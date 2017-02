Az 51., bátran mondhatjuk, történelmi Super Bowl után a pályán máris elhangzottak az első nyilatkozatok. A győztes Patriots részéről természetesen a határtalan öröm, míg a legyőzött Falcons részéről, ugyancsak érthető módon, a vigasztalhatatlan keserűség diktálta a szavakat.

Óriási csatát, két nagyszerű irányító parádés küzdelmét és végül a New England Patriots 34-28-as hosszabbításos győzelmét hozta az 51. Super Bowl.

A Vince Lombardi-trófea átvétele után Tom Brady adott egy rövid interjút a konfetti borította ünnepi emelvényen:

Az edzőink azt mondják, hogy bármelyik játék lehet az, amelyik eldönt egy Super Bowlt, ma is rengeteg ilyen volt – mondta Brady, amikor a riporter a meccs fordulópontjáról kérdezte. – Nagyon büszke vagyok a társaimra, az edzőkre, a fiúk óriásit dolgoztak az egész idényben. Egy elképesztő közösség része vagyunk – lelkendezett Brady, aki a győzelmet a szüleinek, különösen az édesanyjának ajánlotta, aki a rákkal vív harcot, de most ő is nagyon büszke a fiára.

Brady apuka és Tom egy-egy puszival biztatja Glynn Bradyt:

Sandwich kiss for Mom at Picture Day!!! Go Pats!!!! Tom Brady (@tombrady) által közzétett fénykép, 2017. Febr 4., 16:04 PST

Ezután rátért a lényegre: "Köszönjük a szurkolóinknak! Most egy hatalmas buli jön, ezért dolgoztunk egész évben. Visszatérünk Bostonba, és hazavisszük ezt a rohadékot" – kiáltotta a mikrofonba, miközben meglengette a világ egyik legértékesebb sporttrófeáját.

"Bostonba jössz, rohadék!" A képre kattintva galéria nyílik a döntőről Forrás: AFP/2017 Getty Images/Ezra Shaw

Egy kicsit talán még a mindig rendkívül szigorú Bill Belichik, a Patriots főedzője is felengedett, miközben állt a kék-piros konfettiesőben.

"Ez mind ezekről a nagyszerű srácokról szól, akik soha nem visszafelé néztek, hanem mindig csak előre, és akik képesek hatvan percen át, vagy ha kell, akkor még annál is tovább harcolni" – mondta az NFL történetének legjobb edzője.

Egy kicsit még a főnök, Bill Belichik (jobbra) is kiengedett. A képre kattintva galéria nyílik a döntőről Forrás: AFP/2017 Getty Images/Al Bello

Megszólalt a Pats hózentrógeres tulajdonosa, Robert Kraft, aki ugyancsak egy hajszálra volt attól, hogy elérzékenyüljön a történelmi győzelem után.

"Két éve, amikor Arizonában megnyertük a negyedik Super Bowlunkat, azt mondtam, hogy az a legkedvesebb számunkra. Azóta viszont sok minden megváltozott – utalt talán az előző évet beárnyékoló, labdaleeresztős sztorira, ami még az idei szezon elejére is rányomta a bélyegét. – Nem kellene, hogy kivételt tegyek, de azt kell mondjam, hogy minden vitán felül ez a mai siker a legédesebb.”

Robert Kraft (j), a Pats tulajdonosa nem akar különbséget tenni SB-győzelem és SB-győzelem között, de azért... A képre kattintva galéria nyílik a döntőről Forrás: AFP/2017 Getty Images/Al Bello

A houstoni meccs nagyon sokáig egyértelműen a Matt Ryan vezette Atlanta Falconsról szólt, azonban az alapszakasz legjobbjának (MVP) választott irányító éppen akkor, a harmadik negyed végén szaladt bele egy sackbe (azaz földre vitte őt a Pats egyik védője), amikor végleg bebiztosíthatták volna a franchise első SB-győzelmét.

Mérhetetlenül csalódott

Ryan is ezt a momentumot nevezte meg a mérkőzés fordulópontjaként a lefújást követő villámértékelésében.

"Bárcsak megtaláltam volna ott a jó megoldást, és akkor nem veszítettünk volna yardokat – kesergett a Falcons irányítója. – Az a két játék, amikor visszaszorultunk valahova a saját 20 yardos vonalunkra, ahelyett, hogy pontot csináltunk volna, illetve az ezt követő játék, amikor az onside kickből ugyancsak nem tudtunk pontot csinálni, ez a két drive volt, ami megpecsételte a sorsunkat. Azzal a két játékkal lezárhattuk volna a meccset, és rendkívül csalódott vagyok, hogy nem sikerült.”

Matt Ryanről nem tudunk képet mutatni a trófeával a kezében. A képre kattintva galéria nyílik a döntőről Forrás: AFP/2017 Getty Images/Tom Pennington

A pályán adott rövid nyilatkozatok után is akadt még egy mókás jelenet: Tom Bradyt ugyanis nagy veszteség érte az ünnepi kavalkádban:

"Ellopták a meccsmezemet" – mondta lesújtva Robert Kraftnak. Hogy ez miként történhetett meg, hogy tényleg egy élelmes drukker emelte-e el a mezt, vagy csak a Pats felszereléseinek őrzője volt túlbuzgó, és máris mosásba dobta a kincset érő trikót, talán egyszer kiderül, mindenesetre Kraft egy nagy doboz szivarral igyekezett lelket önteni csapata irányítójába.

A közösségi oldalakon is jöttek az üzenetek, többségük az egyszerű "Tom Brady" vagy a "Super Bowl-győztesek" bejegyzés volt (pl. az egész szezont kihagyó Pats tight end Rob Gronkowskitól, de volt, aki vette a fáradságot, és írt valami emlékezeteset. Például Kobe Bryant, aki így írt a Twitterre: "Öt aranygyűrűt nem lehet leereszteni" – utalva a tavalyi botrányra, Brady és múzsa hashtaggel nyomatékosítva mondandóját.

Ha nem lenne világos:

A Tampa Bay Buccaneers játékosa, Robert Ayers nemes egyszerűséggel csak annyit írt: "A legnagyobb meccs, amit valaha láttam."

És még egy "külsős" bejegyzés: "Minden kétkedő befoghatja végre a száját, ha arról van szó, hogy ki is a legnagyobb irányító. Gratulálok, Patriots Nemzet!" – írta Vince Wilfork, aki most ugyan a Houston Texansban játszik, de előtte tíz évet "szolgált" a Patriotsban.

A Falconsban hat szezont lehúzó remek irányító, Michael Vick együttérzéséről biztosította egykori csapatát: "Büszke Sólyom. Fel a fejjel, Atlanta!"