, jöjjenek most a legfontosabb tények. A Super Bowl-történelem első hosszabbításában a New England Patriots elképesztő, 25 pontos hátrányt ledolgozva lett bajnok az Atlanta Falcons ellen. Ekkora fordítás még nem fordult elő a tengerentúli amerikaifutball-liga, az NFL nagydöntőjében, mint ahogy az irányítók között Tom Brady is új csúcstartó lett azzal, hogy ötödik Super Bowl-győzelmét aratta. A döntő legértékesebb játékosának is megválasztották, már negyedszer, ez is új rekord.

Tom Brady ötödik Super Bowl-győzelmét ünnepelhette Houstonban Forrás: Getty Images/2017 Getty Images/Kevin C. Cox

A mindent látó és közkinccsé tévő statisztikusok még napokig tobzódhatnak a houstoni döntő adathalmazában. Egy Kaliforniában élő és a döntőt televízión követő barátom hétfő reggel azt írta, hogy az Atlanta Falcons 28-3-as vezetésénél kis híján kikapcsolta a készüléket.

Aztán eszébe jutott mindaz, ami tavaly nyáron, illetve ősszel az NBA nagydöntőjében, illetve a Cleveland–Chicago baseballfináléban történt. Bár egy centet sem tett volna fel arra, hogy a 25 pontos hátrányban lévő New England megfordítja a meccset, mégis a tévé előtt maradt. Azóta viszont lelkendezve meséli, hogy mekkora hiba lett volna idő előtt kikapcsolni a tévéjét.

Danny Amendola touchdownja a New England–Atlanta mérkőzésen Houstonban Forrás: Getty Images/2017 Getty Images/Patrick Smith

Azt nem tudom, hogy Magyarországon hányan tettek hasonlóképpen, de a New England elképesztő fordítása valóban olyan sporttörténelmi esemény, amelynek történetét az összes NFL-rajongó unokája is kívülről fújja majd. A Houstonban történtek jó alkalmat kínálnak arra, hogy felidézzük a tavaly nyári NBA- és az őszi MBL-döntő történéseit.

A Cleveland sporttörténelme a tavalyi NBA-döntőben

A Golden State Warriors–Cleveland Cavaliers NBA-finálé negyedik mérkőzése után a kaliforniai csapat összesítésben 3-1-re vezetett. Ráadásul az ötödik meccset hazai pályán játszhatta a Golden State – nagy ünnepre készültek tehát az Oracle Arénában.A Cleveland két játékosa, LeBron James és Kyrie Irving egészen másképpen gondolta. Ott kezdődött, hogy mindketten 41-41 pontot dobtak, amely önmagában is elképesztő teljesítmény, és persze sporttörténelem, hiszen az NBA-döntők történetében ekkor fordult elő első alkalommal, hogy két csapattárs egyaránt 40 pont fölé jusson. A Cleveland 112-97-es győzelme után a hatodik meccset Ohióban 115-101-re nyerte meg a Cavaliers, kiharcolva ezzel a mindent eldöntő, hetedik ütközet lehetőségét. Csakhogy azt ismét idegenben, a Golden State otthonában kellett lejátszaniuk.

A Cleveland Cavaliers az NBA döntőjének hetedik mérkőzésén nyerte meg a döntő sorozatot Oaklandben Forrás: AFP/2016 Getty Images/Ronald Martinez

A végső összecsapás aztán méltó volt az egész fináléhoz. A Cleveland az ötödik meccs után a hetediket is meg tudta nyerni idegenben, a 89-83-as győzelmük a csapat történetének első bajnoki címét jelentette. Nem mellékes az sem, hogy az NBA-finálék történetében a Cavaliers lett az első olyan csapat, amely 1-3-ról tudott nyerni. Cleveland városa 52 éve nyert utoljára bajnoki címet major sportban, és ha már történelem: nem sikerült bajnoki címmel megkoronázni a Golden State NBA-rekordot jelentő 73-9-es alapszakaszát sem.

Elképesztő feltámadás és bajnoki cím 108 év után

Az amerikai major sportok közül Magyarországon a baseball a legkevésbé ismert és népszerű – ennek ellenére érdemes felidézni mindazt, ami tavaly ősszel történt. A 162 meccsből álló alapszakasz és a sportág nagyon bonyolult szabályai miatt idehaza csak a legelvakultabbak követték nyomon mindazt, ami a Cleveland–Chicago nagydöntőben történt.

Ben Zorbist (Chicago Cubs), akit az egész liga legjobbjának választottak Forrás: AFP/2016 Getty Images/Ezra Shaw

Kezdjük talán azzal, hogy az 1870-ben alapított Chicago Cubs háromszor nyert bajnokságot. 1907-ben. 1908-ban. És 2016-ban. A második és a harmadik sikerük között 108 év telt el. A finálé hetedik mérkőzésén a Chicago Cubs 8-7-re győzött Clevelandben. Az esőszünettel megszakított drámai döntő kétszeri hosszabbítással zárult. A chicagóiak – talán ez a legfontosabb - összesítésben 1-3-as hátrányból fordítottak a nagydöntőben. Talán felesleges hangsúlyozni, hogy ez a mérkőzés az elmúlt 25 év legnézettebb baseballmérkőzése volt az Egyesült Államokban. A mindent eldöntő összecsapás éjjelén 40 millióan virrasztottak a készülékek előtt. Baseballban ennél magasabb nézettséget legutóbb az 1991-es döntő hozott az Egyesült Államokban: a Minnesota Twins és az Atlanta Braves közötti hetedik meccset 50,3 millióan látták.

A rájátszásban ne vezess 3-1-re, illetve a Super Bowlon ne legyen 25 pont az előnyöd, mert úgyis kikapsz Forrás: Origo

Az 1-3-as hátrányból történő Chicago-fordításról azóta legendák születtek. A hírek szerint már készül az az egész estét betöltő mozi, amely a 108 év szünet után bajnok Chicago Cubs 2016-os MLB-döntőjének történetét meséli el.

Imre Géza a 2016-os riói olimpián Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt Imre Géza riói drámája Imre Géza már 14-10-re vezetett a riói párbajtőrdöntőben, de a dél-koreai Pak Szangjongnak innen sikerült fordítania. A magyar vívó így csak ezüstérmes lett, és mint az asszó után az Origónak elmondta, talán azért kapott ki, mert egy pillanatra elhitte, hogy megvan az olimpiai bajnok cím. "Volt egy pillanat 14-10-nél, hogy meglehet. Nem gondolkodtam túl, csak átsuhant az agyamon, de annak a pillanatnak sem lett volna szabad elkövetkeznie. Nyolc és fél percig én voltam az olimpiai bajnok, de nem ott volt vége az asszónak, hanem pár másodpercig még tovább tartott." Imre hozzátette, 30-40 évnek el kell telnie, amíg túlteszi magát azon, hogy 40 évesen nem sikerült a csúcsra jutnia. Imre Géza már 14-10-re vezetett a riói párbajtőrdöntőben, de a dél-koreai Pak Szangjongnak innen sikerült fordítania. A magyar vívó így csak ezüstérmes lett, és mint az asszó után az Origónak elmondta, talán azért kapott ki, mert egy pillanatra elhitte, hogy megvan az olimpiai bajnok cím. "Volt egy pillanat 14-10-nél, hogy meglehet. Nem gondolkodtam túl, csak átsuhant az agyamon, de annak a pillanatnak sem lett volna szabad elkövetkeznie. Nyolc és fél percig én voltam az olimpiai bajnok, de nem ott volt vége az asszónak, hanem pár másodpercig még tovább tartott." Imre hozzátette, 30-40 évnek el kell telnie, amíg túlteszi magát azon, hogy 40 évesen nem sikerült a csúcsra jutnia.

Hihetetlen fordítások és feltámadások azonban nem csak az Egyesült Államokban léteznek. Ha a magyar sporttörténelemkönyvet kezdjük olvasni, számos olyan sztorira bukkanunk, amely egyszerre volt fájdalmas és hihetetlen, vagy éppen végtelen örömet szerző és soha el nem feledhető. Következzen most három ilyen.

Sydney és Köln a magyar kézilabda elátkozott városai

A legfrissebb „élmény” a 2016. május 29-én Kölnben megrendezett MVM-Veszprém–Kielce férfi kézilabda Bajnokok Ligája-döntő, amelyet úgy veszített el a magyar csapat, ahogy egy finálét nem szabad elveszíteni. A sebek tépkedése helyett legyen annyi elég, hogy a második félidőben a magyar bajnok 9 (!) góllal vezetett. A lengyelek edzője, Talant Dujsebajev ekkor időt kért, amelyet állva énekelt végig a veszprémi drukkersereg.

Iváncsik Gergő, a Veszprém játékosa, miután hétméteresekkel 38-39-re kikaptak a lengyel Kielcétől a férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében Forrás: MTI/EPA/DPA/Marius Becker

Ekkor 24-15 állt az eredményjelzőn a Veszprém javára. Hogy innen mi történt, az ugyanúgy a magyar kézilabdázás megfejthetetlen titkai közé tartozik, mint a 2000-ben, a sydney-i nyári olimpián lejátszott Magyarország–Dánia női döntő. Ausztráliában a 44. percben hat góllal vezetett a magyar válogatott – onnan nyertek a dánok. Kölnben pedig a már említett 15-24-es meccsállást mentette előbb döntetlenre a Kielce, majd a hosszabbítást is túlélve végül hétméteresekkel verte meg a Veszprémet.

A mentőautó sem akart bemenni az Alagútba

A 21. század technikai és távközlési vívmányaiban tobzódó Y vagy Z generáció nehezen tudja elképzelni, hogy egy sportesemény rádiós közvetítése miatt percek alatt óriásdugó alakuljon ki Budapest utcáin. Az 1988-as szöuli olimpia férfi kardcsapat döntőjében a Szovjetunió 8-4-re vezetett Magyarország ellen. Ebben a pillanatban már lehetett tudni, hogy a magyar kardvívók csak akkor nyerhetik meg az olimpiát, ha minden asszót megnyernek. Bujdosó Imre – aki az egész mérkőzésen csak egy győzelmet szerzett – 6-8 után húzta be a hetediket. Ekkor lépett pástra Gedővári Imre és Andrij Alsan. Az utolsó, mindent eldöntő csörte 5-5-re állt, amikor a kedvezményezettség Alsan oldalára szállt. Ez azt jelentette, hogy Gedővárinak előbb védenie kellett Alsan támadását, majd sikeresen visszavágnia.

Gedővári Imre a levegőben – a magyar kardcsapat hihetetlen fordítással nyerte meg a szöuli olimpiát Forrás: Képes Sport

A mérkőzést a Petőfi rádión közvetítette Radnóti László. A középhullámú adást Budapest egész területén nagyszerűen lehetett hallani – egyetlen helyet kivéve: a Várhegy alatti Alagutat. Aki oda autóval bement, a rádióján csak sistergést és recsegést hallhatott. 5-5-nél az összes autó megállt, senki nem akart az Alagútba menni. Még egy szolgálaton kívüli mentőautó sem. Tíz perc alatt olyan dugó alakult ki, amelyet utána órákig nem lehetett feloldani. Nem mellékesen, Gedővári Imre sikeresen védett, és visszavágott, a magyar kardcsapat pedig 4-8-ról felállva 8-8-as döntetlennel, jobb tusaránnyal nyerte meg az olimpiát.

Jöttek a frakkos pincérek, fordított a Tungsram

Végül következzen egy olyan történet, amelyet 24 éve minden egyes alkalommal elmesélek, ha a hihetetlen fordítások kerülnek szóba. 1993. március 30-án Egerben a Tungsram női röplabdacsapata játszotta a bajnoki finálé mindent eldöntő, ötödik mérkőzését. Amelyik csapat nyer, az a bajnok. A hazai pályán játszó Eger 2-0-ra vezetett, a harmadik játszmában pedig 9-1 volt az állás a Kasziba István vezette egrieknek. (A régi szabályok szerint akkor még 15 pontig tartottak a játszmák, és érvényben volt a forgás szabálya is.) Amikor a harmadik szettben 9-1 lett az állás, a zsúfolásig megtelt egri sportcsarnok egyik oldalsó ajtaján frakkba öltözött pincérek jelentek meg, zsúrkocsit tolva maguk előtt. A kocsin hidegtálak és pezsgők voltak.

Az 1993-as női röplabdabajnoki döntő összefoglalója a Nemzeti Sport hasábjain Forrás: Origo

A jelenetet meglátta a Tungsram akkori edzője, Botos Ferenc, aki időt kért. Hogy ez alatt a rövid szünet alatt Botos mit mondott, azt nem tudom, de a lényeg, hogy a budapesti csapat innen fordította meg a meccset, és nyert idegenben 3-2-re. A hidegtálak és a pezsgők senkinek sem kellettek, a meccsről pedig azóta is úgy beszélnek, mint a magyar röplabdasport valaha volt legnagyobb fordításáról.

Amikor a mentális keménység kerül előtérbe

Lénárt Ágota sportpszichológus szerint, amikor egy csapat nagy hátrányból fordít, akkor az ún. mentális keménység kerülhet előtérbe.

Ilyenkor a vesztésre álló csapat a lehetetlennek tűnő helyzeten belül végig kitart a győzelem esélye mellett, és ez néha csodákra képes."

A sportpszichológus szerint ezt a mentális keménységet, amellyel például a New England Patriots fordított az NFL-döntőben, úgy lehet elérni, ha a csapat előzetesen felkészül az ilyen helyzetekre is.

Ilyenkor a hátrányban lévő csapat megy előre, mint a dúvad, és ezzel fel tudja gyorsítani a hátránya ledolgozását is."

Lénárt Ágota sportpszichológus Fotó: Szabó Gábor - Origo

A sportolók úgy lehetnek képesek ilyen csodákra, ha ki tudják zárni azt az információt, hogy nyerésre vagy vesztésre állnak, és ugyanolyan elszántsággal mennek előre. Lénárt hozzátette, sajnos a magyar sportolók esetében több példa is akad arra, amikor fölényes vezetés ellenére fordítottak ellenük. „Erre akkor kerülhet sor, amikor a sportoló vagy a csapat nyerésre áll, és elkezdi őrizni az eredményt, amivel elronthatja azt, amit addig elért."